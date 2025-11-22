Моя первая встреча с пастором Митсухаши и его женой произвела на меня неизгладимое впечатление. Хочу привести здесь небольшой отрывок из моей книги очерков «Рядом с одиночеством» (Next to Loneliness)'. «После официальных слов приветствия наконец настало время для беседы. Тогда женщина, которой было где-то за тридцать, грациозно подошла к сидевшему впереди пастору Митсухаши, повернулась к нему спиной и наклонилась. Он ухватился обеими руками за ее плечи и оказался на ее спине. Она спокойно выпрямилась и осторожно, шаг за шагом, пошла к стоящему на подиуме стулу и усадила на него мужа. Ее сдержанный, но искренний взгляд проник до глубины моего сердца. Я была очень тронута, увидев эту пару».

Этот трогательный момент остался со мной по сей день. Другими словами, этот пастор и его жена продолжают жить именно так, как я увидела их в тот день. Тело пастора было парализовано в результате перенесенного в детстве полиомиелита. Он не может подняться на возвышение без помощи жены, которая заносит его туда на спине. Но несмотря на физические недостатки, этот пастор не вызывает у окружающих чувства неловкости или жалости. По его жене тоже не заметно, чтобы она стыдилась состояния своего мужа. Они находятся на равных друг с другом, уважают и любят ДРУГ Друга.

Они держат себя так потому, что живут в присутствии Бога как люди, которые стали одним целым в Господе. Именно поэтому пастор Митсухаши говорит глубоким, кристально чистым и веселым голосом. А у г-жи Митсухаши светится лицо, и это не может не затрагивать сердца людей, с которыми они встречаются.

Они рассказали мне, что планируют издать сборник свидетельств о своей жизни. Эту книгу мы ждали в течение долгого времени. Я очень надеюсь, что ее прочитают люди с ограниченными физическими возможностями, те, кто давно болен, и те, кто скорбит и страдает. И не только они. Еще больше мне бы хотелось, чтобы эту книгу прочитали те, кто совершенно здоров, всем доволен и никогда в жизни не испытывал боли. Именно таким людям нужно прочитать ее особенно внимательно. Итак, мы собираемся преподнести вам книгу о великом счастье.

Казутоши и Юкико Митсухаши - На спине жены до края земли

Перевод с японского на английский: Мюррей Юмото, Джорджа Юмото и Дэвида Мура. Missionswerk Рпедеп8Во1е Миссия Вестник Мира, 2017. — 196 с.

ISBN 978-3-937032-97-9

Казутоши и Юкико Митсухаши - На спине жены до края земли - Содержание