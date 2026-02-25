Миссиология - Учебник

Миссиология - Учебник
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Учебное пособие «Миссиология» представляет собой интенсивный практический курс, направленный на подготовку современных христианских служителей к эффективной деятельности в мультикультурной среде. Книга отходит от чисто теоретического богословия, фокусируясь на стратегическом планировании и методологии расширения церковного влияния. Благодаря структуре с вопросами для обсуждения и аналитическими заданиями, издание служит полноценным рабочим инструментом для формирования профессиональных навыков миссионера.

Основное внимание в учебнике уделено концепции «Оставшихся задач» — анализу регионов и этнических групп, всё ещё не охваченных евангельской проповедью. Автор подробно разбирает триаду «Евангелизм — Развитие — Создание церквей», подчеркивая, что миссия не ограничивается лишь провозглашением веры, но включает в себя социальное развитие сообществ и институциональное закрепление новых общин. Заключительный раздел дает обзор глобальной панорамы христианских организаций, предлагая механизмы взаимодействия и координации усилий различных групп на мировом уровне.

Данное пособие идеально подходит для краткосрочных миссионерских школ, семинарий и самостоятельного изучения лидерами, стремящимися к системному подходу в служении. Книга помогает структурировать миссионерское видение, переводя его из области абстрактных намерений в плоскость конкретных стратегий и измеримых результатов, что делает её важным вкладом в современную практическую теологию.

Миссиология: Учебное пособие по стратегии и методам

Б.в.д. — 180 с.
Практический курс для подготовки церковных лидеров

Миссиология - Содержание

  • Важность стратегий: Обоснование необходимости планирования в духовной деятельности и анализ библейских примеров стратегического подхода.

  • Оставшиеся задачи: Демографический и географический анализ «недостигнутых» народов (People Groups) и методы их идентификации.

  • Методология обращения: Психологические и культурные аспекты работы с «необращёнными», преодоление барьеров восприятия.

  • Создание церквей (Church Planting): Пошаговое руководство по переходу от личной евангелизации к формированию устойчивой общины.

  • Миссия и развитие: Интеграция социальной помощи (медицина, образование, экономика) в общую структуру миссионерского служения.

  • Глобальное сотрудничество: Анализ работы международных миссионерских альянсов и сетевых структур.

Added 25.02.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books