Труд Ульриха Молитора, изданный в 1489 году, в свое время имел не меньшую популярность, чем знаменитый трактат «Молот ведьм». В период с 1489 по 1600 годы работа Молитора переиздавалась 15 раз. Небольшой размер текста позволял включать трактат о женщинах-пифиях в сборники, в которых данная работа нередко соседствовала с «Молотом ведьм». Так, франкфуртский издатель Николай Бассей объединил это сочинение с «Молотом ведьм», дав новое название: Tractatus utilis et necessarius per viam Dialogi, de Pythonicis mulieribus. Таким образом, для раннего Нового времени не были очевидны содержательные и идейные расхождения этих двух работ.

Представить это тем более трудно для XVI века, когда, к примеру, автор «Демономании колдунов» Жан Боден, верящий в реальность ведовства, обвинял своего визави, врача и скептика Иоганна Вейра, в защите и оправдании колдовства.

Выбор названия не случаен для Ульриха Молитора: в его содержании угадывается отсылка к античной религии, а также подчеркивается эрудиция и гуманизм самого автора. В названии ведьмы обозначены под эпитетом *лания* (laniae), а гадалки — *мульерами* (asphytonicae mulieres), то есть пифоническими женщинами или пифониссами. *Lania* восходит к ещё древнеримскому слову *lamia*, которое обозначает ведьму, а *пифонисса* — это предсказательница, жрица оракула Аполлона Дельфийского.

В самой работе эти обозначения ведьм используются редко; чаще речь идёт о «женщинах, на которых влияет дьявол». Интересно, что Молитор вообще не упоминает известную кельтскую Ламию, но зато вполне серьёзно цитирует античных авторов, а также таких Отцов Церкви, как Августин и Иероним. Его метод заключается в сопоставлении источников и правовом рассуждении — и в этом он сильно отличается от более поздней демонологической традиции.

Таким образом, труд Молитора — это не только историко-богословский документ, но и важный источник для понимания восприятия женского начала, магии и духов в Средние века. Он отражает переход от схоластической сдержанности к маниакальному страху перед ведьмами, который разгорелся позже, в XVI–XVII веках.

Ульрих Молитор — О Ланиях и Пифониссах — Женщины, духи и демоны в теологии Средневековья

Тула: Гриф и К, 2025. — 156 с.

ISBN 978-5-6053350-5-4

Ульрих Молитор — О Ланиях и Пифониссах — Содержание