Храповицкий - Митрополит Антоний - Сила Православия

У митрополита Антония было глубокое убеждение, что за границей должна существовать сильная своим единством Русская Православная Церковь, твердо исповедующая Православие, обличающая антихристову сущность большевизма, различные уклонения под влиянием модернизма и экуменизма. Отвергая любые компромиссы, митрополит Антоний высоко держал знамя Святой Руси и начал православного Царства.

Митрополит Антоний (Храповицкий) - Сила Православия

М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. — 688 с.

ISBN 978-5-4261-0019-0

Митрополит Антоний (Храповицкий) - Сила Православия - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. Богословские, церковно-исторические, публицистические

РАЗДЕЛ II. Слова, речи, поучения, послания, письма

РАЗДЕЛ III. Статьи и речи литературно-критические и искусствоведческие

РАЗДЕЛ IV. Сочинения, послания, письма в изгнании

Примечания

Митрополит Антоний (Храповицкий) - Сила Православия - Предисловие

По единодушному мнению хорошо знавших его людей митрополит Антоний был «исключительно церковным человеком», стоящим на строго канонических позициях, последовательным противником экуменизма. Римский папизм, латинство для него были и продолжали оставаться ересью. Он активно, бескомпромиссно выступал против масонства, подписав знаменитое Соборное послание 1932 г., в котором масонство осуждалась как преступная организация, а нераскаявшиеся ее члены подлежали отлучению от Церкви.



В ходе процесса по делу о подлинности «Протоколов сионских мудрецов» на запрос бернского судьи ответил: «Смысл и направления Протоколов сионских мудрецов во многих отношениях соответствуют учению и мировоззрению мирового еврейства… Линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового еврейства, и, как собственно показала русская революция, действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют содержанию т.н. Протоколов сионских мудрецов».