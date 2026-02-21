Митер - Основные идеи кальвинизма
Книга «Основные идеи кальвинизма» Генри Митера является одним из самых авторитетных и систематических изложений реформатского мировоззрения. В отличие от многих работ, фокусирующихся исключительно на вопросах спасения, Митер представляет кальвинизм как всеобъемлющую жизненную систему, которая охватывает не только богословие, но и политику, этику, науку и искусство. Автор утверждает, что центральным столпом этого учения является абсолютный суверенитет Бога над всеми сферами человеческого бытия, что делает верующего ответственным перед Творцом в каждом своем действии.
В первой части книги Митер подробно разбирает теологический фундамент, включая знаменитые «пять пунктов», но делает это в контексте общей библейской картины мира. Он объясняет, как признание Божьего величия ведет к особому взгляду на культуру и общественное устройство, подчеркивая важность концепции «общей благодати», которая позволяет христианам сотрудничать с миром ради общего блага. Во второй части автор переходит к практическому применению идей Жана Кальвина, анализируя их влияние на развитие демократии, индивидуальной свободы и трудовой этики, что во многом сформировало облик современной западной цивилизации.
Труд Генри Митера служит прекрасным учебным пособием, помогающим понять, почему кальвинизм — это не просто набор догм о предопределении, а динамичный образ мысли, призывающий к активному преобразованию мира. Автор призывает читателя увидеть в Боге не только Спасителя души, но и Царя Вселенной, чья воля является высшим законом для всего творения. Книга написана доступным языком, что делает её ценным ресурсом как для студентов семинарий, так и для всех, кто желает разобраться в интеллектуальных корнях протестантизма.
Генри Митер - Основные идеи кальвинизма
Издательство - «Христианский Мост», 1995. 236 стр.
Генри Митер - Основные идеи кальвинизма - Содержание
К читателю
От издателя
Предисловие Пола Маршалла
Часть 1. БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ КАЛЬВИНИЗМА
1. Основной принцип
2. Место Библии в системе идей и жизни кальвиниста
3. Место веры в учении Кальвина
4. Сбалансированность системы
5. Главные богословские догматы
6. Всеобщая благодать
7. Человеческая культура
Часть 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ КАЛЬВИНИЗМА
8. Политика и Библия
9. Происхождение и назначение государства
10. Лучшее государственное устройство
11. Форма правления
12. Наказ правительству
13. Власть правительства
14. Гражданские свободы
15. Суверенитет социальных сфер
16. Отношения между Церковью и государством
17. Интернационализм в истории
18. Интернационализм и Организация Объединенных Наций
19. Международный закон
20. Война и история
21. Библия и война
22. Христианин и тотальная война
23. Христианин и война
24. Теология освобождения
25. Политическая надежда
