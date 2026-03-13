Модерзон - Жены Ветхого Завета

Модерзон - Женщины Ветхого Завета
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга Эрнста Модерзона «Жены Ветхого Завета» посвящена духовному осмыслению жизни и судьбы женщин, упоминаемых в Священном Писании. Автор рассматривает библейские истории таких женщин, как Сара, Ревекка, Рахиль, Анна и другие, раскрывая их роль в истории Божьего народа.

Через анализ их жизни Модерзон показывает темы веры, надежды, испытаний, послушания Богу и духовного призвания. Автор обращает внимание на то, как Бог действует в судьбах людей и использует их для исполнения Своего замысла.

Книга помогает глубже понять библейские повествования и увидеть духовные уроки, которые они содержат для современной жизни. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся Священным Писанием и духовными размышлениями над библейскими текстами.

Эрнст Модерзон - Жены Ветхого Завета

Второе увеличенное издание

"Христианская жизнь" г.Луцк, 331с.

Эрнст Модерзон - Жены Ветхого Завета - Содержание

  • Ева

  • Ада и Цилла

  • Сарра

  • Агарь

  • Жена Лота

  • Ревекка

  • Иегудифа и Васемафа — жены Исава

  • Лия и Рахиль

  • Дина

  • Иохаведа и Фермутия

  • Сепфора

  • Мариамь

  • Раав

  • Девора

  • Дочь Иеффая

  • Жена Маноя

  • Жены Самсона

  • Мать Михи

  • Ноеминь

  • Орфа

  • Руфь

  • Анна

  • Мелхола

  • Авигея

  • Волшебница из Аэндора

  • Вирсавия

  • Женщина из Фекои

  • Царица Савская

  • Вдова из Сарепты

  • Иезавель

  • Вдова, обремененная долгами

  • Женщина-сонамитянка

  • Маленькая девочка из земли Израильской

  • Людоедка, съевшая сына

  • Гофолия

  • Иосавеф

  • Иедида

  • Олдама пророчица

  • Жена Иова

  • Есфирь

Views 56
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

