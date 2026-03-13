Книга Эрнста Модерзона «Жизнь веры» посвящена духовному пути христианина и практическому проявлению веры в повседневной жизни. Автор размышляет о том, как вера формируется, укрепляется и проявляется в различных обстоятельствах жизни человека.

Опираясь на библейские тексты и духовный опыт христианской традиции, Модерзон показывает значение доверия Богу, послушания Его воле и постоянного духовного роста. Особое внимание уделяется внутреннему преобразованию человека, молитве и стремлению жить в соответствии с Божьими принципами.

Книга предназначена для всех, кто стремится углубить свою духовную жизнь и научиться жить верой, полагаясь на Божье руководство и благодать.

Эрнст Модерзон – Жизнь веры

Перевод с немецкого П.В. Панасенко. – Без выходных данных. – 244 с.

Эрнст Модерзон – Жизнь веры – Содержание

1. Застрял - 2. Призвание - 3. Благословлен чтобы быть благословением - 4. Чудесное единство - 5. Открытое небо - 6. Шатер и жертвенник - 7. Не устоял - 8. Правильное место - 9. Две веры - К). Лот - 11. Выбор Лота - 12. Один, но с Богом - 13. Смелый воин - 14. Опасное время - 15. Мелхиседек - 16. Хлеб и вино - 17. Десятина - 18. Хороший лозунг - 19. Щит и награда - 20. Что угодно богу - 21 Праведный через веру - 22. В школе ожидания - 23. В союзе с Богом - 24. Пагубное нетерпение - 24. Откуда, куда? - 25. Бог видит - 26. Божье молчание - 27. Ходи предо Мною - 28. Будь непорочен - 29. Знак завета - 30. Новое имя - 31. Послушание - 32. Бог в гостях - 33. Как вознаграждает Бог - 34. Что значит верить - 35. Друг Божий - 36. Вопль греха - 37. Цель ходатайства - 38. Борьба в молитве - 39. Соль без силы - 40. Соль земли - 41. Спасающая милость - 42. Святость Божья - 43. В бегстве от Бога - 44. Урок смирения - 45. Грехи святых - 46. Бог сдержал слово - 47. Благословенный смех - 48. Почему забирает Бог - 49. Как ведет Бог - 50. Хорошее свидетельство - 5 !.Укол одна - 52. Как воспитывает Бог - 53. Искушение - 54. Трудные дни - 55. Трогательная история - 56. Чему учит нас Мориа - 57. Благословенная жизнь - 58. Святая простота - 59. Прекрасное свидетельство - 60. Могила - 61. Взгляд на дом и сердце Авраама. - 1. Исаак - 62. Взгляд на дом и сердце Авраама. - 2. Авраам - 63. Взгляд на дом и сердце Авраама. - 3. Елиезер - 64. Хороший пример - 65. Истинная готовность помочь - 66. Что легко забывается - 67. Чему мы можем научиться у Елиезера. 1 - 68. Чему мы можем научиться у Елиезера. 2 - 69. Чему мы можем научиться у Елиезера - 70. Ожидание Господа - 71. Благословенная старость - 72. Два слова о смерти