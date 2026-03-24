Мистерии - Мистерии - статьи конференций «Эранос»

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Социокультурная антропология (10 books)

Мистерии - Избранные статьи из конференций «Эранос»

Пер. с англ.

М.: Академический проект, 2020, 345 с.

Серия "Философские технологии: антропология"

ISBN 978-5-8291-2408-3

Мистерии - Избранные статьи из конференций «Эранос» - Содержание

От издательства

  • Поль Массон-Урсель

    • Индийские теории освобождения в структуре религий спасения

    • Доктрина благодати в религиозной мысли Индии

  • Карл Кереньи

    • Мистерии Кабиров

    • Приложение. Кастелло Тенья

  • Вальтер Вили - Орфические мистерии и греческий дух

  • Жан де Менас - Мистерии и религия Ирана

  • Фриц Майер - Мистерии Каабы: символ и реальность в исламском мистицизме

  • Ганс Лайзеганг - Мистерия змеи

  • Юлиус Баум - Евхаристия в символическом изображении

  • Гуго Ранер - Христианское таинство и античные мистерии

Сведения об авторах

