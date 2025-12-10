Молитви святих Отців
Гортаючи твори Отців церкви, одного дня ми випадково натрапили на молитви св. Ісаака Сирійця в англійському перекладі Себастіана Брока (Sebastian P. Brock). Сказати, що побачене нас вразило, ‒ це не сказати нічого. На нашу думку, ці тексти є найглибшими та найгарнішими з-поміж тих, які ми будь-коли читали (окрім, звісно, Слова Божого). Нескладно було відшукати український та російський переклади згаданих молитов, адже вони є у вільному доступі онлайн. З усього видно, що англійський та російський переклади самостійні, тимчасом як в українському просте- жуємо залежність від російського. Та річ, власне, не в залежності, а в тому, що, на наше переконання, українському бракує тієї стилістичної краси або, якщо бажаєте, молитовного маєстату, який, поза сумнівом, був притаманний твору автора.
Тож ми заповзялися створити один текст із трьох перекладів, що були в нас під рукою, але зробити це ми хотіли так, щоб за допомогою всього багатства української мови наша версія засяяла барвами, які подарують осолоду не лише для ока, але й для душі молільника. Робота ця спонукала нас до пошуку інших молитов, що вийшли з-під пера Отців церкви та інших християнських письменників античності й середньовіччя. І хоча складно знайти тексти, які б дорівнювали дивовижному слову св. Ісаака, та все ж, на наш погляд, краса і глибінь молитов, які ми запропонуємо читачеві, заслуговують на особливе місце в духовному житті християнина сьогодення.
Тут ми мусимо зізнатися, що, на превеликий жаль, не володіємо давньогрецькою, тому молитви східних Отців ми перекладали з латинського перекладу. Зрозуміло, що ця ро- бота не має практично жодної вартости з наукового погляду. Та річ у тім, що ми й не ставили собі за мету створювати науковий трактат. Ми прагнули підготувати видання, здатне збагатити молитовне життя українців східного та західного обрядів. І якщо, опріч цього, наша праця викличе пожвавлення інтересу до творів Отців церкви (і до перекладів їхніх праць українською), це просто перевершить наші сподівання.
Водночас пам’ятаймо, що не красою слова і не тривалістю молитви ми можемо зворушити Господнє серце, а жаром любові та щирістю нашої віри. Не втрачаймо з-перед очей велемудру настанову того ж св. Ісаака Сирійця: «Ти маєш знати також і про те, брате мій, що осяяний розум в молінні не потребує різноманітних слів: одних-єдиних дверей молитви достатньо для розуму, аби він занурився в молитву і розчинився в Богові».
Молитви святих Отців
Упорядкування, переклад о. Максим Крат
Львів: Свічадо, 2025, 64 с.
ISBN 978-966-938-980-0
Молитви святих Отців - Зміст
Переднє слово. о. Максим Крат
- Молитви св. Ісаака Сирійця
- Молитва св. Макарія Єгипетського
- Молитва до ангела-хоронителя невідомого автора древности
- Молитви св. Йоана Дамаскина, які слід читати перед Причастям
- Молитва св. Симеона Метафраста перед Літургією
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Із «Книжки святих молитов» Алкуїна
- Молитва св. Івана Євангелиста
- Молитва св. Мартина
- Молитва св. Авмросія
- Молитва св. Августина (уривок)
- Молита св. Єроніма
- Молитва св. Єфрема Сирійця, диякона
- Молитва вдячности блаженного Григорія
- Молитва св. Амвросія про відпущення гріхів
- Поканна молитва папи Григорія
- Молитва за померлих
- Молитва св. Єроніма до всіх святих
- Молитва одного мудреця
- Інша молитва св. Августина
- Молитва до іпостасі Бога Отця
- Молитва до іпостасі Бога Сина
- Молитва до іпостасі Духа Святого
- Молитва до Найсвятішої і неподільної Тройці
- Щоденна молитва
- Молитва про допомогу
- Молитва про тих, хто в дорозі
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Молитви св. Петра Даміані
- Молитва до Бога Отця
- Молитва до Бога Сина
- Молитва до Бога Святого Духа
- Молитва до святого Хреста (перша)
- Молитва до святого Хреста (друга)
- Молитва до святого Хреста (третя)
- Молитва за друзів і доброчинців
Джерела
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