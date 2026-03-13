Книга Эрнста Модерзона «Жены Ветхого Завета» посвящена духовному осмыслению жизни и судьбы женщин, упоминаемых в Священном Писании. Автор рассматривает библейские истории таких женщин, как Сара, Ревекка, Рахиль, Анна и другие, раскрывая их роль в истории Божьего народа.
Через анализ их жизни Модерзон показывает темы веры, надежды, испытаний, послушания Богу и духовного призвания. Автор обращает внимание на то, как Бог действует в судьбах людей и использует их для исполнения Своего замысла.
Книга помогает глубже понять библейские повествования и увидеть духовные уроки, которые они содержат для современной жизни. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся Священным Писанием и духовными размышлениями над библейскими текстами.
Эрнст Модерзон - Жены Ветхого Завета
Второе увеличенное издание
"Христианская жизнь" г.Луцк, 331с.
Эрнст Модерзон - Жены Ветхого Завета - Содержание
Ева
Ада и Цилла
Сарра
Агарь
Жена Лота
Ревекка
Иегудифа и Васемафа — жены Исава
Лия и Рахиль
Дина
Иохаведа и Фермутия
Сепфора
Мариамь
Раав
Девора
Дочь Иеффая
Жена Маноя
Жены Самсона
Мать Михи
Ноеминь
Орфа
Руфь
Анна
Мелхола
Авигея
Волшебница из Аэндора
Вирсавия
Женщина из Фекои
Царица Савская
Вдова из Сарепты
Иезавель
Вдова, обремененная долгами
Женщина-сонамитянка
Маленькая девочка из земли Израильской
Людоедка, съевшая сына
Гофолия
Иосавеф
Иедида
Олдама пророчица
Жена Иова
Есфирь
