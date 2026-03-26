В этой монографии Майкл Митчелл исследует архетип Фауста как зеркало западного сознания. Автор обнаруживает глубокие структурные сходства между античными гностическими учениями о падении искры света и фаустианским стремлением вырваться за пределы человеческих ограничений.

Книга анализирует, как сделка с дьяволом превратилась из религиозного предостережения в метафору научного прогресса и колониальной экспансии. Митчелл виртуозно соединяет теологию, историю литературы и политическую философию, показывая, что Фауст — это не просто литературный персонаж Гете или Марло, а «операционная система» западного мира, определяющая его амбиции и его катастрофы.

М: «Касталия», 2019. — 366 с.

ISBN 978-5-519-68370-8

Майкл Митчелл - Скрытые сходства. Фаустианские темы: от гностических истоков до постколониальной культуры - Содержание

Введение

Часть 1

Все это я свершил своим искусством

Глава 1. Гностическая/Герметическая Традиция: от Симона Мага к Фаусту

Глава 2. Подыматься и падать: «Доктор Фауст» Марло

Глава 3. Магия Ариэля. «Буря» Шекспира

Часть 2

Глава 4. Ренессанс и Просвещение. Кеплер и Фладд

Глава 5. Рациональность и романтизм: Ньютон и Блейк

Глава 6. Открывая вновь. Киплинг, Иейтс, Кроули, Паули и Юнг

Часть 3

Глава 7. Вымышленная опора. «Диметос» Атолла Фугарда

Глава 8. Хрустальный утес —исчезновение Дэвида Дабидина

Глава 9. Волшебная рана. «Омерос» Дерека Уолкотта

Глава 10. Дар мага.Романы Уилсона Харриса

Эпилог. Пегас