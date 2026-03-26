Митрофанов - Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века

Митрофанов Георгий, протоиерей. Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века.
М.: Арефа, Лепта Книга, 2011. - 272 с.
ISBN 978-5-91963-002-9 (Арефа)
ISBN 978-5-91173-265-3 (Лепта)
Митрофанов Георгий, протоиерей. Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века – Оглавление
От автора
Священномученик протоиерей Философ Орнатский - выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии. Подвижническая жизнь, пастырское служение и мученическая смерть
Послания св. Патриарха Тихона: от церковно-исторического обличения к церковно-политическому компромиссу
Священноисповедник Агафангел - благовестник христианской свободы
Изучение деятельности митрополита Сергия (Страгородского) в контексте канонизации Собора Новомучеников и Исповедников Российских
Церковное возрождение в горниле военного конфликта двух тоталитарных режимов
Государственно-политическая ложь и церковно-историческая правда. Некоторые страницы эпистолярного наследия митрополитов Сергия (Страгородского) и Сергия (Воскресенского) периода Второй мировой войны
В пленении и скорби. Русская Церковь и советские военнопленные в годы Второй мировой войны
Нас объединят новомученики. К происходившему в 2003 году диалогу с РПЦЗ
Канонизация Новомучеников и Исповедников российских в Русской Православной Церкви
Погребение совершилось. Произойдет ли примирение? Размышления после перезахоронения останков А.И. Деникина и И.А. Ильина
Историческое беспамятство в траурных одеждах. Перенесение честных останков императрицы в усыпальницу Петропавловского собора
Уроки истории. История и смысл канонизации Царской семьи
Личность и труды Александра Солженицына в творчестве протопресвитера Александра Шмемана
Церковь жива своими пастырями. Воспоминания о протоиерее Василии Ермакове
Он был лучше своей репутации. К 15-летию преставления митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева)
