Митер - Основные идеи кальвинизма

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга «Основные идеи кальвинизма» Генри Митера является одним из самых авторитетных и систематических изложений реформатского мировоззрения. В отличие от многих работ, фокусирующихся исключительно на вопросах спасения, Митер представляет кальвинизм как всеобъемлющую жизненную систему, которая охватывает не только богословие, но и политику, этику, науку и искусство. Автор утверждает, что центральным столпом этого учения является абсолютный суверенитет Бога над всеми сферами человеческого бытия, что делает верующего ответственным перед Творцом в каждом своем действии.

В первой части книги Митер подробно разбирает теологический фундамент, включая знаменитые «пять пунктов», но делает это в контексте общей библейской картины мира. Он объясняет, как признание Божьего величия ведет к особому взгляду на культуру и общественное устройство, подчеркивая важность концепции «общей благодати», которая позволяет христианам сотрудничать с миром ради общего блага. Во второй части автор переходит к практическому применению идей Жана Кальвина, анализируя их влияние на развитие демократии, индивидуальной свободы и трудовой этики, что во многом сформировало облик современной западной цивилизации.

Труд Генри Митера служит прекрасным учебным пособием, помогающим понять, почему кальвинизм — это не просто набор догм о предопределении, а динамичный образ мысли, призывающий к активному преобразованию мира. Автор призывает читателя увидеть в Боге не только Спасителя души, но и Царя Вселенной, чья воля является высшим законом для всего творения. Книга написана доступным языком, что делает её ценным ресурсом как для студентов семинарий, так и для всех, кто желает разобраться в интеллектуальных корнях протестантизма.

Генри Митер - Основные идеи кальвинизма

Издательство - «Христианский Мост», 1995. 236 стр.

Генри Митер - Основные идеи кальвинизма - Содержание

К читателю

От издателя

Предисловие Пола Маршалла

Часть 1. БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ КАЛЬВИНИЗМА

  • 1. Основной принцип

  • 2. Место Библии в системе идей и жизни кальвиниста

  • 3. Место веры в учении Кальвина

  • 4. Сбалансированность системы

  • 5. Главные богословские догматы

  • 6. Всеобщая благодать

  • 7. Человеческая культура

Часть 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ КАЛЬВИНИЗМА

  • 8. Политика и Библия

  • 9. Происхождение и назначение государства

  • 10. Лучшее государственное устройство

  • 11. Форма правления

  • 12. Наказ правительству

  • 13. Власть правительства

  • 14. Гражданские свободы

  • 15. Суверенитет социальных сфер

  • 16. Отношения между Церковью и государством

  • 17. Интернационализм в истории

  • 18. Интернационализм и Организация Объединенных Наций

  • 19. Международный закон

  • 20. Война и история

  • 21. Библия и война

  • 22. Христианин и тотальная война

  • 23. Христианин и война

  • 24. Теология освобождения

  • 25. Политическая надежда

Comments

No comments yet. Be the first!

