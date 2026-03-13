Модерзон - Иаков и Иосиф

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга Эрнста Модерзона «Иаков и Иосиф» посвящена размышлениям над жизнью двух библейских патриархов — Иакова и его сына Иосифа. Автор обращается к событиям, описанным в книге Бытие, раскрывая духовные уроки, которые можно извлечь из их жизни.

Модерзон показывает путь Иакова — человека, прошедшего через борьбу, испытания и внутреннее преобразование, а также историю Иосифа, который, несмотря на предательство и страдания, сохранил верность Богу и стал инструментом Божьего замысла. Через эти библейские истории автор раскрывает темы Божьего водительства, веры, терпения и прощения.

Книга предназначена для всех, кто стремится глубже понять библейские повествования и увидеть в них духовные уроки для собственной жизни.

Эрнст Модерзон - Иаков и Иосиф

Черкассы, изд-во "Свет на Востоке" , Издатель Чабаненко Ю. А., 2018. - 300 с.

ISBN 978-966-920-325-0

Эрнст Модерзон - Иаков и Иосиф - Содержание

  • Вступление

  • Родина Иакова

  • Печальный торг

  • Украденное благословение

  • Исаак

  • Дети Божии не должны иметь тайных дел

  • Ревекка

  • Иаков

  • Собственный путь

  • Важный урок

  • Не приведенное в порядок прошлое

  • Правильная молитва

  • Удивительная борьба

  • Решение

  • Больше не Иаков

  • Исцелен

ИОСИФ

  • Хорошее решение

  • Иосиф и братья

  • Сын Поручение отца

  • "Я ищу братьев моих"

  • Опасный посев

  • Мрачный час

  • Продан

  • Тяжелые дни

  • Как становимся счастливыми

  • Сохраняющая благодать

  • Иисус - победитель

  • Критический день

  • Жить - это славить

  • Жить - это любить

  • Последний класс

  • Ничего для себя

  • Человек Божий

  • Возвышение Иосифа

  • Жена Иосифа

  • Верная награда

  • У Иосифа имеется хлеб!

  • Тяжесть вины

  • Путь Божьего воспитания

  • Дивное противоречие

  • Даромl

  • Вениамин

  • Не сам

  • Начальник дома Иосифа

  • Ненужный страх

  • Хороший сын

  • Истинное место

  • Впятеро больше

  • Страшное открытие

  • Блаженный час

  • Правильное зрение

  • Посольство Иосифа

  • Поспешите!

  • Без переводчика

  • Поцелуй Иосифа

  • Ради Иосифа

  • Тяжелый путь

  • Колесницы Иосифа

  • Встреча

  • Только скотоводы!

  • Не только слова!

  • Сыновняя любовь

  • Истинное величие

  • Важный вопрос

  • Взгляд назад

  • 250 Обеспечен!

  • Искуплен!

  • Рабы

  • Домой

  • Великая награда

  • У врат вечности

  • Правильное умирание

  • Тайна плодовитости

  • Тайные силы

  • Тайна благословения

  • У цели

  • С Богом

  • Бог сказал!

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

