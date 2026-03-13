Книга Эрнста Модерзона «В оковах сатаны» посвящена теме духовной борьбы человека и освобождения через веру в Иисуса Христа. Автор рассматривает влияние греха и духовных сил зла на жизнь человека, показывая, как люди могут оказаться в духовном плену различных зависимостей, заблуждений и внутренних конфликтов.
Опираясь на библейские истины, Модерзон говорит о силе Божьей благодати, которая способна освободить человека от духовных оков и привести его к новой жизни. В книге подчеркивается значение покаяния, веры и доверия Богу как пути к внутренней свободе.
Издание предназначено для широкого круга читателей и будет интересно всем, кто ищет духовное обновление и хочет глубже понять христианское учение о борьбе со злом и победе через Христа.
Эрнст Модерзон - В оковах сатаны
Издательство "ЛОГОС", Potsdamer Str. 115, 1991 г. - 109 с.
ISBN 3-927767-06-9
Эрнст Модерзон - В оковах сатаны - Содержание
Предисловие переводчика
Предисловие
Как я пришел к этой теме
Что говорит Священное Писание
Принесение детей в жертву
Гадание
Истолкование знаков и явлений
Колдовство
Заклинание духов
Как это делается
Заговаривание бородавок
Заговаривание зубной боли
Пасхальная вода
Небесные и огненные письма
6-я и 7-я книги Моисея
Последствия колдовства
Отсутствие силы для молитвы
Отсутствие мира
Мысли о самоубийстве
Отсутствие понимания Слова Божия
Мысли об убийстве
Гадание на картах и его последствия
Работа спиритизма
Вращение чашек
Магнетизм
Опасные эксперименты
Гипноз
Теософия
Спиритуализм
Астрология
Как освободиться от оков сатаны
Признание греха
Раскаяние
Вера и молитва
Молитвенная поддержка
Пост
Молитва с возложением рук
Благодарение
Призыв имени Иисуса
Непроизнесение богохульных мыслей
Уничтожение предметов и книг волшебства
Постоянное чтение Библии
Постоянство в молитве
Общение с детьми Божиими
Союз с Богом
