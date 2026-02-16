«Молитвенные размышления Джона Уэсли» — это сборник, который приоткрывает завесу над глубокой внутренней жизнью основателя методизма. Книга представляет собой не просто список готовых молитв, а отражение его убеждения в том, что молитва — это главный «канал благодати», через который происходит реальное общение между Богом и человеком. Тексты пропитаны духом классической англиканской литургии, но при этом они несут на себе отпечаток личного, страстного стремления Уэсли к святости и полной отдаче себя на волю Божью.

Структурно сборник часто разделен на утренние и вечерние молитвы на каждый день недели, что помогает читателю выработать дисциплину «упорядоченного» (методичного) благочестия. В этих размышлениях Уэсли постоянно возвращается к темам смирения, осознания собственной нужды в Христе и просьбам о том, чтобы Дух Святой наполнил сердце совершенной любовью. Молитвы Уэсли поражают своей честностью: он не избегает тем борьбы с искушениями или духовной сухости, превращая каждое состояние души в повод для обращения к Творцу.

Для современного читателя эта книга служит мостом между строгой церковной традицией и живым личным опытом веры. Размышления Уэсли учат молиться не только словами, но и всем своим существом, превращая каждый прожитый день в акт служения. Это духовное наследие напоминает, что для Уэсли богословие никогда не было чисто интеллектуальным занятием — оно всегда начиналось и заканчивалось на коленях, в искреннем поиске лица Божьего.

Молитвенные размышления Джона Уэсли

Составил и отредактировал Дональд И. Димерей. – Пер. с англ. – Москва: «Рашн Ресорсес Пресс», «Триада», 1999. – 114 с.

ISBN 5-86181-150-4

Молитвенные размышления Джона Уэсли - Содержание