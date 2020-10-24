Моисеев - Игумен Евфимий - Апостол Германии

История, получившая начало в конце 1980-х, ныне пришла к своему логическому завершению — вопрос о почитании святого Западной Церкви, священномученика Бонифация, в Православной Церкви из чисто научного дискурса перешел в церковно-практическую плоскость. Для нескольких миллионов наших соотечественников, которые проживают сегодня на территории Западной Европы, он стал одним из маркеров их новой православно-европейской идентичности.

Обсуждению вопроса о почитании германских святых первого тысячелетия была посвящена конференция, состоявшаяся 12 сентября 2019 года в Берлине. В работе этого форума приняли участие архиереи и духовенство двух епархий Московского Патриархата, находящихся на территории Германии, — Берлинско-Германской епархии Русской Православной Церкви и Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей. По итогам конференции было принято обращение к Священноначалию Русской Православной Церкви с просьбой включить в церковный месяцеслов святых первого тысячелетия, подвизавшихся на территории современной Германии. В списке этих святых находится и имя священномученика Бонифация.

Игумен Евфимий (Моисеев) - Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик

Житие, переписка. Конец VII - начало VIII века

пер. с нем. игумен Евфимий (Моисеев); пер. с лат. С. А. Степанцов

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Тула, 2020. 296 с.

ISBN 978-5-88017-876-6

Игумен Евфимий (Моисеев) - Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик - Содержание

Архиепископ Майнцский Бонифаций — святой неразделенной Церкви

БОНИФАЦИЙ, АРХИЕПИСКОП МАЙНЦСКИЙ: ПРОСВЕТИТЕЛЬ, МИССИОНЕР, МУЧЕНИК

ЖИТИЕ СВЯТОГО БОНИФАЦИЯ, СОСТАВЛЕННОЕ ВИЛЛИБАЛЬДОМ

(1) . О том, как он в детстве начал служить Богу

(2) . О тому как он с самого начала сокрушал соблазны юности и навыкал всему доброму

(3) . О тому как он преподавал всем слово учения, и о том, как он не восприял его по собственному разумению до того, как пришел в надлежащий возраст

(4) . Как он был послан в Кент всеми начальствующими и как он отправился затем во Фрисландию

(5) . О том, как он после смерти настоятеля пребыл еще некоторое время с братией и отправился затем в Рим с рекомендательным письмом от своего епископа

(6) . [Название главы утеряно]

(7) . О том, как он после изгнания еретиков разделил Баварию на четыре епархии

(8) . О том, как он до конца своей жизни неустанно проповедовал и как он расстался с этим миром

(9) . О том, как на месте, где была пролита кровь мучеников, на виду у тех, которые хотели воздвигнуть там церковь, забил живоносный источник

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

От переводчика. С. А. Степанцов

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Источники

Литература на русском языке

Литература на иностранных языках

Игумен Евфимий (Моисеев) - Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик - Архиепископ Майнцский Бонифаций — Святой неразделенной Церкви

В конце 1980-х годов, на излете советской эпохи, обер-бургомистр западногерманского города Фульда Вольфганг Гамбергер решил наладить партнерские отношения с одним из городов Советского Союза. Изучив возможные варианты, господин Гамбергер остановил свой выбор на подмосковном Загорске — так тогда именовался Сергиев Посад. Как настоящий католик, он, наверное, и не мог поступить иначе. Это было время, когда во многом благодаря усилиям папы Иоанна Павла II роль религиозного фактора в политической жизни стран Восточной Европы существенно возросла. По этой причине многие западные политики, особенно те, которые принадлежали к Римско-Католической Церкви, не без оснований стали полагать, что более тесные контакты христиан Запада и Востока могут способствовать падению железного занавеса. Однако когда господин Гамбергер обратился в Министерство иностранных дел СССР, а потом и в Совет министров СССР с предложением сделать Фульду и Загорск городами-побратимами, то получил решительный отказ. И хотя ему предлагали на выбор любой город страны, кроме Загорска, градоначальник Фульды был непреклонен. Гамбергеру хотелось, чтобы духовный центр, каковым является Фульда для католиков Германии, завязал бы партнерские отношения именно с Загорском — духовным центром православных верующих Советского Союза. Впрочем, железный занавес пал гораздо быстрее, чем ожидалось, ив 1991 году официальные партнерские отношения между Загорском и Фульдой были установлены. Господину Гамбергеру нельзя отказать в дальновидности: его инициатива — пусть и не сразу — сумела пробудить интерес в России к личности небесного покровителя Фульды — святителя Бонифация, наглядным свидетельством чему служит эта книга.

В августе 1998 года, по приглашению председателя Торгово-промышленной палаты Фульды доктора Гельмута Зорга, во главе группы студентов я впервые посетил этот древний немецкий город. Именно во время этой поездки я узнал, что в величественном барочном соборе Фульды покоятся мощи святого Бонифация, архиепископа Майнцского. Решив восполнить пробел в своих знаниях, я постарался отыскать какую-либо литературу об этом святом на русском языке, но, кроме нескольких статей в дореволюционных энциклопедических изданиях, ничего не удалось найти. Содержавшиеся в них немногочисленне сведения о жизни и деятельности святого Бонифация не давали ответа на главный вопрос: возможно ли его почитание в Правосланой Церкви? Стремлением восполнить пробел в русской историографии, посвященной святому Бонифацию и его эпохе, и было вызвано решение написать кандидатскую диссертацию о святом Западной Церкви. В 2000 и 2001 годах при поддержке Христианско-Католической Церкви Швейцарии состоялась моя учебная командировка в Бернский университет. В 2002 году, после обработки собранного в швейцарских и немецких библиотеках материала, кандидатская диссертация под названием «Миссионерская деятельность святого Бонифация — просветителя германских народов» была успешно защищена в Московской духовной академии. Кратко изложив предысторию появления настоящей работы, я хотел показать, что это не просто сугубо академическое исследование. Написание книги было обусловлено вполне конкретными историческими причинами, и упомянутый эпизод установления партнерских отношений между духовными центрами России и Германии в данном случае лишь небольшой штрих к картине тех глобальных изменений, которые произошли в жизни как этих стран, так и всего человечества за последние тридцать лет.