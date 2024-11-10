Когда в 1989-м, в год 35-летия Тоцких атомных учений, я начинал работать над газетной статьей и уже тогда, сразу же, родилось это название - «Репетиция апокалипсиса», то и подумать не мог, что спустя полтора десятка лет объем накопленного материала потребует написания целой книги.

35 лет занимаюсь темой Тоцких атомных учений, которым 14 сентября 2024 года исполняется уже семь десятилетий. Большинства .атомных солдат. уже нет на свете, на моих глазах уходят из жизни свидетели страшного взрыва из числа наших земляков. Но остаются на нашей помеченной ураном и плутонием земле их дети, внуки, правнуки. Давайте подумаем о них и сделаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. Ведь полураспад оружейного плутония, наряду с ураном содержавшегося в заряде .нашей. бомбы, закончится только в 26054 году!

Человек, его права и свободы признаны высшей ценностью в первых строках Конституции России. На самом высоком государственном уровне заговорили у нас в последние годы о сбережении народа, сбережении человека. Так давайте же наконец беречь народ, беречь каждого нашего человека - высшую ценность страны и, хочется верить, государства. Начнем прямо сейчас?

Вячеслав Моисеев - Репетиция апокалипсиса - Тайная история атомных учений в СССР

М. : Альпина Паблишер, 2024. - 198 с.

ISBN: 978-5-9614-9564-5

Вячеслав Моисеев - Репетиция апокалипсиса - Содержание

Высшая ценность

1. Последние дни

2. .Изгиб земли

3. Поверить бомбой все, что есть у армии

4. «Татьянин» день

5. Пепел братьев наших меньших

6. Маленькая шпионская глава

7. След облака

8. Жизнь «после атома»

9. Диагноз: радиофобия

10. 26 054-й год

11. Надежда умирает последней

12. На деревню Ельцину, Клинтону, Кофи Аннану

13. Плутоний в борозде, мутация в клетках

14. На круги своя?

15. Тоцкий взрыв за круглым столом

Приложение

Литература