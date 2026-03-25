Митрофанов - Нетрадиционные религии России в свете христианства

Митрофанов - Нетрадиционные религии России в свете христианства
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Religious Studies Atheism
Series Конфессиональное религиоведение (2 books)

Начиная с конца 80-х годов прошлого века для любого верующего или просто религиозного человека началась новая эпоха — религиозная свобода. Это в свою очередь привело к сильному всплеску интереса к религии и росту количества людей, принимающих те или иные религиозные учения. В большей степени увеличивалось число последователей так называемых традиционных религий и христианских конфессий, т.е. тех, которые уже давно являются частью истории и культуры нашей страны, но до перестройки не имели возможности развернуть свою миссионерскую деятельность из-за атеистической политики советского государства.

Однако далеко не все ищущие духовных истин люди пошли в известные и общедоступные религиозные организации. Вместе со свободой вероисповедания пришло и желание найти что-то свое, особенное, не такое, как у всех. Тем более что в это же самое время государственные контролирующие органы были существенно ослаблены начавшимся кризисом, и проводить элементарный анализ быстро меняющейся религиозной ситуации в стране было практически некому. Вместе с тем осложняло ситуацию и состояние российского христианства, которое только оправлялось от недавних притеснений и гонений.

Все перечисленные причины — свободное исповедание любых религиозных убеждений на фоне всеобщего ощущения свободы, ослабление христианских церквей, неконтролируемость религиозной обстановки в стране — к началу 90-х годов способствовали появлению большого многообразия религиозных, полурелигиозных и даже псевдорелигиозных больших и малых организаций, буквально наводнивших Россию. Некоторые из них были завезены из-за рубежа после крушения СССР и падения "железного занавеса», другие возникли и появились внутри страны.

Апександр Митрофанов - Конфессиональное религиоведение - Нетрадиционные религии России в свете христианства - Учебное пособие

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2022. - 488 с.

ISBN 978-5-7454-1725-2

Апександр Митрофанов - Конфессиональное религиоведение - Нетрадиционные религии России в свете христианства - Учебное пособие - Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТОВ

Основные понятия

  • Проблемы терминологии

  • Термин «культ» и его значения

Классификация и возникновение культов

  • Типы культов

  • История возникновения культов

Характерные особенности культов

  • «Божественные» полномочия и авторитет лидера культа

    • «Божественный» статус откровения, проповедуемого лидером

    • Возникновение собственного «священного писания»

    • Принижение спасительной миссии Иисуса Христа

    • Библейское осмысление

  • Авторитарный стиль управления культом

    • Иерархическая структура отношений

    • Законническое учение

    • Спасение делами

    • Библейское осмысление

  • Изолированность культа

    • Убежденность в собственной избранности

    • Особый язык и терминология

    • Отсутствие необходимости в последовательной и логичной вероучительной системе

    • Библейское осмысление

Предпосылки появления и причины развития культов

  • Предпосылки появления культов

  • Интеллектуальные предпосылки

    • Эмоциональные предпосылки

    • Социальные предпосылки

    • Библейское осмысление

  • Причины развития культов

    • Внешние причины развития

    • Внутренние причины развития

    • Библейское осмысление

  • Особенности и методы благовестия культам

    • Упование на действие Господа и Его водительство

    • Знание собственного вероучения и умение его донести

    • Искреннее расположение к представителям культов

    • Установление общих точек соприкосновения

    • Благовестие в подсознании

  • Распространенные ошибки в свидетельстве представителям культов

    • Проявление враждебности

    • Проявление беспокойства

  • Контрольные вопросы

  • Темы рефератов

  • Рекомендуемая литература

  • Приложение 1

  • Приложение 2

РАЗДЕЛ II. ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТОВ

ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЕ КУЛЬТЫ

Свидетели Иеговы

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность свидетелей Иеговы в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

  • Контрольные вопросы

Православная церковь Божьей матери Державная

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

  • Контрольные вопросы

Церковь Иисуса Христа святых последних дней

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность Церкви святых последних дней в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

    • Темы рефератов

    • Рекомендуемая литература

ВОСТОЧНЫЕ КУЛЬТЫ

Общество сознания Кришны

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность Общества сознания Кришны в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Культ Ошо Раджниша

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • Деятельность последователей Ошо Раджниша в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

    • Темы рефератов

    • Рекомендуемая литература

СМЕШАННЫЕ КУЛЬТЫ

Церковь объединения

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность Церкви объединения в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Церковь сайентологии

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность церкви сайентологии в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Церковь последнего завета

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

  • Богословские и вероучительные аспекты

  • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Вера Бахаи

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность представителей веры Бахаи в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

    • Темы рефератов

    • Рекомендуемая литература

НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

Родноверие

  • История

    • Основатели

    • Формирование культа

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Учение Порфирия Иванова

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о Боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

    • Темы рефератов

    • Рекомендуемая литература

ОККУЛЬТНЫЕ УЧЕНИЯ

Теософское общество

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность Теософского общества в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге...

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Агни-йога («живая этика»)

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

Сатанизм

  • История

    • Основатель

    • Формирование культа

    • История и деятельность поклонников сатаны в России

  • Богословские и вероучительные аспекты

    • Откровения и священные писания

    • Учение о боге

    • Учение о духовном мире

    • Учение о человеке

    • Путь спасения

    • Учение о последних днях и воздаянии

    • Община

  • Оценка культа

    • Контрольные вопросы

    • Темы рефератов

    • Рекомендуемая литература

Вместо заключения

Словарь терминов и названий

Словарь имен

Литература

