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Многообразие религиозных форм современной России

Многообразие религиозных форм современной России
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Reference, Religious Studies Atheism
Условное деление религий на традиционные (старые) и новые (словосочетание «новые религиозные движения» постепенно вытесняется словом «новые») может означать не только фиксацию в массовом сознании временных границ присутствия религий в стране, но и признание самого феномена последних десятилетий — наличие религиозного плюрализма, когда количество разнообразных религий и религиозных конфессий начало увеличиваться во второй половине XX века и было связано с тем, что современный мир является высокомобильным с открытыми границами и ранее далекие страны стали более интегрированными в общее международное экономическое и культурное пространство, а всемирная сеть интернет дает прямой и моментальный доступ к практически любой информации, в том числе и о религиях мира.
Конец советской эпохи ознаменовался повышением интереса к духовно-нравственным учениям, религиям России и мира, что, конечно, в целом характеризовало это время как время поиска новых нравственных и духовных ориентиров, когда советская материалистическая мировоззренческая модель мира перестала удовлетворять, не давала убедительных ответов на вопросы, которые выносились к активному обсуждению, требовали проговаривания, вызывали интерес и обсуждались не только в частной жизни, но и в общественном пространстве тех лет.
80-е годы XX века стали временем начала активизации исторических религий России, их выходом и закреплением в общественном пространстве, признанием важным социальным институтом. Также эти годы характеризуются появлением новых религиозных традиций, ранее не бывших в России, количество и активность которых росли, а религиозное многообразие становилось привычным явлением. Этот процесс продолжается, хотя и не так активно. Различные религиозные организации укрепили свои позиции, увеличилось как количество верующих, так и количество религиозных организаций.
По отношению к традиционным религиям новые религии являются периферийными и характеризуются отсутствием исторического бэкграунда и символического капитала, слабостью присутствия в культурном ландшафте и небольшим количеством последователей.
Религия в 20-е годы XXI века продолжает являться заметным и значимым социальным явлением, играет особую, специфическую роль в жизни человека и общества. Процессы глобализации и связанные с ней последствия меняют ранее привычную религиозную картину, происходит изменение религиозного ландшафта, появляются новые религии, меняются старые. Во многом это связано с миграционными процессами, глобализацией и урбанизацией, другими вызовами времени, с неизбежными поисками новых идентичностей...
Данная коллективная монография является первой из предполагаемых и включает в себя научные статьи, отражающие историю и традиции религий, их религиозные, мировоззренческие и нравственно-этические установки, государственно-конфессиональные отношения в прошлом и настоящем в условиях постсекулярного глобального мира, светскости государства, поликонфессиональности и многонациональности современной России.
Целью данного издания является заполнение тех лакун, которые существуют в обществе в отношении такого важного и сложного феномена, как религия, которая является мощнейшим социальным институтом, оказывающим влияние на многие стороны современной жизни, который характеризуется своей полифоничностью, множественностью религиозных и мировоззренческих представлений, традиций и взглядов, которые предполагают разнообразие персональных и коллективных идентичностей в условиях совместного проживания в одном социокультурном пространстве.

Многообразие религиозных форм современной России

Издательство РХГА, 2022. — 248 с.
ISBN 978-5-907505-70-4

Многообразие религиозных форм современной России - Содержание

Введение
  • Пронина Т. С. Возрождение религиозных институтов в контексте функциональных практик
  • Егоров В. А. Церковь «Христианская миссия» как успешный пример существования религий в новых условиях государственноконфессиональных отношений в РФ
  • Егоров В. А. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. 190 лет со дня основания и 200 лет со дня Первого видения
  • Егоров В. А. Православная Церковь Божией Матери Державная. Три десятилетия в религиозном пространстве РФ
  • Топпер Паннъяавудхо. Становление буддизма в современной России как формы новой идентичности
  • Гальцин Д. Д. Викка в России
  • Поспелова А. И., Поспелова С. В. К проблемам современного шаманизма: куда и зачем идут шаманы?
  • Егоров В. А. Мун Сон Мён (1920-2012). К столетию со дня рождения
  • Егоров В. А. Саентология как пример новых религий в пространстве постсоветской России
  • Курилов В. А. Обзор материалов духовно-назидательного журнала Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов «Вестник истины» (2009-2011): религиоведческий анализ
  • Поздеева А. А. Расцвет постсекулярной эпохи: Россия и Запад
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Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2023
Author brat Artem
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