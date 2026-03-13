Модерзон - В оковах сатаны

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга Эрнста Модерзона «В оковах сатаны» посвящена теме духовной борьбы человека и освобождения через веру в Иисуса Христа. Автор рассматривает влияние греха и духовных сил зла на жизнь человека, показывая, как люди могут оказаться в духовном плену различных зависимостей, заблуждений и внутренних конфликтов.

Опираясь на библейские истины, Модерзон говорит о силе Божьей благодати, которая способна освободить человека от духовных оков и привести его к новой жизни. В книге подчеркивается значение покаяния, веры и доверия Богу как пути к внутренней свободе.

Издание предназначено для широкого круга читателей и будет интересно всем, кто ищет духовное обновление и хочет глубже понять христианское учение о борьбе со злом и победе через Христа.

Эрнст Модерзон - В оковах сатаны

Издательство "ЛОГОС", Potsdamer Str. 115, 1991 г. - 109 с.

ISBN 3-927767-06-9

Эрнст Модерзон - В оковах сатаны - Содержание

  • Предисловие переводчика

  • Предисловие

  • Как я пришел к этой теме

  • Что говорит Священное Писание

  • Принесение детей в жертву

  • Гадание

  • Истолкование знаков и явлений

  • Колдовство

  • Заклинание духов

  • Как это делается

  • Заговаривание бородавок

  • Заговаривание зубной боли

  • Пасхальная вода

  • Небесные и огненные письма

  • 6-я и 7-я книги Моисея

  • Последствия колдовства

  • Отсутствие силы для молитвы

  • Отсутствие мира

  • Мысли о самоубийстве

  • Отсутствие понимания Слова Божия

  • Мысли об убийстве

  • Гадание на картах и его последствия

  • Работа спиритизма

  • Вращение чашек

  • Магнетизм

  • Опасные эксперименты

  • Гипноз

  • Теософия

  • Спиритуализм

  • Астрология

  • Как освободиться от оков сатаны

  • Признание греха

  • Раскаяние

  • Вера и молитва

  • Молитвенная поддержка

  • Пост

  • Молитва с возложением рук

  • Благодарение

  • Призыв имени Иисуса

  • Непроизнесение богохульных мыслей

  • Уничтожение предметов и книг волшебства

  • Постоянное чтение Библии

  • Постоянство в молитве

  • Общение с детьми Божиими

  • Союз с Богом

