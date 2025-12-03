Молитовник християнської родини
Читання Святого Письма щодня упродовж року має на меті навчити нас Божими очима дивитися на своє життя у контексті історії спасіння. Така оптика допоможе відповісти на важливі питання: хто я? Чи все гаразд у моєму житті і якщо ні, то як бути? Адже, заглибившись у богонатхненні тексти, ми віднаходимо у них паралелі до нашої особистої історії і зустрічаємо Бога, який завжди присутній серед свого народу. Відкриваємо Його як нашого Батька і себе як Його улюблених дітей.
Не варто знеохочуватися, натрапляючи у Святому Письмі на тексти складні і чужі світогляду особи XXI століття: Бог промовляв до людей тією мовою, яка була зрозумілою і прийнятною у їхньому культурному контексті. Для розуміння таких фрагментів важливо використовувати сучасні біблійні коментарі та словники, і, таким чином, відкривати нові обриси Божої опіки і любови.
Слово Боже «живе і діяльне», – каже св. апостол Павло у Посланні до євреїв (4, 12). Воно є унікальною їжею, яка живить і довершує незбагненні зміни у нашій душі. Воно урухомлює наш розум і серце, наші ноги і руки, щоби разом із Богом чинити добрі і спасенні зміни у собі, у наших родинах, на місцях нашої праці – у кожній спільноті, де ми перебуваємо. Щоб наше життя стало свідченням присутности Бога – єдиної Правди, за будь-яких історичних і геополітичних обставин. План прочитання Святого Письма, який тут уміщуємо, уклав католицький бібліст Джеф Кевінс.
Молитовник християнської родини
Львів, «Свічадо», 2025
ISBN 978-617-8600-44-0
Молитовник християнської родини - Зміст
Щоденні молитви
- Ранішні молитви
- Вечірні молитви
Катехизмові правди
- Віра і заповіді
- Чесноти. Дари Святого Духа
- Пости та загальниці
- Гріхи
- Християнський привіт
Іспит сумління і святе Причастя
- Стислий іспит сумління
- Молитви перед святим Причастям
- Молитви по святім Причастю
Богослужіння
- Божественна Літургія святого Івана Золотоустого
- Воскресна служба восьми гласів
- Акафіст до Господа нашого Ісуса Христа
- Акафіст до Богородиці
- Акафіст Господу Богові за примноження любови
- Акафіст за спочилого
- Молебень до людинолюбного Христа
- Молебень до Пресвятої Богоматері
Молитва псалмами
Молитви на різні потреби
- Молитви подружжя і родичів
- Молитви батьків за дітей
- Молитви жінок і матерів
- Молитви чоловіків і батьків
- Молитви дітей
- Молитви за спочилих
Молитва на вервиці і на чотках
- Молимося вервицю
- Молимося на чотках
План читання Святого Письма на рік
Пом’яник
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