Данное учебное пособие под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона является одним из наиболее полных и системных изданий по миссиологии, адаптированных для евангельского сообщества постсоветского пространства. Книга представляет собой многогранное исследование, которое выводит миссию за рамки простого «провозглашения вести», представляя её как комплексную дисциплину, требующую глубоких знаний в области библеистики, истории, антропологии и менеджмента. Авторы подчеркивают, что эффективное миссионерство невозможно без понимания культурного контекста и четкого стратегического планирования, основанного на незыблемом библейском фундаменте.

Содержание книги структурировано по четырем фундаментальным направлениям. В библейском блоке миссия рассматривается как реализация Божьего замысла от Бытия до Откровения. Исторический аспект знакомит читателя с успехами и ошибками миссионеров прошлого, позволяя извлечь ценные уроки. Культурный раздел фокусируется на антропологических инструментах, необходимых для понимания других народов и преодоления барьеров. Наконец, стратегический блок предлагает практические методы организации служения, подчеркивая важность подготовки кадров и командной работы. Это пособие служит незаменимым ресурсом для студентов духовных учебных заведений и руководителей миссий, стремящихся к осознанному и глубокому служению.

Учебное пособие / Под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2001. — 608 с.

ISBN 5-87727-051-6

Миссиология - Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты - Содержание

Часть 1 Библейские и исторические аспекты миссиологии

Глава 1. Замысел Божий

Глава 2. Израиль — народ завета

Глава 3. Мессия, Его посланники и Благая весть

Глава 4. История распространения христианства

Глава 5. Три эпохи протестантского миссионерского движения

Глава 6. Миссионерская деятельность на территории России и за ее пределами

Часть 2 Стратегия миссии

Глава 1. Духовные и практические аспекты миссионерского служения

Глава 2. Задачи миссионерского движения в современных условиях

Глава 3. Общие принципы планирования миссионерского служения

Глава 4. Начальный этап, методы благовестия и создание церквей

Часть 3 Проповедь Евангелия и культурные барьеры

Глава 1. Миссионерское движение и культура

Глава 2. Ощущение общности

Глава 3. Секреты благовествования

Глава 4. Евангелизм и социальная деятельность. Партнеры в миссионерском движении

Глава 5. Рост церквей и социальные структуры

Именной и предметный указатель

Указатель учреждений, движений и программ