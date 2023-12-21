Энциклопедия предлагает систематический обзор ключевых фигур в истории человечества, объединяя их в три фундаментальные категории. Мистики — те, кто искал прямого соприкосновения с божественным; маги — те, кто стремился подчинить скрытые силы природы своей воле; и прогрессоры — личности (зачастую вдохновленные эзотерическими идеями), которые внедряли в общество новые смыслы и технологии, меняя ход истории.

Книга анализирует преемственность идей от античных теургов до современных идеологов трансгуманизма. Автор исследует, как «внутренняя работа» мистика превращалась в «внешнее действие» прогрессора. Это незаменимый труд для изучения интеллектуальной истории человечества и понимания того, как утопические идеи формировали реальность.

Мистики - маги - прогрессоры - Энциклопедия

М. 2017. —386 с.

Сост. Fr. Nayrlathotep Otis (Роман АДРИАНОВ)

Мистики - маги - прогрессоры - Энциклопедия - Содержание

Аджокипа

Александр VI

Али аль-Хади

Али ар-Риза

Али ибн Абу Талиб

Алиенора Аквитанская

Амальрик из Бена

Амон

Амфортас

Ананга

Ананда

Анандамайи Ма

Андреэ, Иоганн Валентин

Анхефенхонсу

Аполлоний Тианский

Артур

Арьядэва

Арьяшимха

Астольф

Афина

Ачинта

Ашвагхоша

Аю Кхадро

Бабхахи

Бакстром, Сигизмунд

Башасита

Белле, Гийом дю

Беннет, Алан

Бёме, Якоб

Бёртон, Ричард Фрэнсис

Блаватская, Елена Петровна

Блейк, Уильям

Богомил

Бодхидхарма

Боудикка

Бруно, Джордано

Будда Гаутама Сиддхартха

Буддамитра

Буддананди

Бхадрапа

Бхандхепа

Бхиксана

Бхусуку

Бэкон, Роджер

Бэкон, Фрэнсис

Вагнер, Рихард

Валентин

Вангчуг Дордже

Вардесан

Василид

Васубандху

Васумитра

Вейсгаупт, Адам

Вергилий

Винапа

Вирупа

Воган, Томас

Вудхолл, Виктория

Вулф, Джейн

Вьяли

Гай Валерий Катулл

Гампопа

Гамурет

Гартман, Франц

Гендун Гьяцо

Гендун Дуп

Геракл

Гермер, Карл

Гермес

Гёте, Иоганн Вольфганг фон

Ги Бургундский

Гипатия Александрийская

Гоген, Поль

Горакша

Горура

Гурудева Махендранатх

Гуттен, Ульрих фон

Гхандхапа

Гэ Сюань

Давид Динанский

Далай-лама VI

Дали, Гала

Данте Алигьери

Даосинь

Дарика

Дешин Шекпа

Джаландхари

Джампел Гьяцо

Джафар ас-Садик

Джаянанда

Джаята

Дженнингс, Харгрейв

Джонс, Чарльз Стенсфилд

Ди, Джон

Дионис

Диотима

Домбипа

Друкпа Кюнле

Дудул Дордже

Дукханди

Дункан, Айседора

Дхармапа I

Дхармапа II

Дхахули

Дхокарипа

Дхритака

Дэшвуд, Фрэнсис

Дюсум Кхьенпа

Ева

Елена Тирская

Елизавета I

Еше Дордже

Еше Цогьял

Ёнтен Гьяцо

Жанна д’Арк

Зайн аль-Абидин

Заратустра

Зенобия

Идрис Шах

Инанна

Индрабхути

Иоанна

Иоахим Флорский

Иосиф Аримафейский

Ипполит Римский

Ипполита

Исида

Йогипа

Калакала

Калапа

Кали

Калиостро, Алессандро

Камбала

Кампарипа

Канакхала

Канкана

Канкарипа

Кантали

Канхапа

Капалапа

Капимала

Карл Великий

Карма-бакши

Карпократ

Кедруб Гьяцо

Кейбелл, Джеймс Брэнч

Келли, Роза

Келли, Эдвард

Кельнер, Карл

Кирава

Кокалипа

Корнелиус, Генрих

Котали

Кришна

Кроули, Алистер

Крэддок, Ида

Куккурипа

Кумаралата

Кумарипа

Кучипа

Кхадгапа

Кхакьяб Дордже

Кхандипа

Кэлсанг Гьяцо

Кэмерон, Марджори

Лавлейс, Ада

Лаво, Мари

Лакшминкара

Лань Цайхэ

Лао-Цзы

Леви, Элифас

Леннон, Джон

Ли Тегуай

Лилапа

Лилит

Лили, Джон

Лири, Тимоти

Лойола, Игнатий де

Луипа

Лунгтог Гьяцо

Лучика

Людвиг II Баварский

Люй Дунбинь

Майер, Михаэль

Маккенна, Теренс Кемп

МакМертри, Грейди

Малагис

Мани

Манибхадра

Манура

Мария Магдалина

Марк Валерий Марциал

Марпа

Махакашьяпа

Махди

Махипа

Мачиг Лабдрон

Медея

Медхина

Мекопа

Мекхала

Мелхиседек

Мерлин

Микьё Дордже

Миларепа

Мин

Минапа

Миччака

Моисей

Моле, Жак де

Молинос, Мигель де

Монту

Муса аль-Казим

Мухаммед

Мухаммед аль-Бакир

Мухаммед Таки

Нагабодхи

Нагарджуна

Найт, Ричард Пейн

Налина

Намо Баварский

Наропа

Нацагшугарын Цэрэндондов

Нгаванг Лобсанг Гьяцо

Нгаванг Лобсанг Тхуптэн Гьяцо

Нгаванг Лобсанг Тэнцзин Гьяцо

Нигуна

Ним Кароли Баба

Нин, Анаис

Ницше, Фридрих

Одиссей

Ожье Датчанин

Оливье

Орфей

Осирис

Отюэль

Падмасамбхава

Павел Самосатский

Пан

Панаха

Панкаджа

Папюс

Парацельс

Парсонс, Джек

Парсифаль

Паршва

Пачари

Пелагий

Пётр Вальдо

Пётр из Брюи

Пифагор

Плотин

Праджнятара

Приап

Присциллиан

Пуньямитра

Пуньяяшас

Путали

Рабле, Франсуа

Раймунд Луллий

Райх, Вильгельм

Рамана Махарши

Рамполла дель Тиндаро, Мариано

Рангджунг Дордже

Рангджунг Ригпе Дордже

Рахула

Рахулата

Ринальд

Ройсс, Теодор

Роланд

Ролпе Дордже

Руми, Джалаладдин

Рэндольф, Паскаль Беверли

Сабхапати Свами

Саломея

Сапфо

Сара Кали

Сакара

Самудра

Сангхананди

Сангхаяшас

Сараха

Сарвабхакша

Сатурн

Свами Муктананда

Симон Волхв

Склодовская-Кюри, Мария

Сонам Гьяцо

Спеар, Остин Осман

Суинбёрн, Алджернон Чарльз

Сэнцань

Талиесин

Тандхепа

Тантипа

Текчок Дордже

Телопа

Тенгипа

Тесла, Никола

Тилопа

Титурель

То Мега Терион

Тонгва Дёнден

Тот

Тринлей Гьяцо

Тринлей Тхае Дордже

Тхаганапа

У-ван

Удхели

Уильям Парижский

Упагупта

Ургьен Тринлей Дордже

Уэдделл, Лейла

Фатима

Фишер, Людвиг фон

Фладд, Роберт

Флорисмарт

Фома Апостол

Форлонг, Джеймс Джордж Роше

Форчун, Дион

Франклин, Бенджамин

Франциск Асизский

Фридрих I Барбаросса

Фу Си

Фуа, Эсклармонда де

Фьерабрас

Хакленаяшас

Хань Сянцзы

Харрис, Фрида

Хасан аль-Аскари

Хасан ибн Али

Хатшепсут

Хильдегарда Бингенская

Хирсиг, Лия

Христиан Розенкрейц

Хунчжэнь

Хусейн ибн Али

Хуэйкэ

Хуэйнэн

Хэ Сяньгу

Цао Гоцзю

Царица Савская

Цултрим Гьяцо

Чагдуд Тулку Ринпоче

Чалуки

Чамарипа

Чампака

Чангчуб Дордже

Чао

Чапарипа

Чатрапа

Чауранги

Чёдраг Гьяцо

Чжан Голао

Чжунли Цюань

Чойинг Дордже

Шаварипа

Шазаль, Луи де

Шалипа

Шанаваса

Шантипа

Шелли, Мэри

Шива

Шивабалайоги

Ширази, Абдулла аль-Кахар

Эйнштейн, Альберт

Эрхарт, Амелия

Эшмол, Элиас

Юдифь

Юлиана Норвичская

Юнг, Карл Густав