Читання Святого Письма щодня упродовж року має на меті навчити нас Божими очима дивитися на своє життя у контексті історії спасіння. Така оптика допоможе відповісти на важливі питання: хто я? Чи все гаразд у моєму житті і якщо ні, то як бути? Адже, заглибившись у богонатхненні тексти, ми віднаходимо у них паралелі до нашої особистої історії і зустрічаємо Бога, який завжди присутній серед свого народу. Відкриваємо Його як нашого Батька і себе як Його улюблених дітей.

Не варто знеохочуватися, натрапляючи у Святому Письмі на тексти складні і чужі світогляду особи XXI століття: Бог промовляв до людей тією мовою, яка була зрозумілою і прийнятною у їхньому культурному контексті. Для розуміння таких фрагментів важливо використовувати сучасні біблійні коментарі та словники, і, таким чином, відкривати нові обриси Божої опіки і любови.

Слово Боже «живе і діяльне», – каже св. апостол Павло у Посланні до євреїв (4, 12). Воно є унікальною їжею, яка живить і довершує незбагненні зміни у нашій душі. Воно урухомлює наш розум і серце, наші ноги і руки, щоби разом із Богом чинити добрі і спасенні зміни у собі, у наших родинах, на місцях нашої праці – у кожній спільноті, де ми перебуваємо. Щоб наше життя стало свідченням присутности Бога – єдиної Правди, за будь-яких історичних і геополітичних обставин. План прочитання Святого Письма, який тут уміщуємо, уклав католицький бібліст Джеф Кевінс.

Молитовник християнської родини

Львів, «Свічадо», 2025

ISBN 978-617-8600-44-0

Молитовник християнської родини - Зміст

Щоденні молитви

Ранішні молитви

Вечірні молитви

Катехизмові правди

Віра і заповіді

Чесноти. Дари Святого Духа

Пости та загальниці

Гріхи

Християнський привіт

Іспит сумління і святе Причастя

Стислий іспит сумління

Молитви перед святим Причастям

Молитви по святім Причастю

Богослужіння

Божественна Літургія святого Івана Золотоустого

Воскресна служба восьми гласів

Акафіст до Господа нашого Ісуса Христа

Акафіст до Богородиці

Акафіст Господу Богові за примноження любови

Акафіст за спочилого

Молебень до людинолюбного Христа

Молебень до Пресвятої Богоматері

Молитва псалмами

Молитви на різні потреби

Молитви подружжя і родичів

Молитви батьків за дітей

Молитви жінок і матерів

Молитви чоловіків і батьків

Молитви дітей

Молитви за спочилих

Молитва на вервиці і на чотках

Молимося вервицю

Молимося на чотках

План читання Святого Письма на рік

Пом’яник