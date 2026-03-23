Телепов - Родители и дети: кто - кого?
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта книга посвящена искусству выстраивания границ в семье. Авторы анализируют типичную ловушку, в которую попадают родители: либо превращение в диктаторов («кто кого сломает»), либо в прислугу («кто кем манипулирует»). Телеповы предлагают третий путь — путь авторитетного наставничества.

В книге подробно рассматриваются возрастные кризисы ребенка и то, как меняется роль родителя на каждом этапе. Особое внимание уделяется «неудобным» чувствам — гневу, обиде и разочарованию, которые неизбежно возникают в процессе воспитания. Это практическое руководство по превращению семейного фронта в пространство доверия.

Михаил Телепов - Родители и дети: кто - кого?

Родители и дети: кто - кого? (аспекты воспитания)

М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова.

Самара : Самар, отд-ние Литфонда, 2010. - 145 с.

ISBN 978-5-9597-0126-0

Михаил Телепов - Родители и дети: кто - кого? - Содержание

О книге

  • Вместо предисловия

  • Ожидания наших детей

  • Что нужно ребенку от папы

  • Что нужно ребенку от мамы

  • Самооценка ребенка

  • Умение разговаривать с детьми

  • Установление границ

  • Дисциплинированна детей

  • Возможные поощрения

  • Принципы наказания

  • Физическое наказание

  • Провокация непослушания

  • Настойчивость в достижении цели

  • Умение уважать себя и окружающих

  • Ответственность ребенка

  • Ожидания, возлагаемые на детей

  • Уважение личности ребенка

  • Здравый взгляд на секс

  • Стойкость убеждений

  • Вместо эпилога

Приложения

  • 1. Проблема зависимости в семье

  • 2. Важная информация о ВИЧ/СПИДе

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

