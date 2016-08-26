Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе...
Когда человек взрослеет, приобретает жизненный опыт, развиваются его мыслительные способности, он обычно сталкивается с разными личными или общими проблемами и начинает «спорить» с Богом. Он не может постичь рассудком, как Бог действует в жизни и в истории, не нарушая при этом человеческой свободы.
Трудность в том, что существует огромное различие между нетварным и тварным. Нетварное (Бог) не имеет ни начала, ни конца и не подлежит нетлению, а твари прилежит и начало, и конец, и нетление.
Безначальный, бессмертный и несотворенный Бог непостижим для смертного, тварного человека, созданного во времени. Только во Христе ипостасно соединилось нетварное и тварное. Существует также различие между Божественной сущностью, недоступной для человека, и энергиями, которым он может быть причастен.
Поэтому апостол Павел возглашает: «О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Неведение путей Божиих порождает проблему «теодицеи», «спора» человека с Богом. Этот странный и мучительный «спор» выразительнейшим образом показан в книге Иова.
В душе старца Софрония такой «спор» начался в детстве.
Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова
Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2013 г. — 432 с. + 16 с. илл.
ISBN 978-5-00009-006-0
Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова - Содержание
Пролог
Введение
Часть I Духовная автобиография
1. Богословие старца Софрония
2. Духовная автобиография
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Учение Церкви как плод опыта
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Чудесные явления
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Ранний опыт
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«Спор с Богом» — память смертная
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«Падение»
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«Возвращение ко Христу» — «Я есмь Сущий»
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Плач
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«Порыв к Богу»
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«Видения нетварного света»
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Посещения и удаления Божественного света
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Проповедь о нетварном свете
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«Живое подтверждение» — святой Силуан
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Заключение
3. Подвиг богопознания
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Встреча и беседа с Бальфуром
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Мысли из книги «Подвиг богопознания»
-
Автобиографические сведения
Часть II Повседневная жизнь и пастырское служение
1. Старец Софроний в повседневной жизни
2. Богослов и пастырь
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Общение со старцем Софронием и его изречения
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1976 год
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1977 год
-
1978 год
-
1979 год
-
1980 год
-
1981 год
-
1982 год
-
1983 год
-
1984 год
-
1985 год
-
1988 год
-
1991 год
3. Разные изречения
-
Заключение
-
Слово Иерофея, митрополита Навпакта и Святого Власия, на успение старца Софрония, исихаста и богослова
Приложение
-
Хронологический экскурс
-
«Старец монастыря»
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«Живое богословие»
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«Личная сопричастность приснопамятного старца Софрония таинству Креста»
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«„О молитве”, новая книга архимандрита Софрония»
-
«От стражи утренней до ночи»
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«Богословие старца Софрония»
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«Колесница и конница Израиля благодати»
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«Старец Софроний»
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Персона как истина в учении старца Софрония
Митрополит Навпактский Иерофей - Влахос - Знаю человека во Христе - Жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова – Пролог
Прошло уже более тридцати лет с того дня, как я познакомился с приснопамятным старцем Софронием (Сахаровым). Впервые мы встретились в 1976 году в монастыре Святого Иоанна Предтечи (Эссекс, Англия), и с тех пор я поддерживал регулярное общение с ним и с насельниками монастыря (особенно с отцом Захарией), питаясь учением старца.
Все эти годы я постоянно говорил и писал о старце. Время от времени я давал себе слово, что, если Господь сподобит, обязательно напишу книгу о сем великом старце, нашем современнике. К сожалению, обстоятельства позволили мне это сделать только теперь.
Сия книга состоит из двух частей. В первую часть, «Духовная автобиография», входят несколько глав о личности и учении старца Софрония. Во второй части, «Повседневная жизнь — пастырское служение», повествуется о духовническом служении старца, о его отношениях с людьми, о благодатном состоянии безмолвия, исходившем от него и передававшемся всем, кто приходил к нему и просил помощи. В конце приводятся мысли, которые он высказывал во время наших многочисленных встреч.
За тридцать лет человек обычно сближается с предметом своего исследования, и написанное им должно представить читателю плод его кропотливой работы. И если плод незрелый, всю ответственность несет автор. Это имеет место в моем случае.
Я благодарен святому триединому Богу за этот дар.
Благодарю наместника ставропигиального монастыря Святого Иоанна Предтечи архимандрита Кирилла, архимандрита Захарию и всю братию за то, что они хранят наследие приснопамятного великого старца Софрония. Автор этих строк жил по временам в этом монастыре, окруженный любовью братии.
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