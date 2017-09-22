Я очень рад выходу в свет книги моего друга и ученика р. Элиягу Крупника, который посвятил много лет изучению и преподаванию Торы в Земле Израиля и в Монреале.

Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями

A Russian translation of Shmoneh Esrei I Eighteen Blessing Prayer annoted and elucidated.

Compiled and adopted by Eliyahu Krupnik and Simcha Tomachpolski

2008 ЭлияЬу Крупник, Симха Томашпольский

5768 Монреаль Торонто

ISBN 965-7275-09-1

TOLDOS YESHURUN

Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями - Содержание

Предисловие

Введение

Начало молитвы Шмонэ Эсре

Первая часть Шмонэ Эсре. Введение

Благословение первое. Праотцы

Благословение второе. Могущество Всевышнего

Благословение третье. Святость

Вторая часть Шмонэ Эсре. Введение

Благословение четвёртое. Разум

Благословение пятое.Возвращение

Благословение шестое. Прощение

Благословение седьмое. Избавление

Благословение восьмое. Исцеление

Благословение девятое. Пропитание

О благословениях

Благословение десятое.Собирание изгнанных

Благословение одиннадцатое. Восстановление правосудия

Благословение двенадцатое. Против вероотступников

Благословение тринадцатое. Праведники

Благословение четырнадцатое. Возрождение Йерушалаима

Благословение пятнадцатое. Царствование дома Давида

Благословение шестнадцатое. Принятие молитвы

Третья часть Шмонэ Эсре. Введение

Благословение семнадцатое. Служение в Храме

Благословение восемнадцатое. Благодарность

Благословение девятнадцатое. Мир

Завершение молитвы

Заключение

Послесловие

Глоссарий

Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями - Предисловие

Во все времена люди видели в речи реальную силу. Созидательную «нам песня строить и жить помогает», или разрушительную «ах, злые языки страшнее пистолета».

Неудивительно, что в сводах законов многих стран слово, в определённых аспектах, приравнивается к действию.

Книга, которую Вы держите в руках, посвящена необычайно действенному и мощному аспекту речи молитве. Для многих людей эта тема является «немодной». Есть целый ряд стандартных скептических вопросов, касающихся молитв.

Вот типичные примеры таких вопросов:

Каковы доказательства того, что «там» вообще есть к кому обратиться? Если действительно есть у мира Создатель, то неужели Он слышит нас («песчинку во вселенной») и интересуется нашими проблемами? Если всё же Он Вездесущий и нисходит до «песчинки», то какой смысл излагать Ему наши проблемы? Он их и так знает. Даже если молитва может помочь человеку в его индивидуальных проблемах, то почему все произносят одну и ту же молитву? Почему Сидур еврейский молитвенник такой толстый?

В рамках нашей книги мы надеемся с Б-жей помощью ответить на эти вопросы в явной или неявной форме.

Относительно первого вопроса оговоримся сразу: в этой книге мы не будем доказывать, что Создатель существует и что еврейская религиозная Традиция верна. Эта тема требует отдельного разговора.

Важно осознавать, что мы живём в эпоху беспрецедентного «сокрытия Лика Всевышнего» (кажущегося сокрытия Б-жественного Присутствия). Великие мудрецы Торы предвидели эту эпоху. Её характеризуют иногда как двойное сокрытие. Поясним это. Слова «Лик Творца» можно понимать как благожелательность и близость Его к людям в ответ на исполнение Его Воли. «Сокрытие Лика» это такой способ управления миром, при котором Всевышний в определённой мере «вынужден» сдерживать проявление Своего бесконечного добра. Этот путь управления уготовлен Высшей Мудростью для поколений, не живущих на уровне, достойном «созерцания Его Лика». Двойное сокрытие проявляется в том, что люди не подозревают о «сокрытии Лика», вообще не знают, что всё происходящее в этом мире от Пресвятого, благословен Он, и находят событиям жизни поверхностные материалистические объяснения.

В этих условиях, к большому сожалению, немало наших братьев в значительной степени утратили связь со своими духовными корнями. Эта, казалось бы, необратимая духовная катастрофа привела к тому, что их мировоззрение основывается на материальных ценностях или на квазидуховных идеях и понятиях современной культуры. Такое мировоззрение доминирует в современном обществе, ориентированном на максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей «хлеба и зрелищ».

Поэтому эти люди воспринимают еврейское учение как заведомо неверное или по крайней мере бесполезное и не видят никакого смысла в организации своей жизни в соответствии с законами Торы. В рамках такого мировосприятия обращение к Б-гу с молитвой представляется не более чем давно отжившим средневековым обычаем.

Традиция сравнивает еврейский народ с луной. Во второй половине лунного месяца серп луны уменьшается с каждым днём, а в день новолуния луна совсем не видна. Кажется, будто она совсем исчезла. В действительности же новолуние это тот день, когда луна начинает снова расти. Несколько десятилетий назад, как и было предсказано мудрецами, возник и набирает силу процесс возвращения евреев к своим корням, к Традиции, к Б-гу.

Такие евреи (баалей тшува) начали осознавать духовную пустоту современной жизни и неприемлемость чуждых религиозных движений. Как и многие поколения наших предков, баалей тшува обретают опору для настоящего духовного роста в многовековом еврейском Учении. Как известно, наша Традиция берёт начало от дарования Б-жественной Торы Синайского Откровения. В тот великий и неповторимый день Творец открыл еврейскому народу глубинные тайны мироздания, удостоив каждого еврея высокого уровня пророчества. Традиция детально и бережно передаёт от учителя к ученику, от отца к сыну Учение, полученное на Синае. У нас нет никаких сомнений, что эта Традиция является единственным достоверным источником понимания Воли Создателя.