Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Митчелл - Брошенный ребенок
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Брошенный ребенок» — это глубокая и драматичная история, в которой Р. Б. Митчелл исследует одну из самых болезненных тем человеческого опыта: отверженность и потерю корней. В центре повествования находится путь ребенка, оставленного родителями и вынужденного искать свое место в мире, который кажется холодным и равнодушным. Автор мастерски передает внутренний монолог души, страдающей от нехватки любви, и показывает, как детские травмы формируют взрослую личность, если они не находят исцеления.

Основной посыл книги заключается в том, что поиск «дома» — это не только поиск физического пространства, но и обретение духовной пристани. Митчелл ведет читателя через тернистый путь героя к осознанию того, что подлинная надежда и принятие приходят от Небесного Отца, Который никогда не оставляет Своих детей. Это история о трансформации горечи в прощение и о том, как Божья любовь способна восполнить самые глубокие эмоциональные пустоты, возвращая человеку чувство собственного достоинства и смысла.

Произведение служит мощным призывом к состраданию и напоминает нам о важности заботы о сиротах и тех, кто чувствует себя покинутым. Книга помогает понять, что даже самая изломанная судьба может быть восстановлена, если человек находит в себе силы довериться Богу и открыть свое сердце для Его исцеляющей благодати.

Р. Б. Митчелл – Брошенный ребенок – В поисках надежды и дома

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-6046847-7-1

Р. Б. Митчелл – Брошенный ребенок – Содержание

Правдива ли эта история?

  • 1. Брошенный

  • 2. Мальчики младшего возраста

  • 3. Торнадо

  • 4. Другой

  • 5. Похищенный

  • 6. Врачи

  • 7. Подарок Джиджи

  • 8. Выбор

  • 9. Атланта

  • 10. Найдется ли местечко?

  • 11. Почему?

  • 12. Финансовая независимость

  • 13. Встреча

  • 14. Несколько хороших парней

  • 15. Бунтарь

  • 16. Время потерь

  • 17. Спасатель

  • 18. Ты действительно существуешь?

  • 19. Новое начало

  • 20. Студент-первокурсник

  • 21. Дом

  • 22. Откровение

  • 23. В Африке

  • 24. Простить?

  • 25. Паулина

  • 26. Отец

  • 27. Мать

  • 28. Потерянные мальчики

  • 29. Знакомство со Сьюзен

  • 30. Взаимоотношения

  • 31. Обособленный

  • 32. Страх завести семью

  • 33. Круг замкнулся

Эпилог

Примечание для преподавателей

Вопросы для обсуждения книги

Благодарность

Views 77
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books