Духовный Путеуказатель» — главная работа известного испанского богослова, христианского (католического) мистика и учёного Мигеля де Молиноса, впервые изданная на испанском языке в 1675 году. В последующие годы была переведена на различные языки и выдержала несколько переизданий. С резкой критикой данной работы выступил орден Иезуитов (как позднее установили историки, под влиянием французского двора), и 18 июля 1685 года Мигель де Молинос был арестован, а 18 августа 1687 его взгляды были осуждены как еретические.

В ноябре 1687 года сам Молинос был признан еретиком и приговорён к пожизненному заключению. В 1784 году «Духовный Путеуказатель» был издан России известным масоном И. Лопухиным. Однако большая часть тиража была изъята. Более эта книга не переиздавалась.

Основная идея «Духовного Путеуказателя» — необходимость тотального религиозно-мистического опыта созерцания Бога. Таковое пассивное созерцание может быть достигнуто путём отказа от собственной воли, воспринимающейся как греховная, полного самоотречения. Это основная идея квиетизма, манифестом которого и стал «Духовный Путеуказатель». Несмотря на то, что сама работа пронизана духом христианства и предполагает соответствующую позицию мистика, вставшего на путь познания (созерцания) Бога, она имеет большое количество пересечений с мистическими практиками других направлений и до сих пор используется некоторыми магическими организациями и объединениями.

Мигель де Молинос – Духовный Путеуказатель, служащий отвлечению души от чувственных вещей и её приведению внутренним путём к совершенному созерцанию и внутреннему миру

Москва: Клуб Касталия, 2016 г. — 238 с.

Мигель де Молинос – Духовный путеуказатель, служащий отвлечению души от чувственных вещей и её приведению внутренним путём к совершенному созерцанию и внутреннему миру - Содержание

Предисловие редактора

Предуведомление

От Автора

Введение К Духовному Путеуказателю, или перечневое содержание этой книги I. Уведомление II. Уведомление III. Уведомление IV. Уведомление.

ЧАСТЬ I. О духовной теме, сухости и искушениях, которыми Бог очищает душу, и о возвращении сил души в её лоно

ЧАСТЬ II. Как должна душа искать внутренний мир; о духовном отце, о должном ему послушании, о нескромной или безрассудной ревности и о внутреннем и внешнем покаянии

ЧАСТЬ III. О духовном мученичестве или страдании, через которое Бог очищает души, о влиянном или сообщённом через страдания созерцании [без содействия или действования человеческого]; о совершенном отречении от себя и о предании в Божию Волю; о сердечном Смирении, о Божественной Премудрости, об истинном уничтожении и о внутреннем мире

ПРИЛОЖЕНИЕ. Письмо автора о его внутреннем состоянии, писанное в 1676 году к епископу Иескому, Петру Матфею Петруцци, как оно находится в его сочинениях (ч. II, кн. I, письмо I) на итальянском языке

Мигель де Молинос – Духовный путеуказатель, служащий отвлечению души от чувственных вещей и её приведению внутренним путём к совершенному созерцанию и внутреннему миру - Предуведомление

Это верные и неоспоримые истины, которые богоблаженный и просвещённый автор, описывая в этом сочинении, рассеял с лучами Того, Кто есть Сияние славы вечного Отца. Сии слова верны и истинны, — сии слова Света и Жизни, которые будут неугасимою лампадой и горящею свечою тем, кто хочет ходить по прямому и безопасному пути Правды и Истины.

Ни честолюбие, ни суетная слава, ни любовь похвалы, — короче говоря, никакое человеческое побуждение или земное намерение не принимали участие ни в сочинении, ни в обнародовании этой книги. Только любовь чести Божьей и желание содействовать христианскому совершенству побудили сочинителя предпринять это дело, которое теперь и меня обязует воплотить сей труд в печати.

Когда автор только тем и занимался, что утешал и направлял несчётное множеством душ, которые привёл к нему Бог, без собственного его искания (ибо пребывал он в уединении и отлучении как главнейшей цели его устремлений), — тогда написал он этот Трактат с необыкновенной скоростью, и не по чьему другому наущению, как только [по наставлению] молитвы, не по иному чтению и способности к наукам, а только по внутреннему мученичеству, которое есть училище внутренней Премудрости; не по иной науке, как по зову сердца; не по другому какому-либо намерению, как следовать вечному совету, вдохновению и, так сказать, насильному побуждению и принуждению Божию.

Потому я усердно желал, чтобы эта книга предстала в свете дня для общей пользы и для руководства тех помилованных душ, которые прямой дорогой самоотречения стремятся к блаженной и тихой вершине совершенства тайного: о том настойчиво просил я автора, чтобы он дал мне её; не получив же, для этой цели я применил его духовного начальника, которому бы он не мог отказать и с тем, дабы потом, прочтя её, ко мне потом доставил.

Итак, я отдал её в печать и преодолел некоторые трудности в этом деле, полагавшиеся мне на этом пути, ибо считал, что такое начинание может оказаться угодно Великому Отцу дома, Который не для того зажигает свои особые свечи, чтобы они оставались сокрыты от глаз, но лишь чтобы они светили на подсвечнике духовности; и потому ещё, что мне было известно и то, что истинно духовные огромную пользу из неё почерпнут. Часто весьма высокопарно пишут, подражая божественным писаниям, и божественным языком, ежели что сделают, или просто лишь о страданиях, как это делали многие. Но это ничто, если не благоговеют аскезою, и не живут смиренно, шествуя по пути, и не отвращают трудностей и препятствий, которые душа внутренне находит и которые жизнь её задерживают. Это единственная цель, которую поставил себе автор, и кажется, что он в том весьма преуспел, ибо учение его основывается на одном исполнении, свет его чист, а стиль им написанного прост, и одновременно высок и ясен, и в то же время глубокомыслен.

Ради этой цели читай, дорогой мой читатель, с полной доверенностью, со святою радостью и богоблаженным благоговением это сочинение, как деятельное упражнение духовной жизни; в котором обращаешь манну божественной сладости и нового имени, имени внутреннего мира, которого никто не знает, кроме того, кто его принимает. Здесь ты увидишь разницу между рассматриванием и созерцанием, и между достигаемым через прилежность и вливаемым от самого Бога созерцанием; здесь познаешь многообразное бедствие души, вражьи искушения, лесть его, тайные коварства и козни; здесь, наконец, научишься тайным путям, ведущим к сокровищу добродетели и к высокой горе созерцания, уничтожения, превращения и внутреннего мира.

Ежели ты овца заблудшая и верно следуешь любезному гласу Божественного Пастыря своего, то под руководством этого Духовного Путеуказателя взойдёшь на благодатную ниву внутренней и тихой сладости, питаемую неисчерпаемыми реками живой воды и озаряемую Божественным Светом, который из этой книги воссияет в разуме твоём, а с ним и волю твою разожжёт так, что как только вкусишь ты этой духовной пищи, в тот же час объят будешь горящим вожделением стать обновлённым и сообразным блистающему образу Вечной Истины.