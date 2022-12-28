Ганс Моммзен - Нацистский режим и уничтожение евреев в Европе

Убийством более пяти миллионов евреев третий рейх, а тем самым и германский народ навлек на себя неизгладимую вину. История не знает преступлений, которые могли бы сравниться с масштабом и бесчеловечностью Холокоста. По этой причине каждая попытка поставить это событие в один ряд с другими геноцидами в корне неправильна. В отличие от чудовищных массовых преступлений, подведенных Тимоти Снайдером под общее понятие «кровавые земли», убийство евреев не имеет каких-либо непосредственных мотивов из разряда социальных или этнических противостояний. Таким образом, уничтожение миллионов евреев в Европе следует рассматривать как особое явление.

Убийство 5,6 миллиона евреев, которым не удалось сбежать или скрыться от натиска преследователей, остается тяжким моральным бременем для тех, кто либо принимал активное участие в гонениях, либо согласился их молча принять. В первую очередь это касается немецкой нации, во имя которой осуществлялось уничтожение, хотя задействованы в нем, помимо немцев, были и представители других европейских народов, в том числе поляки, украинцы, румыны, сербы и хорваты. Карта преступлений слишком обширна, чтобы описывать их по отдельности, поэтому для нас главный интерес будут составлять ключевые инициаторы и исполнители убийств.

В то же время нельзя обойти стороной идеологические предпосылки, имевшие место в европейской истории. Особое значение они приобрели в последние годы правления Вильгельма, когда традиционно враждебное отношение к евреям соединилось с национально-расистскими чертами, придав агрессивный характер «современному» антисемитизму. Радикально антисемитские стремления, которые стали более слышны накануне Первой мировой войны и ни в коем случае не были уделом одной лишь Германии, в ходе военных действий уже кристаллизовались в расистских установках. Однако их влияние оставалось ограниченным и даже потеряло свой первоначальный импульс. Антисемитские тенденции в Веймарской республике, даже когда они начали затрагивать политические права, не получали массовой поддержки. Так, Немецкий народный союз обороны и наступления, представлявший собой ядро национального антисемитизма, к моменту своего запрета в 1922 г. насчитывал не более 220 тысяч членов. Большинство радикальных антисемитов, впрочем, уже в 1923 г. вошло в ряды НСДАП. Многие руководители партии начинали свою карьеру в народнических объединениях и, перейдя на более высокую должность, продолжали практиковать ненависть к евреям.

Ганс Моммзен - Нацистский режим и уничтожение евреев в Европе

Предисловие Карла Лймермахера. - М.: АИРО-ХХІ, 2018. - 240 с. - (АИРО - Первая публикация в России).

ISBN 978-5-91022-404-3

Ганс Моммзен - Нацистский режим и уничтожение евреев в Европе - Содержание

Ганс Моммзен и смена научной парадигмы в немецкой историографии. Предисловие

Введение

Глава 1. Антисемитизм в Веймарской республике и рост популярности НСДАП

Глава 2. Функция антисемитизма в НСДАП

Глава 3. Появление Нюрнбергских законов

Глава 4. Отстранение евреев от экономики

Глава 5. 9 ноября 1938 года и публичное оскорбление еврейского народа

Глава 6. Переселение евреев и мнимая возможность территориального «окончательного решения»

Глава 7. «Война на уничтожение расы» против СССР

Глава 8. Восток Европы как полигон для уничтожения евреев

Глава 9. Освенцим и «окончательное решение еврейского вопроса» в Европе

Глава 10. Холокост и немцы

Избранная литература

Указатель имён