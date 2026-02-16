Молитвенные размышления Джона Уэсли
«Молитвенные размышления Джона Уэсли» — это сборник, который приоткрывает завесу над глубокой внутренней жизнью основателя методизма. Книга представляет собой не просто список готовых молитв, а отражение его убеждения в том, что молитва — это главный «канал благодати», через который происходит реальное общение между Богом и человеком. Тексты пропитаны духом классической англиканской литургии, но при этом они несут на себе отпечаток личного, страстного стремления Уэсли к святости и полной отдаче себя на волю Божью.
Структурно сборник часто разделен на утренние и вечерние молитвы на каждый день недели, что помогает читателю выработать дисциплину «упорядоченного» (методичного) благочестия. В этих размышлениях Уэсли постоянно возвращается к темам смирения, осознания собственной нужды в Христе и просьбам о том, чтобы Дух Святой наполнил сердце совершенной любовью. Молитвы Уэсли поражают своей честностью: он не избегает тем борьбы с искушениями или духовной сухости, превращая каждое состояние души в повод для обращения к Творцу.
Для современного читателя эта книга служит мостом между строгой церковной традицией и живым личным опытом веры. Размышления Уэсли учат молиться не только словами, но и всем своим существом, превращая каждый прожитый день в акт служения. Это духовное наследие напоминает, что для Уэсли богословие никогда не было чисто интеллектуальным занятием — оно всегда начиналось и заканчивалось на коленях, в искреннем поиске лица Божьего.
Составил и отредактировал Дональд И. Димерей. – Пер. с англ. – Москва: «Рашн Ресорсес Пресс», «Триада», 1999. – 114 с.
ISBN 5-86181-150-4
Молитвенные размышления Джона Уэсли - Содержание
Предисловие
Вступление
Новое рождение - Живой для Бога - Божьи дары - Наши тела - Язык - Царство Небесное - День суда - Нищие духом - Как я молюсь? - Отдай ветру твои страхи - Любовь надеется на лучшее - Божья благодать - Любовь к ближнему - Мир - Homo Unius Libri - Рожденный от Духа - Счастье - Божественное исцеление - Любовь к Богу - Нет предела выносливости - Вера и дела - Разум и Святой Дух - Бог и погода - «Сокровенные» - Оправдание по вере - «Я почувствовал необыкновенное потепление в сердце» - Первые искушения - Вечная жизнь - Человеческая глупость - Святость жизни - Иисус, Твои кровь и праведность - Что такое вера? - Какая вечность? - «Иисус, Твою безграничную любовь ко мне» - Вера в Бога - Личная вера - «Я жажду, о раненый Агнец Божий» - Победа над грехом - Прославляя Бога - Свидетельство Духа - Мудрость, Любовь, Сила - Смирение - Освящение - Молитва и лицемерие - Христианская кротость - Надежда христианина - Полное повиновение Христу - Живая жертва - Будьте готовы - Что такое христианское совершенство? - Всеобщая благожелательность - Радость
