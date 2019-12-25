Я издатель журнала, и не знаю почему, но именно мне поручили вести рубрику «Женщины Библии». Я с молитвой взялась за это, чтобы лично для себя лучше изучить каждый библейский образ.

И вот все эти годы я с Божьей помощью пишу об этих женщинах, вникая в их жизнь, быт, в само их сердце. Может быть, не всегда у меня это получалось, но я от всего сердца дарю эти повествования вам, мои дорогие сестры, вашим дочерям и внучкам. Пусть эти образы послужат вам благословением, утешением, поддержкой и помощью в жизни. Все статьи собраны в эту небольшую книгу, а я буду молиться о вас, чтобы Дух Святой открыл вам больше.

Ольга Мокан - Великие женщины

СПб. : Библия для всех, 2013, - 322 с.

ISBN 978-5-7454-1294-3

Ольга Мокан - Великие женщины - Содержание

Предисловие

Несколько слов о журнале «Мария»

Часть первая. ЖЕНЩИНЫ В БИБЛИИ

Часть вторая. НОВОЗАВЕТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Часть третья. МОИ СЕСТРЫ, ПОДРУГИ, НАСТАВНИЦЫ

Часть четвертая. НАСТАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ

Ольга Мокан - Великие женщины - Предисловие

В августе 1993 года, по приглашению президента женского отдела Всемирного союза баптистов, я отправилась в США проходить обучение по всем направлениям женской работы. В последний день моего обучения в штате Алабама, в Бирмингеме, меня повели в просторный зал, где на большом столе лежали аккуратные стопки методических брошюр, схемы, пособия... и многоцветье журналов для женщин всех возрастов. У меня навернулись слезы: все это не на русском языке, все это недоступно нашим женщинам. Представляя всю эту литературу, американские сестры сказали мне: «Вы не сможете существовать без женского издания».

В душе я умоляла: «Господи, нам так нужен журнал, помоги!» Я поделилась этой заветной мечтой с президентом женского отдела ВСБ. Решили молиться.