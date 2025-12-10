Молитви святих Отців

Гортаючи твори Отців церкви, одного дня ми випадково натрапили на молитви св. Ісаака Сирійця в англійському перекладі Себастіана Брока (Sebastian P. Brock). Сказати, що побачене нас вразило, ‒ це не сказати нічого. На нашу думку, ці тексти є найглибшими та найгарнішими з-поміж тих, які ми будь-коли читали (окрім, звісно, Слова Божого). Нескладно було відшукати український та російський переклади згаданих молитов, адже вони є у вільному доступі онлайн. З усього видно, що англійський та російський переклади самостійні, тимчасом як в українському просте- жуємо залежність від російського. Та річ, власне, не в залежності, а в тому, що, на наше переконання, українському бракує тієї стилістичної краси або, якщо бажаєте, молитовного маєстату, який, поза сумнівом, був притаманний твору автора.

Тож ми заповзялися створити один текст із трьох перекладів, що були в нас під рукою, але зробити це ми хотіли так, щоб за допомогою всього багатства української мови наша версія засяяла барвами, які подарують осолоду не лише для ока, але й для душі молільника. Робота ця спонукала нас до пошуку інших молитов, що вийшли з-під пера Отців церкви та інших християнських письменників античності й середньовіччя. І хоча складно знайти тексти, які б дорівнювали дивовижному слову св. Ісаака, та все ж, на наш погляд, краса і глибінь молитов, які ми запропонуємо читачеві, заслуговують на особливе місце в духовному житті християнина сьогодення.

Тут ми мусимо зізнатися, що, на превеликий жаль, не володіємо давньогрецькою, тому молитви східних Отців ми перекладали з латинського перекладу. Зрозуміло, що ця ро- бота не має практично жодної вартости з наукового погляду. Та річ у тім, що ми й не ставили собі за мету створювати науковий трактат. Ми прагнули підготувати видання, здатне збагатити молитовне життя українців східного та західного обрядів. І якщо, опріч цього, наша праця викличе пожвавлення інтересу до творів Отців церкви (і до перекладів їхніх праць українською), це просто перевершить наші сподівання.

Водночас пам’ятаймо, що не красою слова і не тривалістю молитви ми можемо зворушити Господнє серце, а жаром любові та щирістю нашої віри. Не втрачаймо з-перед очей велемудру настанову того ж св. Ісаака Сирійця: «Ти маєш знати також і про те, брате мій, що осяяний розум в молінні не потребує різноманітних слів: одних-єдиних дверей молитви достатньо для розуму, аби він занурився в молитву і розчинився в Богові».

Молитви святих Отців

Упорядкування, переклад о. Максим Крат

Львів: Свічадо, 2025, 64 с.

ISBN 978-966-938-980-0

Молитви святих Отців - Зміст

Переднє слово. о. Максим Крат

Молитви св. Ісаака Сирійця

Молитва св. Макарія Єгипетського

Молитва до ангела-хоронителя невідомого автора древности

Молитви св. Йоана Дамаскина, які слід читати перед Причастям

Молитва св. Симеона Метафраста перед Літургією

Із «Книжки святих молитов» Алкуїна Молитва св. Івана Євангелиста Молитва св. Мартина Молитва св. Авмросія Молитва св. Августина (уривок) Молита св. Єроніма Молитва св. Єфрема Сирійця, диякона Молитва вдячности блаженного Григорія Молитва св. Амвросія про відпущення гріхів Поканна молитва папи Григорія Молитва за померлих Молитва св. Єроніма до всіх святих Молитва одного мудреця Інша молитва св. Августина Молитва до іпостасі Бога Отця Молитва до іпостасі Бога Сина Молитва до іпостасі Духа Святого Молитва до Найсвятішої і неподільної Тройці Щоденна молитва Молитва про допомогу Молитва про тих, хто в дорозі

Молитви св. Петра Даміані Молитва до Бога Отця Молитва до Бога Сина Молитва до Бога Святого Духа Молитва до святого Хреста (перша) Молитва до святого Хреста (друга) Молитва до святого Хреста (третя) Молитва за друзів і доброчинців



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