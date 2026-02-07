Мишаненкова Екатерина - Чумазое средневековье

Надо рассказать и о том, откуда взялись эти слухи и насколько они правдивы. Но все это звучит несколько скучно, поэтому я по ходу работы стала формулировать более узкие вопросы. Часть из них мне задавали после предыдущих книг, а о каких-то я раньше и сама не задумывалась, потому что пока не занялась темой, не вникала в такие тонкости.

Например, что будет, если ударить ножом принцева слугу, решившего сходить по малой нужде посреди улицы?

Или: почему богословы считали, что замужней женщине можно краситься, а проститутке — нельзя, и как это связано с гигиеной?

А еще можно спросить, зачем рыцари были вынуждены мыться, что за девичники в ваннах устраивали богатые парижанки, почему царица Клеопатра стала косметологом, сколько уборных было в средневековом замке, как из-за мыла вырубили европейские леса и почему в Средневековье очень боялись плохих запахов...

(История и наука Рунета)

Москва: Издательство ACT, 2020. — 320 с.

ISBN 978-5-17-123042-5

Екатерина Мишаненкова - Чумазое средневековье - Мифы и легенды о гигиене - Содержание

Вступление

Глава 1. Немного о мифах

Глава 2. Культура чистоты

Глава 3. Красота по-средневековому

Глава 4. Женское.дело

Глава 5. Мыльная тема

Глава 6. Ванна, баня или тазик?

Глава 7. Чистота и здоровье

Глава 8. Средневековая канализация

Глава 9. Чистый город

Заключение

