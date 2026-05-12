Митрофанов - Византия между Востоком и Западом

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History
Series Византийская христианская литература (1 book)

Сборник статей доктора исторических наук, профессора Андрея Юрьевича Митрофанова «Византия между Востоком и Западом» (2025) является первым изданием в новой научной серии СПбДА «Византийская христианская литература». В книге собраны результаты многолетних исследований автора, охватывающие период от Поздней Античности до падения Византии. Особое внимание уделено малоизученным аспектам творческого наследия Анны Комниной, истории византийского права и уникальному феномену самозванчества. Исследования опираются на широкий круг источников, включая не только греческие, но и латинские, а также восточные памятники, что позволяет автору переосмыслить устоявшиеся в науке стереотипы о «замкнутости» византийской культуры.

Важнейшей чертой сборника является междисциплинарный подход: Митрофанов применяет методы просопографии (изучения биографий исторических лиц) и гендерных исследований, анализируя судьбы влиятельных женщин Византии — от Галлы Плацидии до Марии Аланской. Кроме того, автор выдвигает смелые гипотезы на стыке византинистики и номадоведения, в частности, о монгольских корнях половецких ханских династий. Издание предназначено для специалистов-медиевистов, студентов богословских вузов и всех, кто глубоко интересуется истоками европейской и русской цивилизаций.

Митрофанов А. Ю. - Византия между Востоком и Западом - Сборник статей

Санкт-Петербург : Изд-во СПбДА, 2025. — 368 с. — (Византийская христианская литература).
ISBN 978-5-6053662-8-7

Митрофанов А. Ю. - Византия между Востоком и Западом - Сборник статей - Содержание

  • Церковно-каноническая традиция: Анализ брачного права, канонических аспектов союза Матасунты и Германа, а также вопроса об архиерейском характере власти императора (по толкованиям Феодора Вальсамона).

  • Византийская государственность и двор: Реконструкция политических биографий императриц и правителей, исследование генезиса идей крестовых походов в эпоху Ираклия и феномена самозванчества.

  • Византия и внешний мир (Восток, Гунны, Славяне): Этногенез аваров и половцев, дипломатические отношения с гуннской царицей Боа и роль монголов в восстановлении Византии в XIII веке.

  • Историография: Критический разбор трудов Прокопия Кесарийского, Феофилакта Симокатты, Льва Диакона и Анны Комниной, а также полемика с современными западными исследователями.

Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2026
Author brat Vadim
zb-lek 1 day ago
Вы напрасно занимаетесь "псевдо-пересказами" содержания. Получаются одни банальности и общие фразы. Покажите "Оглавление" книги, будет гораздо лучше. А так невозможно судить - стоит смотреть эту книгу, не стоит. В итоге просто не хочется тратить свое время.

