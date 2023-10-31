Многообразие религиозных форм современной России

Условное деление религий на традиционные (старые) и новые (словосочетание «новые религиозные движения» постепенно вытесняется словом «новые») может означать не только фиксацию в массовом сознании временных границ присутствия религий в стране, но и признание самого феномена последних десятилетий — наличие религиозного плюрализма, когда количество разнообразных религий и религиозных конфессий начало увеличиваться во второй половине XX века и было связано с тем, что современный мир является высокомобильным с открытыми границами и ранее далекие страны стали более интегрированными в общее международное экономическое и культурное пространство, а всемирная сеть интернет дает прямой и моментальный доступ к практически любой информации, в том числе и о религиях мира.

Конец советской эпохи ознаменовался повышением интереса к духовно-нравственным учениям, религиям России и мира, что, конечно, в целом характеризовало это время как время поиска новых нравственных и духовных ориентиров, когда советская материалистическая мировоззренческая модель мира перестала удовлетворять, не давала убедительных ответов на вопросы, которые выносились к активному обсуждению, требовали проговаривания, вызывали интерес и обсуждались не только в частной жизни, но и в общественном пространстве тех лет.

80-е годы XX века стали временем начала активизации исторических религий России, их выходом и закреплением в общественном пространстве, признанием важным социальным институтом. Также эти годы характеризуются появлением новых религиозных традиций, ранее не бывших в России, количество и активность которых росли, а религиозное многообразие становилось привычным явлением. Этот процесс продолжается, хотя и не так активно. Различные религиозные организации укрепили свои позиции, увеличилось как количество верующих, так и количество религиозных организаций.

По отношению к традиционным религиям новые религии являются периферийными и характеризуются отсутствием исторического бэкграунда и символического капитала, слабостью присутствия в культурном ландшафте и небольшим количеством последователей.

Религия в 20-е годы XXI века продолжает являться заметным и значимым социальным явлением, играет особую, специфическую роль в жизни человека и общества. Процессы глобализации и связанные с ней последствия меняют ранее привычную религиозную картину, происходит изменение религиозного ландшафта, появляются новые религии, меняются старые. Во многом это связано с миграционными процессами, глобализацией и урбанизацией, другими вызовами времени, с неизбежными поисками новых идентичностей...

Данная коллективная монография является первой из предполагаемых и включает в себя научные статьи, отражающие историю и традиции религий, их религиозные, мировоззренческие и нравственно-этические установки, государственно-конфессиональные отношения в прошлом и настоящем в условиях постсекулярного глобального мира, светскости государства, поликонфессиональности и многонациональности современной России.

Целью данного издания является заполнение тех лакун, которые существуют в обществе в отношении такого важного и сложного феномена, как религия, которая является мощнейшим социальным институтом, оказывающим влияние на многие стороны современной жизни, который характеризуется своей полифоничностью, множественностью религиозных и мировоззренческих представлений, традиций и взглядов, которые предполагают разнообразие персональных и коллективных идентичностей в условиях совместного проживания в одном социокультурном пространстве.