В этой монографии Майкл Митчелл исследует архетип Фауста как зеркало западного сознания. Автор обнаруживает глубокие структурные сходства между античными гностическими учениями о падении искры света и фаустианским стремлением вырваться за пределы человеческих ограничений.
Книга анализирует, как сделка с дьяволом превратилась из религиозного предостережения в метафору научного прогресса и колониальной экспансии. Митчелл виртуозно соединяет теологию, историю литературы и политическую философию, показывая, что Фауст — это не просто литературный персонаж Гете или Марло, а «операционная система» западного мира, определяющая его амбиции и его катастрофы.
Майкл Митчелл - Скрытые сходства. Фаустианские темы: от гностических истоков до постколониальной культуры
М: «Касталия», 2019. — 366 с.
ISBN 978-5-519-68370-8
Майкл Митчелл - Скрытые сходства. Фаустианские темы: от гностических истоков до постколониальной культуры - Содержание
Введение
Часть 1
Все это я свершил своим искусством
Глава 1. Гностическая/Герметическая Традиция: от Симона Мага к Фаусту
Глава 2. Подыматься и падать: «Доктор Фауст» Марло
Глава 3. Магия Ариэля. «Буря» Шекспира
Часть 2
Глава 4. Ренессанс и Просвещение. Кеплер и Фладд
Глава 5. Рациональность и романтизм: Ньютон и Блейк
Глава 6. Открывая вновь. Киплинг, Иейтс, Кроули, Паули и Юнг
Часть 3
Глава 7. Вымышленная опора. «Диметос» Атолла Фугарда
Глава 8. Хрустальный утес —исчезновение Дэвида Дабидина
Глава 9. Волшебная рана. «Омерос» Дерека Уолкотта
Глава 10. Дар мага.Романы Уилсона Харриса
Эпилог. Пегас
