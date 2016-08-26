Когда человек взрослеет, приобретает жизненный опыт, развиваются его мыслительные способности, он обычно сталкивается с разными личными или общими проблемами и начинает «спорить» с Богом. Он не может постичь рассудком, как Бог действует в жизни и в истории, не нарушая при этом человеческой свободы.

Трудность в том, что существует огромное различие между нетварным и тварным. Нетварное (Бог) не имеет ни начала, ни конца и не подлежит нетлению, а твари прилежит и начало, и конец, и нетление.

Безначальный, бессмертный и несотворенный Бог непостижим для смертного, тварного человека, созданного во времени. Только во Христе ипостасно соединилось нетварное и тварное. Существует также различие между Божественной сущностью, недоступной для человека, и энергиями, которым он может быть причастен.

Поэтому апостол Павел возглашает: «О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Неведение путей Божиих порождает проблему «теодицеи», «спора» человека с Богом. Этот странный и мучительный «спор» выразительнейшим образом показан в книге Иова.

В душе старца Софрония такой «спор» начался в детстве.

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2013 г. — 432 с. + 16 с. илл.

ISBN 978-5-00009-006-0

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова - Содержание

Пролог

Введение

Часть I Духовная автобиография

1. Богословие старца Софрония

2. Духовная автобиография

Учение Церкви как плод опыта

Чудесные явления

Ранний опыт

«Спор с Богом» — память смертная

«Падение»

«Возвращение ко Христу» — «Я есмь Сущий»

Плач

«Порыв к Богу»

«Видения нетварного света»

Посещения и удаления Божественного света

Проповедь о нетварном свете

«Живое подтверждение» — святой Силуан

Заключение

3. Подвиг богопознания

Встреча и беседа с Бальфуром

Мысли из книги «Подвиг богопознания»

Автобиографические сведения

Часть II Повседневная жизнь и пастырское служение

1. Старец Софроний в повседневной жизни

2. Богослов и пастырь

Общение со старцем Софронием и его изречения

1976 год

1977 год

1978 год

1979 год

1980 год

1981 год

1982 год

1983 год

1984 год

1985 год

1988 год

1991 год

3. Разные изречения

Заключение

Слово Иерофея, митрополита Навпакта и Святого Власия, на успение старца Софрония, исихаста и богослова

Приложение

Хронологический экскурс

«Старец монастыря»

«Живое богословие»

«Личная сопричастность приснопамятного старца Софрония таинству Креста»

«„О молитве”, новая книга архимандрита Софрония»

«От стражи утренней до ночи»

«Богословие старца Софрония»

«Колесница и конница Израиля благодати»

«Старец Софроний»

Персона как истина в учении старца Софрония

Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова – Пролог

Прошло уже более тридцати лет с того дня, как я познакомился с приснопамятным старцем Софронием (Сахаровым). Впервые мы встретились в 1976 году в монастыре Святого Иоанна Предтечи (Эссекс, Англия), и с тех пор я поддерживал регулярное общение с ним и с насельниками монастыря (особенно с отцом Захарией), питаясь учением старца.

Все эти годы я постоянно говорил и писал о старце. Время от времени я давал себе слово, что, если Господь сподобит, обязательно напишу книгу о сем великом старце, нашем современнике. К сожалению, обстоятельства позволили мне это сделать только теперь.

Сия книга состоит из двух частей. В первую часть, «Духовная автобиография», входят несколько глав о личности и учении старца Софрония. Во второй части, «Повседневная жизнь — пастырское служение», повествуется о духовническом служении старца, о его отношениях с людьми, о благодатном состоянии безмолвия, исходившем от него и передававшемся всем, кто приходил к нему и просил помощи. В конце приводятся мысли, которые он высказывал во время наших многочисленных встреч.

За тридцать лет человек обычно сближается с предметом своего исследования, и написанное им должно представить читателю плод его кропотливой работы. И если плод незрелый, всю ответственность несет автор. Это имеет место в моем случае.

Я благодарен святому триединому Богу за этот дар.

Благодарю наместника ставропигиального монастыря Святого Иоанна Предтечи архимандрита Кирилла, архимандрита Захарию и всю братию за то, что они хранят наследие приснопамятного великого старца Софрония. Автор этих строк жил по временам в этом монастыре, окруженный любовью братии.