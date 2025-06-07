Молитор — О Ланиях и Пифониссах
Труд Ульриха Молитора, изданный в 1489 году, в свое время имел не меньшую популярность, чем знаменитый трактат «Молот ведьм». В период с 1489 по 1600 годы работа Молитора переиздавалась 15 раз. Небольшой размер текста позволял включать трактат о женщинах-пифиях в сборники, в которых данная работа нередко соседствовала с «Молотом ведьм». Так, франкфуртский издатель Николай Бассей объединил это сочинение с «Молотом ведьм», дав новое название: Tractatus utilis et necessarius per viam Dialogi, de Pythonicis mulieribus. Таким образом, для раннего Нового времени не были очевидны содержательные и идейные расхождения этих двух работ.
Представить это тем более трудно для XVI века, когда, к примеру, автор «Демономании колдунов» Жан Боден, верящий в реальность ведовства, обвинял своего визави, врача и скептика Иоганна Вейра, в защите и оправдании колдовства.
Выбор названия не случаен для Ульриха Молитора: в его содержании угадывается отсылка к античной религии, а также подчеркивается эрудиция и гуманизм самого автора. В названии ведьмы обозначены под эпитетом *лания* (laniae), а гадалки — *мульерами* (asphytonicae mulieres), то есть пифоническими женщинами или пифониссами. *Lania* восходит к ещё древнеримскому слову *lamia*, которое обозначает ведьму, а *пифонисса* — это предсказательница, жрица оракула Аполлона Дельфийского.
В самой работе эти обозначения ведьм используются редко; чаще речь идёт о «женщинах, на которых влияет дьявол». Интересно, что Молитор вообще не упоминает известную кельтскую Ламию, но зато вполне серьёзно цитирует античных авторов, а также таких Отцов Церкви, как Августин и Иероним. Его метод заключается в сопоставлении источников и правовом рассуждении — и в этом он сильно отличается от более поздней демонологической традиции.
Таким образом, труд Молитора — это не только историко-богословский документ, но и важный источник для понимания восприятия женского начала, магии и духов в Средние века. Он отражает переход от схоластической сдержанности к маниакальному страху перед ведьмами, который разгорелся позже, в XVI–XVII веках.
Ульрих Молитор — О Ланиях и Пифониссах — Женщины, духи и демоны в теологии Средневековья
Тула: Гриф и К, 2025. — 156 с.
ISBN 978-5-6053350-5-4
Ульрих Молитор — О Ланиях и Пифониссах — Содержание
- Предисловие
- О Ланиях и Пифониссах, на немецком «Unholden» или «Hexen»
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Письмо
- Глава I. Могут ли ведьмы и колдуньи с помощью демонов вызывать град, мороз и дождь, чтобы навредить земле
- Глава II. Могут ли ведьмы и колдуньи с помощью Дьявола причинять вред людям и детям, насылая болезни
- Глава III. Могут ли они подорвать способность мужчины к половому акту и сделать его импотентом
- Глава IV. Могут ли они изменять внешность людей, превращая их в другие формы
- Глава V. Могут ли колдуньи и ведьмы ездить на палке или животном к местам собраний
- Глава VI. Может ли Дьявол вступать в половые отношения с ведьмами
- Глава VII. Могут ли рождаться дети от демонов и женщин
- Глава VIII. Могут ли ведьмы предсказывать будущее и замыслы принцев
- Глава IX. Продолжение и разъяснение глав I и IV
- Глава X. Разъяснение главы V
- Глава XI. Разъяснение глав VI и VII
- Эпилог
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