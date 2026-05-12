Митрофанов - Византия между Востоком и Западом

Сборник статей доктора исторических наук, профессора Андрея Юрьевича Митрофанова «Византия между Востоком и Западом» (2025) является первым изданием в новой научной серии СПбДА «Византийская христианская литература». В книге собраны результаты многолетних исследований автора, охватывающие период от Поздней Античности до падения Византии. Особое внимание уделено малоизученным аспектам творческого наследия Анны Комниной, истории византийского права и уникальному феномену самозванчества. Исследования опираются на широкий круг источников, включая не только греческие, но и латинские, а также восточные памятники, что позволяет автору переосмыслить устоявшиеся в науке стереотипы о «замкнутости» византийской культуры.

Важнейшей чертой сборника является междисциплинарный подход: Митрофанов применяет методы просопографии (изучения биографий исторических лиц) и гендерных исследований, анализируя судьбы влиятельных женщин Византии — от Галлы Плацидии до Марии Аланской. Кроме того, автор выдвигает смелые гипотезы на стыке византинистики и номадоведения, в частности, о монгольских корнях половецких ханских династий. Издание предназначено для специалистов-медиевистов, студентов богословских вузов и всех, кто глубоко интересуется истоками европейской и русской цивилизаций.

Санкт-Петербург : Изд-во СПбДА, 2025. — 368 с. — (Византийская христианская литература).

ISBN 978-5-6053662-8-7

