Телепов - Родители и дети: кто - кого?

Эта книга посвящена искусству выстраивания границ в семье. Авторы анализируют типичную ловушку, в которую попадают родители: либо превращение в диктаторов («кто кого сломает»), либо в прислугу («кто кем манипулирует»). Телеповы предлагают третий путь — путь авторитетного наставничества.

В книге подробно рассматриваются возрастные кризисы ребенка и то, как меняется роль родителя на каждом этапе. Особое внимание уделяется «неудобным» чувствам — гневу, обиде и разочарованию, которые неизбежно возникают в процессе воспитания. Это практическое руководство по превращению семейного фронта в пространство доверия.

Родители и дети: кто - кого? (аспекты воспитания)

М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова.

Самара : Самар, отд-ние Литфонда, 2010. - 145 с.

ISBN 978-5-9597-0126-0

О книге

Вместо предисловия

Ожидания наших детей

Что нужно ребенку от папы

Что нужно ребенку от мамы

Самооценка ребенка

Умение разговаривать с детьми

Установление границ

Дисциплинированна детей

Возможные поощрения

Принципы наказания

Физическое наказание

Провокация непослушания

Настойчивость в достижении цели

Умение уважать себя и окружающих

Ответственность ребенка

Ожидания, возлагаемые на детей

Уважение личности ребенка

Здравый взгляд на секс

Стойкость убеждений

Вместо эпилога

Приложения