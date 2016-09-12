Содержание данной книги связано с вопросами, которые очень смущали ее автора и побудили его долгое время заниматься беспристрастным исследованием своих взглядов и убеждений.

Будучи с самого детства воспитан в арминианской среде, он много раз слышал о том, что люди мертвы по своим грехам и преступлениям, однако, хотя они и находятся в таком состоянии, их нужно призывать проявить волю и принять решение обратиться к Христу.

В проповедях искупление описывалось как полностью завершенное, однако говорилось о том, что оно охватывает всех людей, то есть что Христос умер за каждого человека. Не будучи полностью убежденным в истинности этого учения, автор, тем не менее, проповедовал его на протяжении многих лет.

Наконец около пятнадцати или двадцати лет тому назад наступил переломный момент. Как можно примирить полностью завершенное дело искупления всех людей с огромным числом тех, кто будет осужден на вечные муки? Это сделать невозможно, поскольку такая мысль абсурдна!

У. Г. Молленд - Спасение — дар Бога или заслуга человека?

Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 128 с.

ISBN 5-8404-0185-4

У. Г. Молленд - Спасение — дар Бога или заслуга человека? - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

Введение

1. Человеческая греховность

2. Избрание

3. Мера искупления

4. Действенное призвание

5. Вечное спасение

Приложение

У У. Г. Молленд - Спасение — дар Бога или заслуга человека? - Предисловие

В этом небольшом трактате Герберт Молленд показывает, что “доктрины благодати”, часто называемые пятью пунктами кальвинизма, берут свое начало в Писании — непогрешимом Слове Божьем. Доказательства, которые мы находим в Библии, сформулированы здесь ясно, кратко и точно. Каждое положение доказывается не только достаточно полно и убедительно, но и интересно, что производит неизгладимое впечатление на читателя.

Данный труд весьма убедителен. Автор подчеркивает как всевластие Бога в вопросе исполнения Его вечных и неизменных намерений, так и ответственность, подотчетность человека. Он настойчиво утверждает, что истинный кальвинизм полностью согласуется с повелением проповедовать Евангелие всем людям и никоим образом не ограничивает свободу возвещения Благой вести и ее вселенский охват. Он заявляет, что гиперкальвинисты, отвергающие положение о том, что Евангелие должно возвещаться всем и к покаянию следует призывать всех, заблуждаются в той же мере, что и арминиане, проповедующие всеобщее искупление и “принятие решения”.

Важной чертой данного трактата является учение о завете благодати. Автор справедливо полагает, что все дело спасения основывается на завете. Как написано в Кратком катехизисе: “Бог по Своему благоволению от вечности избрал некоторых к вечной жизни и вступил с ними в завет благодати, чтобы освободить их от греха и страдания и даровать им спасение через Искупителя”. Ценность книги, несомненно, возросла благодаря этой исходной мысли, хотя автор не ставил перед собой цели развивать ее.

Данную книгу следует приветствовать, поскольку в настоящее время предпринимаются решительные нападки на учение о суверенной благодати, несмотря на то, что в середине двадцатого столетия истины Реформации стали возрождаться. Конечно же, всегда будет оказываться противодействие учению, которое сокрушает гордыню, гнездяшуюся в сердцах грешников, и превозносит удивительную милость и благодать Бога завета. Тем, кто стоит в оппозиции, следовало бы прислушаться к словам епископа Хорсли: “Вначале удостоверьтесь, что вы все знаете о кальвинизме, прежде чем ломать копья”. Таким людям также следовало бы помнить о том, что, сколько бы они ни нападали на кальвинистское учение, они никогда не смогут уничтожить его, поскольку оно является истиной божественного откровения.

В последние годы доктрины благодати неизменно проповедуются верующим в церкви “Норд РоудЧапел” в Байдфорде, и благодаря этому служению верующие получают назидание и укрепление в вере. Очень хорошо, что теперь это служение получило письменное выражение. Пусть читающие эту книгу, получив благословение нашего суверенного, всевластного Бога, не только познают спасение по благодати, которая дается даром, но и на своем личном опыте убедятся в истинности этого учения.

Малькольм Г. Уоттс, служитель евангелической церкви “Эммануил”, г. Солсбери