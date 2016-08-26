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Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе...

Митрополит Навпактский Иерофей (Влахос) - Знаю человека во Христе... - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art
Когда человек взрослеет, приобретает жизненный опыт, развиваются его мыслительные способности, он обычно сталкивается с разными личными или общими проблемами и начинает «спорить» с Богом. Он не может постичь рассудком, как Бог действует в жизни и в истории, не нарушая при этом человеческой свободы.
Трудность в том, что существует огромное различие между нетварным и тварным. Нетварное (Бог) не имеет ни начала, ни конца и не подлежит нетлению, а твари прилежит и начало, и конец, и нетление.
Безначальный, бессмертный и несотворенный Бог непостижим для смертного, тварного человека, созданного во времени. Только во Христе ипостасно соединилось нетварное и тварное. Существует также различие между Божественной сущностью, недоступной для человека, и энергиями, которым он может быть причастен.
Поэтому апостол Павел возглашает: «О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Неведение путей Божиих порождает проблему «теодицеи», «спора» человека с Богом. Этот странный и мучительный «спор» выразительнейшим образом показан в книге Иова.
В душе старца Софрония такой «спор» начался в детстве.

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2013 г. — 432 с. + 16 с. илл.
ISBN 978-5-00009-006-0

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова - Содержание

Пролог
Введение

Часть I Духовная автобиография

1. Богословие старца Софрония
2. Духовная автобиография
  • Учение Церкви как плод опыта
  • Чудесные явления
  • Ранний опыт
  • «Спор с Богом» — память смертная
  • «Падение»
  • «Возвращение ко Христу» — «Я есмь Сущий»
  • Плач
  • «Порыв к Богу»
  • «Видения нетварного света»
  • Посещения и удаления Божественного света
  • Проповедь о нетварном свете
  • «Живое подтверждение» — святой Силуан
  • Заключение
3. Подвиг богопознания
  • Встреча и беседа с Бальфуром
  • Мысли из книги «Подвиг богопознания»
  • Автобиографические сведения

Часть II Повседневная жизнь и пастырское служение

1. Старец Софроний в повседневной жизни
2. Богослов и пастырь
  • Общение со старцем Софронием и его изречения
  • 1976 год
  • 1977 год
  • 1978 год
  • 1979 год
  • 1980 год
  • 1981 год
  • 1982 год
  • 1983 год
  • 1984 год
  • 1985 год
  • 1988 год
  • 1991 год
3. Разные изречения
  • Заключение
  • Слово Иерофея, митрополита Навпакта и Святого Власия, на успение старца Софрония, исихаста и богослова
Приложение
  • Хронологический экскурс
  • «Старец монастыря»
  • «Живое богословие»
  • «Личная сопричастность приснопамятного старца Софрония таинству Креста»
  • «„О молитве”, новая книга архимандрита Софрония»
  • «От стражи утренней до ночи»
  • «Богословие старца Софрония»
  • «Колесница и конница Израиля благодати»
  • «Старец Софроний»
  • Персона как истина в учении старца Софрония

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова – Пролог

Прошло уже более тридцати лет с того дня, как я познакомился с приснопамятным старцем Софронием (Сахаровым). Впервые мы встретились в 1976 году в монастыре Святого Иоанна Предтечи (Эссекс, Англия), и с тех пор я поддерживал регулярное общение с ним и с насельниками монастыря (особенно с отцом Захарией), питаясь учением старца.
Все эти годы я постоянно говорил и писал о старце. Время от времени я давал себе слово, что, если Господь сподобит, обязательно напишу книгу о сем великом старце, нашем современнике. К сожалению, обстоятельства позволили мне это сделать только теперь.
Сия книга состоит из двух частей. В первую часть, «Духовная автобиография», входят несколько глав о личности и учении старца Софрония. Во второй части, «Повседневная жизнь — пастырское служение», повествуется о духовническом служении старца, о его отношениях с людьми, о благодатном состоянии безмолвия, исходившем от него и передававшемся всем, кто приходил к нему и просил помощи. В конце приводятся мысли, которые он высказывал во время наших многочисленных встреч.
За тридцать лет человек обычно сближается с предметом своего исследования, и написанное им должно представить читателю плод его кропотливой работы. И если плод незрелый, всю ответственность несет автор. Это имеет место в моем случае.
Я благодарен святому триединому Богу за этот дар.
Благодарю наместника ставропигиального монастыря Святого Иоанна Предтечи архимандрита Кирилла, архимандрита Захарию и всю братию за то, что они хранят наследие приснопамятного великого старца Софрония. Автор этих строк жил по временам в этом монастыре, окруженный любовью братии.
Views 1 180
Rating 4.6 / 5
Added 26.08.2016
Author brat Warden
Rate this publication:
4.6/5 (9)

Comments (1 comment)

D
dengil 10 years ago
сердечно благодарю! давно ждал/искал!!

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