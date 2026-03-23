Телепов - Родители и дети: кто - кого?
Эта книга посвящена искусству выстраивания границ в семье. Авторы анализируют типичную ловушку, в которую попадают родители: либо превращение в диктаторов («кто кого сломает»), либо в прислугу («кто кем манипулирует»). Телеповы предлагают третий путь — путь авторитетного наставничества.
В книге подробно рассматриваются возрастные кризисы ребенка и то, как меняется роль родителя на каждом этапе. Особое внимание уделяется «неудобным» чувствам — гневу, обиде и разочарованию, которые неизбежно возникают в процессе воспитания. Это практическое руководство по превращению семейного фронта в пространство доверия.
Родители и дети: кто - кого? (аспекты воспитания)
М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова.
Самара : Самар, отд-ние Литфонда, 2010. - 145 с.
ISBN 978-5-9597-0126-0
Содержание
О книге
Вместо предисловия
Ожидания наших детей
Что нужно ребенку от папы
Что нужно ребенку от мамы
Самооценка ребенка
Умение разговаривать с детьми
Установление границ
Дисциплинированна детей
Возможные поощрения
Принципы наказания
Физическое наказание
Провокация непослушания
Настойчивость в достижении цели
Умение уважать себя и окружающих
Ответственность ребенка
Ожидания, возлагаемые на детей
Уважение личности ребенка
Здравый взгляд на секс
Стойкость убеждений
Вместо эпилога
Приложения
1. Проблема зависимости в семье
2. Важная информация о ВИЧ/СПИДе
