Религиозные организации являются одной из древнейших форм человеческой общности. Адаптировавшись к новым видам социальных связей, они весьма востребованы и в наши дни. Лишь очень малая часть из шестимиллиардного населения нашей планеты видит себя вне рамок любых религиозных организаций, значительная часть относится к ним индифферентно, будучи «номинальными+ верующими, остальные в той или иной степени участвуют в их деятельности.

Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы

М., Новое литературное обозрение, 2004. - 648 с.

Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы - Содержание

Часть l Внутренняя жизнь Церкви: верующие и духовенство

1. Русская православная церковь в количественном и качественном измерении

1.1. Количество прихожан

1 .2. Воцерковленные верующие

1 .2. 1. Социальные категории воцерковленных

1 .2.2. •Народное православие и спасение воцерковленных

1 .2.3. Воцерковленные и жизнь приходской общины .

1 .3. Инфраструктура РПЦ по данным Московской Патриархии и государства

2. Внутреннее устройство РПЦ: общие принципы формального и теневого менеджмента в Церкви

2. 1. Священный Синод, Патриарх, Синодальные отдел, Автономные церкви

2.2. Епархии, вотчинная система административного управления

2.3. Епископы и священники как члены федеральной и региональной элиты

2.4.Духовнич.ество как система параллельного управления Церковью

2.5. Отношения между администраторами и духовниками. Младо старчество

6. Роль монастырей как параллельной системы церковной жизни и законодателя современной «церковной моды "

3. Экономическая деятельность РПЦ

3. 1. Трехслойный пирог церковной экономе

3.2. Финансовое отражение «ватчинной системы

3.3. Экономика прихода

3.3. 1. Классификация приходов

3. 3.2. Доходы прихода

3. 3.3. Основные статьи расходов прихода

3. 3.4. Доходы и расходы священника

3.4. Наличные деньги

3.5. Доходы и расходы епархиальных управлений

3.6. Производство и распространение православной продукции

3.7. Налогообложение и льготы

3.8. Храм строение и жертвователи

3.9. Формирование церковного сектора большой экономики

4. Политико-административные и идейные группировки в РПЦ

4. 1. Группировки внутри епископата РПЦ

4. 1 .1. Геронтократия как норма

4. 1.2. Крестники Никиты Сергеевича

4. 1.3. Никодимовыправые и левые

4. 1 .4. «Лаврские» против «питерских»

4. 1.5. Фундаменталисть1 против «экуменистов»

4. 1 .6. Тихое подавление фундаменталистов

4. 1 .7. Кто будет следующим Патриархом? Перспективы митрополита Кирилла

4. 1 .8. Кто будет следующим Патриархом? ПерспеК'П1вы митрополита Филарета

4. 1 .9. Претендент: случай митрополита Мефодия

4. 1.1 О. Митрополит Сергий: был ли шанс?

4. 1.1 1. К вопросу о «голубой мафии»

4.2. Группировки в среде духовенства

4.2. 1. Группировки, сформировавшиеся по идейному признаку

4.2.2. Кланы и Команды

4.3. Борьба за изменение административной системы Управления

4. 3.1. Противоречия «ватчинной системы миряне и духовенство

4. 3.2. Противоречия вотчинной системы не либералы, так фундаментален

4. 3.3. Анти экуменическое движение

4. 3.4. Борьба с ИНН и требования канонизации Г. Распутина

Часть ll Государство и общество в сфере деятельности РПЦ

5. РПЦ в политике. Церковно-государственные отношения

5.1. РПЦ: позиционирование в политической жизни России

5.2. Церковь и государство на постсоветском пространстве

5.3. Федеральный уровень

5.3. 1. Президент и его Администрация

5.3.2. Правительство РФ и министерства

5.3.3. Государственная дума .

5.3.4. Совет Федерации

5.3. 5. Судебная власть

5. 3.6. Юридические аспекты взаимно отношений РПЦ с федеральной властью

5.4. Региональный уровень .

5.5. Церковь как политическая партия

5.6. Церковь и общественные организации"

5.7. Церковь и казачество

6. Социальная деятельность РПЦ

6.1. Кормление нуждающихся

6.2. Деятельность в медицинской сфере .

6.3. Церковь и пенсионеры

6.4. Приюты

6.5. Деятельность в тюрьмах и социальная реабилитация бывших заключенных

6.5. 1. Число храмов и общая ситуация

6. 5.2. Борьба с религиозными конкурентами в пенитенциарной системе

6. 5. 3. Социальная реабилитация бывших заключенных .

6.6. Реабилитация наркозависимых

7. Миссионерская и катехизаторская деятельность. Книгоиздательство

7. 1 . Основные подходы РПЦ к миссионерской и катехизаторской деятельности

7. 2. Практическая рабата по катехизации

7. 3. Воскресные школы

7.4. Крестные ходы и миссионерская деятельность

7.5. Церковь в армии и правоохранительных органах .

7.6. Книгоиздательство как миссия

8. Образовательная деятельность РПЦ

8. 1. Система подготовки священно- и церковнослужителей

8. 1.1. Духовные училища и пастырские курсы

8. 1 .2. Семинарии

8. 1.3. Академии 8. 1 .4. Православные вузы

8. 1 .S. Церковные органы, управляющие образованием

8.2. Церковно-государственные образовательные учреждения

8.3. Влияние Церкви на государственные учебные заведения

8.3. 1. «Основы православной культуры»

8.3.2. Подготовка учителей

8.3.3. Учебник А Бородиной и дискуссия об ОПК в 2002-2004 гг

9. церковь и СМИ. Интернет

9. 1. Информационная политика Церкви

9.2. Церковные СМИ

9.2. 1. Синодальные СМИ

9.2. 2. Епархиальные СМИ

9.2.3. Приходские и монастырские СМИ

9.2.4. Частные православные СМИ

9. 3. Отношения Церкви со светскими СМИ

9.4. Православный Интернет

9.5. Православное телевидение и радио

Часть lll РПЦ в условиях конкуренции

10. Отношения с другими конфессиями

1 0.1. РПЦ на конфессиональной карте постсоветского пространства

10.2. Внутренние контакты РПЦ с другими конфессиями

1 0.3. Отношение к внешней межконфессиональной деятельности внутри РПЦ

10.4. Отношения с Римско-католической церковью: в СНГ и вне его

10.4. 1. Церковный народ и католики

10.4. 2. Московская Патриархия и Ватикан

10.5. Взаимоотношения с исламом

10.5. 1. Партнеры и противники в исламской среде .

10.5.2. Перед лицом общего врага: мусульманские регионы

10 .5.3. РПЦ и исламские структуры в Православных регионах

1 0.6. РПЦ и «альтернативное• русское православие ..

1 0.6. 1. Альтернативы 1 990-х гг.

1 0.6.2. Перспективы воссоединения с РПЦЗ

1 0.7. Внешние контакты с другими конфессиями

1 0.7. 1. Контакты с благотворителями

1 0.7.2. Влияние на мировое православие

1 0.7.3. Англикане и лютеране

1 0.7.4. Деятельность ОВЦС в Израиле и Иране

11 . Положение РПЦ вне России

11.1. Страны СНГ и Балтии

11 .1.1. Украина

11 . 1 . 2. Белоруссия

11 .1.3. Молдова

11. 1 .4. Закавказье/ Южный Кавказ

11.1.5. Центральная Азия

11. 1 .6. Страны Балтии

11 .2. Центральная, Северная и Западная Европа

11 .3. Северная и Южная Америка

11 .4. Дальний Восток: Япония, Китай и Корея

Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы

Со временем новые формы социальных связей и профессиональных сообществ постепенно убирали у религии некоторые общественные функции. Эта длительный, болезненный и зачастую драматический процесс ускорился в последние 500 лет в рамках авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам). Искусство, науки и ремесла стали существовать самостоятельно (и нередко оппозиционно к религии); государство, политические и общественные организации, пресса, местное самоуправление взяли на себя функции формулирования, трактовки закона и наблюдения за его исполнением, а также большую часть заботы о равномерном развитии общества; и наконец, философы, психологи и психоаналитики предложили свою помощь в преодолении страдания и поиске смысла жизни.