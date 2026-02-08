Мишаненкова Екатерина - Криминальное Средневековье

«Криминальное Средневековье» — это отрезвляющий и крайне познавательный взгляд на теневую сторону эпохи рыцарей. Екатерина Мишаненкова мастерски показывает, что средневековая жестокость была не бессмысленной садистской прихотью, а попыткой поддержать порядок в мире, где человеческая жизнь стоила недорого, а религия пронизывала все сферы бытия.

Книга полна живых примеров из судебной практики Франции, Англии и Германии. Автор пишет легко, с большой долей иронии, не скатываясь в излишнее морализаторство. Это идеальное чтение для тех, кто хочет понять, как на самом деле работало правосудие в прошлом и почему современные представления о «справедливости» так сильно отличаются от средневековых.

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (История и наука в деталях).

ISBN 978-5-17-156451-3

Мишаненкова Екатерина Александровна - Криминальное Средневековье – Содержание

Вступление

Часть I. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРАВО

ГЛАВА 1. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Смена эпох Римское право Свод Юстиниана Семейные новшества Роль христианства Христианский брак Христианское брачно-семейное право Принцип взаимного согласия Права женщин Формирование канонического права Церковь и государство Германское право Варварские королевства Салическая правда Англосаксонское право Вергельд и вите Англосаксонские суды Раннесредневековое следствие Божий суд Хлебная ордалия Стереотипы о Божьем суде Удивительные факты Почему так? Феодальное право Вассал моего вассала Феодальное общество Закон и обычай Раннесредневековая юриспруденция

ГЛАВА 2. ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Большие перемены Церковь и закон на рубеже высокого Средневековья Григорианские реформы Церковный суд Декрет Грациана От теории к практике Томас Бекет Ut fame Великий поворот Общественное благо Inquisition Веяние времени Средневековый развод Импотенция Право «разъехаться» Средневековая глобализация Морское право Торговое право

ГЛАВА 3. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Франция позднего Средневековья Парижский парламент Италия позднего Средневековья Итальянское правосудие Городские автономии Германские города Германские источники права «Саксонское Зерцало» «Швабское Зерцало» Законы в Испании Королевство Сицилия Средневековые университеты Юридический факультет Нотариусы позднего Средневековья Судебная процедура



Часть II. НЕДОБРАЯ СТАРАЯ АНГЛИЯ

ГЛАВА 1. ЗАКОН И ПОРЯДОК В XI–XV ВЕКАХ Законы нормандской Англии Феодализм Вильгельма Завоевателя Вильгельм Завоеватель и церковь Королевская юрисдикция Суды После Вильгельма Реформы Генриха II Появление присяжных Разъездные суды Казни и не только «Привилегия духовенства» Лазейка Лазейка для женщин Не так, как на континенте Великая хартия вольностей Суд присяжных Пытки Статуты Эдуарда I Мировые судьи

ГЛАВА 2. ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Репутация Честная женщина Суровые законы Тяжкие преступления: измена Тяжкие преступления: убийство Злой умысел Убийства в Лондоне XIV века Самозащита с оружием Кто победит? Смертельные удары Детоубийство Тяжкие преступления: кража, кража со взломом, ограбление Сексуальное насилие Тяжкие преступления: изнасилование в высокое Средневековье Тяжкие преступления: изнасилование в позднее Средневековье Теория Галена Зачем? Компенсация или репутация? Исключения

ГЛАВА 3. ЗАКОН И ОБЩЕСТВО «Суд соотечественников» Преступность в английской деревне Алкоголь и преступность Повод для драки Отношение общества Женская преступность «Бароны-разбойники» На грани закона Наказания для знати

ГЛАВА 4. ЮРИСДИКЦИЯ ЦЕРКВИ Нетяжкие преступления Детский вопрос в церковном суде Разврат Сексуальная свобода Наказания за блуд и прелюбодеяния Признания Проституция Проституция в городах Наказания за проституцию Дела о «разврате» в светских судах Казус Джона Райкнера Что было дальше? Грехи клириков Защита чести и достоинства Иск о клевете как возврат оскорбления «Проститутка» и «шлюха» Оскорбления для мужчин Другие оскорбления Оскорбление для джентльмена Наказания за злой язык



Послесловие

Избранная библиография