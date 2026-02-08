Мишаненкова Екатерина - Криминальное Средневековье

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Криминальное Средневековье» — это отрезвляющий и крайне познавательный взгляд на теневую сторону эпохи рыцарей. Екатерина Мишаненкова мастерски показывает, что средневековая жестокость была не бессмысленной садистской прихотью, а попыткой поддержать порядок в мире, где человеческая жизнь стоила недорого, а религия пронизывала все сферы бытия.

Книга полна живых примеров из судебной практики Франции, Англии и Германии. Автор пишет легко, с большой долей иронии, не скатываясь в излишнее морализаторство. Это идеальное чтение для тех, кто хочет понять, как на самом деле работало правосудие в прошлом и почему современные представления о «справедливости» так сильно отличаются от средневековых.

Мишаненкова Екатерина Александровна - Криминальное Средневековье

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (История и наука в деталях).
ISBN 978-5-17-156451-3

Мишаненкова Екатерина Александровна - Криминальное Средневековье – Содержание

Вступление

Часть I. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРАВО

  • ГЛАВА 1. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

    • Смена эпох

    • Римское право

    • Свод Юстиниана

    • Семейные новшества

    • Роль христианства

    • Христианский брак

    • Христианское брачно-семейное право

    • Принцип взаимного согласия

    • Права женщин

    • Формирование канонического права

    • Церковь и государство

    • Германское право

    • Варварские королевства

    • Салическая правда

    • Англосаксонское право

    • Вергельд и вите

    • Англосаксонские суды

    • Раннесредневековое следствие

    • Божий суд

    • Хлебная ордалия

    • Стереотипы о Божьем суде

    • Удивительные факты

    • Почему так?

    • Феодальное право

    • Вассал моего вассала

    • Феодальное общество

    • Закон и обычай

    • Раннесредневековая юриспруденция

  • ГЛАВА 2. ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

    • Большие перемены

    • Церковь и закон на рубеже высокого Средневековья

    • Григорианские реформы

    • Церковный суд

    • Декрет Грациана

    • От теории к практике

    • Томас Бекет

    • Ut fame

    • Великий поворот

    • Общественное благо

    • Inquisition

    • Веяние времени

    • Средневековый развод

    • Импотенция

    • Право «разъехаться»

    • Средневековая глобализация

    • Морское право

    • Торговое право

  • ГЛАВА 3. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

    • Франция позднего Средневековья

    • Парижский парламент

    • Италия позднего Средневековья

    • Итальянское правосудие

    • Городские автономии

    • Германские города

    • Германские источники права

    • «Саксонское Зерцало»

    • «Швабское Зерцало»

    • Законы в Испании

    • Королевство Сицилия

    • Средневековые университеты

    • Юридический факультет

    • Нотариусы позднего Средневековья

    • Судебная процедура

Часть II. НЕДОБРАЯ СТАРАЯ АНГЛИЯ

  • ГЛАВА 1. ЗАКОН И ПОРЯДОК В XI–XV ВЕКАХ

    • Законы нормандской Англии

    • Феодализм Вильгельма Завоевателя

    • Вильгельм Завоеватель и церковь

    • Королевская юрисдикция

    • Суды

    • После Вильгельма

    • Реформы Генриха II

    • Появление присяжных

    • Разъездные суды

    • Казни и не только

    • «Привилегия духовенства»

    • Лазейка

    • Лазейка для женщин

    • Не так, как на континенте

    • Великая хартия вольностей

    • Суд присяжных

    • Пытки

    • Статуты Эдуарда I

    • Мировые судьи

  • ГЛАВА 2. ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

    • Репутация

    • Честная женщина

    • Суровые законы

    • Тяжкие преступления: измена

    • Тяжкие преступления: убийство

    • Злой умысел

    • Убийства в Лондоне XIV века

    • Самозащита с оружием

    • Кто победит?

    • Смертельные удары

    • Детоубийство

    • Тяжкие преступления: кража, кража со взломом, ограбление

    • Сексуальное насилие

    • Тяжкие преступления: изнасилование в высокое Средневековье

    • Тяжкие преступления: изнасилование в позднее Средневековье

    • Теория Галена

    • Зачем?

    • Компенсация или репутация?

    • Исключения

  • ГЛАВА 3. ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

    • «Суд соотечественников»

    • Преступность в английской деревне

    • Алкоголь и преступность

    • Повод для драки

    • Отношение общества

    • Женская преступность

    • «Бароны-разбойники»

    • На грани закона

    • Наказания для знати

  • ГЛАВА 4. ЮРИСДИКЦИЯ ЦЕРКВИ

    • Нетяжкие преступления

    • Детский вопрос в церковном суде

    • Разврат

    • Сексуальная свобода

    • Наказания за блуд и прелюбодеяния

    • Признания

    • Проституция

    • Проституция в городах

    • Наказания за проституцию

    • Дела о «разврате» в светских судах

    • Казус Джона Райкнера

    • Что было дальше?

    • Грехи клириков

    • Защита чести и достоинства

    • Иск о клевете как возврат оскорбления

    • «Проститутка» и «шлюха»

    • Оскорбления для мужчин

    • Другие оскорбления

    • Оскорбление для джентльмена

    • Наказания за злой язык

Послесловие

Избранная библиография

