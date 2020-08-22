Митрохин - Русская православная церковь
Религиозные организации являются одной из древнейших форм человеческой общности. Адаптировавшись к новым видам социальных связей, они весьма востребованы и в наши дни. Лишь очень малая часть из шестимиллиардного населения нашей планеты видит себя вне рамок любых религиозных организаций, значительная часть относится к ним индифферентно, будучи «номинальными+ верующими, остальные в той или иной степени участвуют в их деятельности.
Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы
М., Новое литературное обозрение, 2004. - 648 с.
Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы - Содержание
Часть l Внутренняя жизнь Церкви: верующие и духовенство
1. Русская православная церковь в количественном и качественном измерении
- 1.1. Количество прихожан
- 1 .2. Воцерковленные верующие
- 1 .2. 1. Социальные категории воцерковленных
- 1 .2.2. •Народное православие и спасение воцерковленных
- 1 .2.3. Воцерковленные и жизнь приходской общины .
- 1 .3. Инфраструктура РПЦ по данным Московской Патриархии и государства
2. Внутреннее устройство РПЦ: общие принципы формального и теневого менеджмента в Церкви
- 2. 1. Священный Синод, Патриарх, Синодальные отдел, Автономные церкви
- 2.2. Епархии, вотчинная система административного управления
- 2.3. Епископы и священники как члены федеральной и региональной элиты
- 2.4.Духовнич.ество как система параллельного управления Церковью
- 2.5. Отношения между администраторами и духовниками. Младо старчество
- 6. Роль монастырей как параллельной системы церковной жизни и законодателя современной «церковной моды "
3. Экономическая деятельность РПЦ
- 3. 1. Трехслойный пирог церковной экономе
- 3.2. Финансовое отражение «ватчинной системы
- 3.3. Экономика прихода
- 3.3. 1. Классификация приходов
- 3. 3.2. Доходы прихода
- 3. 3.3. Основные статьи расходов прихода
- 3. 3.4. Доходы и расходы священника
- 3.4. Наличные деньги
- 3.5. Доходы и расходы епархиальных управлений
- 3.6. Производство и распространение православной продукции
- 3.7. Налогообложение и льготы
- 3.8. Храм строение и жертвователи
- 3.9. Формирование церковного сектора большой экономики
- 4. Политико-административные и идейные группировки в РПЦ
4. 1. Группировки внутри епископата РПЦ
- 4. 1 .1. Геронтократия как норма
- 4. 1.2. Крестники Никиты Сергеевича
- 4. 1.3. Никодимовыправые и левые
- 4. 1 .4. «Лаврские» против «питерских»
- 4. 1.5. Фундаменталисть1 против «экуменистов»
- 4. 1 .6. Тихое подавление фундаменталистов
- 4. 1 .7. Кто будет следующим Патриархом? Перспективы митрополита Кирилла
- 4. 1 .8. Кто будет следующим Патриархом? ПерспеК'П1вы митрополита Филарета
- 4. 1 .9. Претендент: случай митрополита Мефодия
- 4. 1.1 О. Митрополит Сергий: был ли шанс?
- 4. 1.1 1. К вопросу о «голубой мафии»
- 4.2. Группировки в среде духовенства
- 4.2. 1. Группировки, сформировавшиеся по идейному признаку
- 4.2.2. Кланы и Команды
- 4.3. Борьба за изменение административной системы Управления
- 4. 3.1. Противоречия «ватчинной системы миряне и духовенство
- 4. 3.2. Противоречия вотчинной системы не либералы, так фундаментален
- 4. 3.3. Анти экуменическое движение
- 4. 3.4. Борьба с ИНН и требования канонизации Г. Распутина
Часть ll Государство и общество в сфере деятельности РПЦ
5. РПЦ в политике. Церковно-государственные отношения
- 5.1. РПЦ: позиционирование в политической жизни России
- 5.2. Церковь и государство на постсоветском пространстве
- 5.3. Федеральный уровень
- 5.3. 1. Президент и его Администрация
- 5.3.2. Правительство РФ и министерства
- 5.3.3. Государственная дума .
- 5.3.4. Совет Федерации
- 5.3. 5. Судебная власть
- 5. 3.6. Юридические аспекты взаимно отношений РПЦ с федеральной властью
- 5.4. Региональный уровень .
- 5.5. Церковь как политическая партия
- 5.6. Церковь и общественные организации"
- 5.7. Церковь и казачество
6. Социальная деятельность РПЦ
- 6.1. Кормление нуждающихся
- 6.2. Деятельность в медицинской сфере .
- 6.3. Церковь и пенсионеры
- 6.4. Приюты
- 6.5. Деятельность в тюрьмах и социальная реабилитация бывших заключенных
- 6.5. 1. Число храмов и общая ситуация
- 6. 5.2. Борьба с религиозными конкурентами в пенитенциарной системе
- 6. 5. 3. Социальная реабилитация бывших заключенных .
- 6.6. Реабилитация наркозависимых
7. Миссионерская и катехизаторская деятельность. Книгоиздательство
- 7. 1 . Основные подходы РПЦ к миссионерской и катехизаторской деятельности
- 7. 2. Практическая рабата по катехизации
- 7. 3. Воскресные школы
- 7.4. Крестные ходы и миссионерская деятельность
- 7.5. Церковь в армии и правоохранительных органах .
- 7.6. Книгоиздательство как миссия
8. Образовательная деятельность РПЦ
- 8. 1. Система подготовки священно- и церковнослужителей
- 8. 1.1. Духовные училища и пастырские курсы
- 8. 1 .2. Семинарии
- 8. 1.3. Академии 8. 1 .4. Православные вузы
- 8. 1 .S. Церковные органы, управляющие образованием
- 8.2. Церковно-государственные образовательные учреждения
- 8.3. Влияние Церкви на государственные учебные заведения
- 8.3. 1. «Основы православной культуры»
- 8.3.2. Подготовка учителей
- 8.3.3. Учебник А Бородиной и дискуссия об ОПК в 2002-2004 гг
9. церковь и СМИ. Интернет
- 9. 1. Информационная политика Церкви
- 9.2. Церковные СМИ
- 9.2. 1. Синодальные СМИ
- 9.2. 2. Епархиальные СМИ
- 9.2.3. Приходские и монастырские СМИ
- 9.2.4. Частные православные СМИ
- 9. 3. Отношения Церкви со светскими СМИ
- 9.4. Православный Интернет
- 9.5. Православное телевидение и радио
Часть lll РПЦ в условиях конкуренции
10. Отношения с другими конфессиями
- 1 0.1. РПЦ на конфессиональной карте постсоветского пространства
- 10.2. Внутренние контакты РПЦ с другими конфессиями
- 1 0.3. Отношение к внешней межконфессиональной деятельности внутри РПЦ
- 10.4. Отношения с Римско-католической церковью: в СНГ и вне его
- 10.4. 1. Церковный народ и католики
- 10.4. 2. Московская Патриархия и Ватикан
- 10.5. Взаимоотношения с исламом
- 10.5. 1. Партнеры и противники в исламской среде .
- 10.5.2. Перед лицом общего врага: мусульманские регионы
- 10 .5.3. РПЦ и исламские структуры в Православных регионах
- 1 0.6. РПЦ и «альтернативное• русское православие ..
- 1 0.6. 1. Альтернативы 1 990-х гг.
- 1 0.6.2. Перспективы воссоединения с РПЦЗ
- 1 0.7. Внешние контакты с другими конфессиями
- 1 0.7. 1. Контакты с благотворителями
- 1 0.7.2. Влияние на мировое православие
- 1 0.7.3. Англикане и лютеране
- 1 0.7.4. Деятельность ОВЦС в Израиле и Иране
11 . Положение РПЦ вне России
- 11.1. Страны СНГ и Балтии
- 11 .1.1. Украина
- 11 . 1 . 2. Белоруссия
- 11 .1.3. Молдова
- 11. 1 .4. Закавказье/ Южный Кавказ
- 11.1.5. Центральная Азия
- 11. 1 .6. Страны Балтии
- 11 .2. Центральная, Северная и Западная Европа
- 11 .3. Северная и Южная Америка
- 11 .4. Дальний Восток: Япония, Китай и Корея
Митрохин Николай - Русская православная церковь - современное состояние и актуальные проблемы
Со временем новые формы социальных связей и профессиональных сообществ постепенно убирали у религии некоторые общественные функции. Эта длительный, болезненный и зачастую драматический процесс ускорился в последние 500 лет в рамках авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам). Искусство, науки и ремесла стали существовать самостоятельно (и нередко оппозиционно к религии); государство, политические и общественные организации, пресса, местное самоуправление взяли на себя функции формулирования, трактовки закона и наблюдения за его исполнением, а также большую часть заботы о равномерном развитии общества; и наконец, философы, психологи и психоаналитики предложили свою помощь в преодолении страдания и поиске смысла жизни.
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