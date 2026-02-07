Мишаненкова Екатерина - Чумазое средневековье

Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series История и наука Рунета (25 books)

Надо рассказать и о том, откуда взялись эти слухи и насколько они правдивы. Но все это звучит несколько скучно, поэтому я по ходу работы стала формулировать более узкие вопросы. Часть из них мне задавали после предыдущих книг, а о каких-то я раньше и сама не задумывалась, потому что пока не занялась темой, не вникала в такие тонкости.

Например, что будет, если ударить ножом принцева слугу, решившего сходить по малой нужде посреди улицы?

Или: почему богословы считали, что замужней женщине можно краситься, а проститутке — нельзя, и как это связано с гигиеной?

А еще можно спросить, зачем рыцари были вынуждены мыться, что за девичники в ваннах устраивали богатые парижанки, почему царица Клеопатра стала косметологом, сколько уборных было в средневековом замке, как из-за мыла вырубили европейские леса и почему в Средневековье очень боялись плохих запахов...

Екатерина Мишаненкова - Чумазое средневековье - Мифы и легенды о гигиене

(История и наука Рунета)
Москва: Издательство ACT, 2020. — 320 с.
ISBN 978-5-17-123042-5

Екатерина Мишаненкова - Чумазое средневековье - Мифы и легенды о гигиене - Содержание

Вступление

  • Глава 1. Немного о мифах

  • Глава 2. Культура чистоты

  • Глава 3. Красота по-средневековому

  • Глава 4. Женское.дело

  • Глава 5. Мыльная тема

  • Глава 6. Ванна, баня или тазик?

  • Глава 7. Чистота и здоровье

  • Глава 8. Средневековая канализация

  • Глава 9. Чистый город

Заключение

Избранная библиография

