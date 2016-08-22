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Симеон Афонский - Птицы небесные - в 2-х книгах

Монах Симеон Афонский - Птицы небесные – части 1- 4, в 2-х книгах
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Братство «Новая Фиваида» на Святой Горе Афон издает рукописи иеромонаха Симона Безкровного (монаха Симеона Афонского) под названием «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога», являющиеся дневниковыми записями прошлых лет. В первой части книги повествуется об удивительной истории жизни самого автора, о трудных путях поиска Бога в различные периоды жизни нашей страны и о становлении в монашеской жизни под руководством выдающегося старца и духовника архимандрита Кирилла (Павлова). Это повествование служит духовным стержнем нелегкого процесса преображения души — начала молитвенной жизни и обретения благодати.
Во второй части книги реально показано формирование души в Православии и стяжание непрестанной молитвы, а также, с искренним доверием к читателю, рассказывается о встрече с новой благодатной жизнью во Христе, с ее трудностями, ошибками, неудачами и обретениями. Рукописи во всей возможной полноте раскрывают нам сокровенное общение со старцем и с большой теплотой являют нам его мудрый и святой облик. Кроме этого, вместе с автором мы встречаемся с другими духовными отцами и подвижниками, чьи советы и поддержка помогли ему в трудные моменты его нелегкой жизни.
Третья и четвертая части книги «Птицы Небесные» знакомят читателя с глубоко сокровенной и таинственной жизнью Афонского монашества, называемой исихазмом или священным безмолвием. О постижении Божественного достоинства всякого человека, о практике священного созерцания, открывающего возможность человеческому духу поверить в свое обожение и стяжать его во всей полноте богоподобия, — повествуют главы этой книги.
Православному читателю будет полезно узнать о малоизвестных сторонах суровой школы уединения и отшельничества, описанных с подлинным реализмом, так, как они пережиты в действительности. В книге «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога» интересно описано, как поэтическое творчество растет в целеустремленной душе и откликается на призыв вечной жизни — духовной свободы во Христе.
Жизнь, как молитва и поэзия, а вернее молитва, как жизнь и поэзия, — эти три составляющих принципа оживающей в благодати души суть проявления сердца, ума и слова, помогающие ей взлететь в Небеса духовного разумения и созерцания евангельских истин. Причем следует заметить, что поэзия необязательно должна проявлять себя в стихах. Это, скорее всего, — некоторая особая чуткость истинно православной души. Братство «Новая Фиваида», издавая настоящие рукописи, надеется, что они послужат практическим пособием к утверждению всех нас в основах Православия, в стяжании благодатной молитвы и духовного спасения.

Монах Симеон Афонский - Птицы небесные – части 1- 4, в 2-х книгах

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г.

Монах Симеон Афонский - Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога- Части 1-2

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г. — 768 с.
ISBN 978- 5-7877-0091-6

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

ЧАСТЬ 1 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К МОЛИТВЕ

ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЕ ГОДЫ
НЕВЕДОМАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРВЫЕ ВОСТОРГИ
ОТКРЫТИЕ МИРА
ДУРНЫЕ НАКЛОННОСТИ
ТРУДНАЯ ПОРА ВЗРОСЛЕНИЯ
ПОИСКИ ИДЕАЛА
БИТВА В ОДИНОЧКУ
АРМИЯ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
ПЕРВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МИР ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ
НАЧАЛО ВЕРЫ
ПРОЗРЕНИЕ
МАЛАЯ РИЦА
ВСТРЕЧИ
ПОБЕГ В НИКУДА
КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
СТРАННИК
ГАРМ
ЖИЗНЕННЫЙ УРОК
БРОСОК В ГОРЫ
САРИ-ХОСОР
ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЛИТВЫ
ПОИСКИ И ПОПЫТКИ
ИСПЫТАНИЯ
ПЕШТОВА
ОТКРЫТИЕ БОГА
МОЛИТВА И ПОХОДЫ
ПАМИР
УСИЛИЯ И СТРАДАНИЯ
МОНАСТЫРЬ В МИРУ
БОГООСТАВЛЕННОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЦЕРКВИ
СТАРЕЦ
ИСПОВЕДЬ
ИСКУШЕНИЯ
ПОСЛУШНИК ПЕРВОКЛАССНИК
ОТЕЦ КИРИЛЛ И ЛАВРСКИЕ ОТЦЫ
МОНАШЕСТВО
ИЕРОДИАКОН И ПОСЛУШАНИЯ
ИЕРОМОНАХ И МОЛИТВА
ПОИСКИ МЕСТА ДЛЯ СКИТА
ПРОЩАНИЕ С АЗИЕЙ
ЛЮБИМЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА

ЧАСТЬ 2 СТАРЕЦ И ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ

СМЕРТЬ МАМЫ
АБХАЗИЯ
ЗДРАВСТВУЙ, ПСХУ!
ЛЮБУШКА
ОТЪЕЗД ИЗ ЛАВРЫ
СУХУМИ
РЕШЕВЕЙ
ГРИБЗА
НАЧАЛО СКИТА
КОРНИ ПОСЛУШАНИЯ
ГОЛОДНАЯ СТРОЙКА
ГОРНАЯ ЦЕРКОВЬ И НЕПРОХОДИМЫЙ КАНЬОН
МЦРА, МАЛАЯ АННА И ЧЕДЫМ
ВОСХОЖДЕНИЕ
ПЕРЕПРАВА
ТРУДНАЯ ОСЕНЬ
РОЖДЕСТВО
ПАСХА
ДУХОВНИК ОТЕЦ ВИТАЛИЙ
ПАСТУХИ И БАНДИТЫ
РАССТАВАНИЕ
ПШИЦА
ПЕРВЫЕ ПОХОРОНЫ
ВОЙНА
ВОЕННЫЕ ТРЕВОГИ
ЗИМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
ВЕСНА И ЕЕ БЕДЫ
ПРАВЕДНИКИ
ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
КОНЕЦ ВОЙНЕ, НО НЕ БЕДАМ
ДУХОВНИК ОТЕЦ ТИХОН
ВДВОЕМ В СКИТУ
«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!»
ПЕРВАЯ ЗИМОВКА
БРАНИ В УЕДИНЕНИИ
«РУКИ ВВЕРХ!»
СТРАШНАЯ ЗИМА
УБИЙСТВО
СЕРЕБРЯНЫЙ РУДНИК
«ВОРОВСКАЯ» ТРОПА
ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ
ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕСТАННОЙ МОЛИТВЫ
ДРУГАЯ РОССИЯ
АРЕСТ
СВИДАНИЕ СО СТАРЦЕМ
ВТОРОЙ АРЕСТ
НАЧАЛО ПОКАЯНИЯ, У КОТОРОГО НЕТ КОНЦА
НАСТАВЛЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА, ЗАПИСАННЫЕ ПО ПАМЯТИ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Введение

Поскольку невозможно изложить полностью историю жизни даже одного человека, не удлиняя безконечно повествование, пришлось ограничиться теми фрагментами из драматических эпизодов близких нам людей, которые запомнились остротой и жаждой поиска Бога или посильным приближением к Нему, так как вся жизнь человеческая при пристальном рассмотрении, возможно, ценна именно этими возвышенными переживаниями.
Принимаю все укоризны и упреки за повествование этой долгой истории от первого лица, ибо не нахожу возможным изложить все события как-либо иначе, а также прошу простить несовершенство данного непосильного для меня повествования. Вследствие того, что многие лица чрезвычайно близки мне и дороги, были изменены их имена, за исключением отшедших в мир иной — вечная им память.
При описании случившихся событий я стремился показать, что жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к Божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь перед немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым Промыслом.
Попытки понять умом этот дивный Промысл Творца, вечного Свидетеля и Сотаинника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи не отделим от ума, тем не менее, не постижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем Божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к Небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе.
Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука Божественной благодати — десница Небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична.
В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле, в нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в Том, Кто самодостаточен в Своей Божественности, то есть — во Христе. Тем, кто желает устремиться всем сердцем к евангельскому совершенству, посвящается каждое слово этого повествования и покаяния души, прошедшей долгие и нелегкие странствования в объятиях вечносущего и человеколюбивого Бога. Пусть же через эти слова и искренние молитвы исполнится покоя и благодати жизнь дорогих моему сердцу людей, помогавших мне словом, делом и расположением души.
С благоговением и верою совершаю земной поклон Небесной Церкви — Пресвятой Троице и всем святым. С благоговением и смирением совершаю земной поклон Господу Иисусу Христу, Первосвященнику Небесной и земной Церкви. С благоговением и преданностью совершаю земной поклон земной Церкви — духовному отцу моему и старцу, архимандриту Кириллу, всем его верным чадам, монашеству и мирянам, и испрашиваю благословения и святых молитв.
Святая Гора Афон. Великий пост, 2012
Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015. — 560 с.
ISBN 978-5-7877-0099-2

	

		Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4 - Содержание

	
	

		ВВЕДЕНИЕ

	

		ЧАСТЬ 3 ПОИСКИ БЕЗСТРАСТИЯ

	

		ПЕРЕМЕНЫ

	

		ТАМ, ГДЕ ПОЮТ ПТИЦЫ

	

		НЕОБЫЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

	

		СЕРЕБРЯНЫЙ ХУТОР

	

		ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

	

		В МИРЕ СКОРБНИ БУДЕТЕ (Ин. 16:33)

	

		«АГЕНТ КГБ»

	

		ЖЕНСКИЙ СКИТ

	

		ПРИТЧИ

	

		В ТЮРЬМЕ

	

		СОМНЕНИЯ

	

		КРЕСТНЫЙ ХОД

	

		ОТШЕЛЬНИКИ С БЕТАГИ

	

		МИНЫ

	

		«ЛЯГУШКИ И ЛУНА»

	

		«АФОН»

	

		БЗЫБСКИЕ ПЕЩЕРЫ

	

		ПОТЕРЯВШИЙСЯ В МИРУ

	

		СКИТ В ЕРМОЛОВКЕ

	

		МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

	

		ДРАМА

	

		ОЧАРОВАННАЯ ДУША

	

		СВЯТАЯ ГОРА

	

		СТАРЕЦ ХАРАЛАМПИЙ

	

		СТАРЕЦ ЕФРЕМ

	

		СТАРЕЦ ИСИДОР

	

		НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

	

		«ХВАТИТ БАНДИТОВ И РАЗБОЙНИКОВ!»

	

		ПРОЩАЙ, АБХАЗИЯ!

	

		ИЗРЕЧЕНИЯ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ

	

		ЧАСТЬ 4 СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ

	

		«СТРАШНАЯ» КАРУЛЯ

	

		ПОИСКИ ДУХОВНИКА

	

		«ОСТРИЕ ИГЛЫ»

	

		НЕВИДИМЫЕ СТАРЦЫ

	

		АФОНСКИЕ БРАНИ

	

		ПОЖАРЫ

	

		МОНАХ ГРИГОРИЙ

	

		ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

	

		ИЕРУСАЛИМ И СИНАЙ

	

		ВОЗВРАЩЕНИЕ

	

		ВЕЛИКИЕ СКОРБИ

	

		МЫТАРСТВА

	

		УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

	

		ПЕЩЕРА СТАРЦА ПАХОМИЯ

	

		НОВАЯ ФИВАИДА

	

		САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

	

		К ПОЛНОТЕ БЛАГОДАТИ

	

		СРЕТЕНИЕ

	

		ШТОРМ

	

		МОНАХ СИМЕОН

	

		«И К ЖИЗНИ НЕСТАРЕЕМЕЙ ПРЕСТАВЛЬШЕСЯ…»

	

		БЕСЕДЫ В ОБИТЕЛИ

	

		ВИДЕХОМ СВЕТ ИСТИННЫЙ…

	

		ПРОЩАНИЕ

	

		СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ ИЛИ ИСИХИЯ (выдержки из рукописей схимонаха Григория)

	

		ИЛЛЮСТРАЦИИ

	

		

		
	




                    

                            


            
            
            
            

                

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                    Added
                    22.08.2016
                

                                    

                        Author
                        brat Warden
                    

                            

        

    


    
        

        

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