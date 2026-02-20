Книга «Брошенный ребенок» — это глубокая и драматичная история, в которой Р. Б. Митчелл исследует одну из самых болезненных тем человеческого опыта: отверженность и потерю корней. В центре повествования находится путь ребенка, оставленного родителями и вынужденного искать свое место в мире, который кажется холодным и равнодушным. Автор мастерски передает внутренний монолог души, страдающей от нехватки любви, и показывает, как детские травмы формируют взрослую личность, если они не находят исцеления.

Основной посыл книги заключается в том, что поиск «дома» — это не только поиск физического пространства, но и обретение духовной пристани. Митчелл ведет читателя через тернистый путь героя к осознанию того, что подлинная надежда и принятие приходят от Небесного Отца, Который никогда не оставляет Своих детей. Это история о трансформации горечи в прощение и о том, как Божья любовь способна восполнить самые глубокие эмоциональные пустоты, возвращая человеку чувство собственного достоинства и смысла.

Произведение служит мощным призывом к состраданию и напоминает нам о важности заботы о сиротах и тех, кто чувствует себя покинутым. Книга помогает понять, что даже самая изломанная судьба может быть восстановлена, если человек находит в себе силы довериться Богу и открыть свое сердце для Его исцеляющей благодати.

Р. Б. Митчелл – Брошенный ребенок – В поисках надежды и дома

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-6046847-7-1

Р. Б. Митчелл – Брошенный ребенок – Содержание

Правдива ли эта история?

1. Брошенный

2. Мальчики младшего возраста

3. Торнадо

4. Другой

5. Похищенный

6. Врачи

7. Подарок Джиджи

8. Выбор

9. Атланта

10. Найдется ли местечко?

11. Почему?

12. Финансовая независимость

13. Встреча

14. Несколько хороших парней

15. Бунтарь

16. Время потерь

17. Спасатель

18. Ты действительно существуешь?

19. Новое начало

20. Студент-первокурсник

21. Дом

22. Откровение

23. В Африке

24. Простить?

25. Паулина

26. Отец

27. Мать

28. Потерянные мальчики

29. Знакомство со Сьюзен

30. Взаимоотношения

31. Обособленный

32. Страх завести семью

33. Круг замкнулся

Эпилог

Примечание для преподавателей

Вопросы для обсуждения книги

Благодарность