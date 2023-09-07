Эрнст Модерзон - Исполняйтесь Духом Святым

Этот призыв относится не к неверующим и не обращенным, но к тем, которые уверовали во Христа как в своего личного Спасителя и, следовательно, уже имеют Духа Святого. Об этом мы читаем в Послании к Ефесянам 1,13: ״И уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом“. Мы знаем, что именно это и произошло с учениками в Ефесе после их беседы с ап. Павлом. Когда апостол Павел впервые пришел в Ефес, то нашел там группу учеников, которые произвели на него странное впечатление. Они показались ему бессильными. Тогда он спросил их: "Приняли ли вы Духа Святого, уверовавший?“ И здесь обнаружилась неполноценность их веры. ״Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой“, - отвечали они (Деян. 19,1-5). Из дальнейшей беседы с ними ап. Павел узнает причину их духовного бессилия: они были крещены в Иоанново крещение во оставление грехов. И тогда апостол возвестил им об Иисусе Христе, Его страданиях и смерти за наши грехи. И когда ученики уверовали этому слову, Дух Святой сошел на них, гему апостол Павел был свидетелем. Поэтому он и вспоминает, что эти верующие были запечатлены обетованным Духом Святым (Еф. 1,13).

Эту мысль он высказывает и в Еф. 4,30: ״И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления“. Следовательно, ефесяне имели Духа Святого и были Им запечатлены. И все же апостол Павел напоминает им: ״Исполняйтесь Духом“ (Еф. 5,18), так как он видел, что их жизнь не была такой, какой она должна была быть. Он видел их бессильными и поэтому бесплодными и наставлял их постоянно исполняться полнотой Духа Святого. И если сейчас присмотреться к церквам Христовым, можно увидеть ту же картину: мало силы и поэтому мало плодов; многие дети Божии соблазняются, впадают в различные искушения и падают. Как печально! Как мало у верующих силы для сопротивления греху! Они могут говорить неправду, клеветать, и совесть не обличает их, в то время как они должны быть маяками в бушующем жизненном море, чтобы направлять свет Евангелия на его разъяренные волны. И если верующие имеют так мало силы для победы над грехом , то где же они найдут силу для перенесения страданий? Как мало тех, кто постоянно помнит о том, что дети Божии должны быть светом для мира. Подобно другим людям мира сего, дети Божии говорят и заботятся больше о земном: ״Что нам есть“? ״что пить?“ или ״во что одеться“ (Мат. 6,31). Где же их радостное, детское доверие Богу? И как следствие такой жизни, можно слышать очень слабое свидетельство верующих о Боге.

И как мало плодов от их свидетельства. Если мы не проповедуем людям своим поведением и всей нашей жизнью, то неудивительно, что и слова наши не достигают цели. Бессилие ־ это печальный признак многих церквей нашего времени. И это особенно при־ скорбно потому, что противоположные силы особенно активны. Иногда на основании отдельных слов или стихов Священного Писания без связи со всей Библией создают какое-либо новое учение, в центр которого ставят не Слово Божие и Христа, а основные положения этого учения. О, сколько людей ослеплены и совращены различными учениями подобного рода! В этом величайшая трагедия нашего времени! Но должно ли так оставаться и дальше? Терпимо ли такое состояние верующих? Нет, и еще раз нет! Читая книгу Деяний Апостолов, мы видим, какой силой обладала первоапостольская церковь: больные исцелялись, деньги, полученные от продажи земель, не считались личной собственностью и раздавались бедным. В то время совершались различные знамения и чудеса, а верующие имели силу для свидетельства о Христе и для страдания и смерти за имя Его. Почему же в настоящее время в церквах чувствуется такой недостаток в силе? Потому что у верующих ощущается недостаток в Духе. Бессилие - это не что иное, как отсутствие Духа Святого. Недостаток духовных плодов также является следствием отсутствия Духа.

Эрнст Модерзон - Исполняйтесь Духом Святым

Издательство Свет на востоке 1989год 58ст

Эрнст Модерзон - Исполняйтесь Духом Святым - Содержание