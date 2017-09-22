Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями
Я очень рад выходу в свет книги моего друга и ученика р. Элиягу Крупника, который посвятил много лет изучению и преподаванию Торы в Земле Израиля и в Монреале.
Изданная им книга посвящена еврейской молитве. Она охватывает широкий спектр знаний, необходимых каждому еврею, и всецело основана на словах наших мудрецов.
Надеюсь, эта книга принесет многим большую пользу.
Хаим БУРШТЕЙН,
Главный раввин Вильнюса и Литвы
Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями
A Russian translation of Shmoneh Esrei I Eighteen Blessing Prayer annoted and elucidated.
Compiled and adopted by Eliyahu Krupnik and Simcha Tomachpolski
2008 ЭлияЬу Крупник, Симха Томашпольский
5768 Монреаль Торонто
ISBN 965-7275-09-1
TOLDOS YESHURUN
Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями - Содержание
- Предисловие
- Введение
- Начало молитвы Шмонэ Эсре
Первая часть Шмонэ Эсре. Введение
- Благословение первое. Праотцы
- Благословение второе. Могущество Всевышнего
- Благословение третье. Святость
Вторая часть Шмонэ Эсре. Введение
- Благословение четвёртое. Разум
- Благословение пятое.Возвращение
- Благословение шестое. Прощение
- Благословение седьмое. Избавление
- Благословение восьмое. Исцеление
- Благословение девятое. Пропитание
- О благословениях
- Благословение десятое.Собирание изгнанных
- Благословение одиннадцатое. Восстановление правосудия
- Благословение двенадцатое. Против вероотступников
- Благословение тринадцатое. Праведники
- Благословение четырнадцатое. Возрождение Йерушалаима
- Благословение пятнадцатое. Царствование дома Давида
- Благословение шестнадцатое. Принятие молитвы
Третья часть Шмонэ Эсре. Введение
- Благословение семнадцатое. Служение в Храме
- Благословение восемнадцатое. Благодарность
- Благословение девятнадцатое. Мир
Завершение молитвы
Заключение
Послесловие
Глоссарий
Молитва «Восемнадцать благословений» - С объяснениями - Предисловие
Во все времена люди видели в речи реальную силу. Созидательную «нам песня строить и жить помогает», или разрушительную «ах, злые языки страшнее пистолета».
Неудивительно, что в сводах законов многих стран слово, в определённых аспектах, приравнивается к действию.
Книга, которую Вы держите в руках, посвящена необычайно действенному и мощному аспекту речи молитве. Для многих людей эта тема является «немодной». Есть целый ряд стандартных скептических вопросов, касающихся молитв.
Вот типичные примеры таких вопросов:
- Каковы доказательства того, что «там» вообще есть к кому обратиться?
- Если действительно есть у мира Создатель, то неужели Он слышит нас («песчинку во вселенной») и интересуется нашими проблемами?
- Если всё же Он Вездесущий и нисходит до «песчинки», то какой смысл излагать Ему наши проблемы? Он их и так знает.
- Даже если молитва может помочь человеку в его индивидуальных проблемах, то почему все произносят одну и ту же молитву?
- Почему Сидур еврейский молитвенник такой толстый?
В рамках нашей книги мы надеемся с Б-жей помощью ответить на эти вопросы в явной или неявной форме.
Относительно первого вопроса оговоримся сразу: в этой книге мы не будем доказывать, что Создатель существует и что еврейская религиозная Традиция верна. Эта тема требует отдельного разговора.
Важно осознавать, что мы живём в эпоху беспрецедентного «сокрытия Лика Всевышнего» (кажущегося сокрытия Б-жественного Присутствия). Великие мудрецы Торы предвидели эту эпоху. Её характеризуют иногда как двойное сокрытие. Поясним это. Слова «Лик Творца» можно понимать как благожелательность и близость Его к людям в ответ на исполнение Его Воли. «Сокрытие Лика» это такой способ управления миром, при котором Всевышний в определённой мере «вынужден» сдерживать проявление Своего бесконечного добра. Этот путь управления уготовлен Высшей Мудростью для поколений, не живущих на уровне, достойном «созерцания Его Лика». Двойное сокрытие проявляется в том, что люди не подозревают о «сокрытии Лика», вообще не знают, что всё происходящее в этом мире от Пресвятого, благословен Он, и находят событиям жизни поверхностные материалистические объяснения.
В этих условиях, к большому сожалению, немало наших братьев в значительной степени утратили связь со своими духовными корнями. Эта, казалось бы, необратимая духовная катастрофа привела к тому, что их мировоззрение основывается на материальных ценностях или на квазидуховных идеях и понятиях современной культуры. Такое мировоззрение доминирует в современном обществе, ориентированном на максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей «хлеба и зрелищ».
Поэтому эти люди воспринимают еврейское учение как заведомо неверное или по крайней мере бесполезное и не видят никакого смысла в организации своей жизни в соответствии с законами Торы. В рамках такого мировосприятия обращение к Б-гу с молитвой представляется не более чем давно отжившим средневековым обычаем.
Традиция сравнивает еврейский народ с луной. Во второй половине лунного месяца серп луны уменьшается с каждым днём, а в день новолуния луна совсем не видна. Кажется, будто она совсем исчезла. В действительности же новолуние это тот день, когда луна начинает снова расти. Несколько десятилетий назад, как и было предсказано мудрецами, возник и набирает силу процесс возвращения евреев к своим корням, к Традиции, к Б-гу.
Такие евреи (баалей тшува) начали осознавать духовную пустоту современной жизни и неприемлемость чуждых религиозных движений. Как и многие поколения наших предков, баалей тшува обретают опору для настоящего духовного роста в многовековом еврейском Учении. Как известно, наша Традиция берёт начало от дарования Б-жественной Торы Синайского Откровения. В тот великий и неповторимый день Творец открыл еврейскому народу глубинные тайны мироздания, удостоив каждого еврея высокого уровня пророчества. Традиция детально и бережно передаёт от учителя к ученику, от отца к сыну Учение, полученное на Синае. У нас нет никаких сомнений, что эта Традиция является единственным достоверным источником понимания Воли Создателя.
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