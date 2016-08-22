Братство «Новая Фиваида» на Святой Горе Афон издает рукописи иеромонаха Симона Безкровного (монаха Симеона Афонского) под названием «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога», являющиеся дневниковыми записями прошлых лет. В первой части книги повествуется об удивительной истории жизни самого автора, о трудных путях поиска Бога в различные периоды жизни нашей страны и о становлении в монашеской жизни под руководством выдающегося старца и духовника архимандрита Кирилла (Павлова). Это повествование служит духовным стержнем нелегкого процесса преображения души — начала молитвенной жизни и обретения благодати.

Во второй части книги реально показано формирование души в Православии и стяжание непрестанной молитвы, а также, с искренним доверием к читателю, рассказывается о встрече с новой благодатной жизнью во Христе, с ее трудностями, ошибками, неудачами и обретениями. Рукописи во всей возможной полноте раскрывают нам сокровенное общение со старцем и с большой теплотой являют нам его мудрый и святой облик. Кроме этого, вместе с автором мы встречаемся с другими духовными отцами и подвижниками, чьи советы и поддержка помогли ему в трудные моменты его нелегкой жизни.

Третья и четвертая части книги «Птицы Небесные» знакомят читателя с глубоко сокровенной и таинственной жизнью Афонского монашества, называемой исихазмом или священным безмолвием. О постижении Божественного достоинства всякого человека, о практике священного созерцания, открывающего возможность человеческому духу поверить в свое обожение и стяжать его во всей полноте богоподобия, — повествуют главы этой книги.

Православному читателю будет полезно узнать о малоизвестных сторонах суровой школы уединения и отшельничества, описанных с подлинным реализмом, так, как они пережиты в действительности. В книге «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога» интересно описано, как поэтическое творчество растет в целеустремленной душе и откликается на призыв вечной жизни — духовной свободы во Христе.

Жизнь, как молитва и поэзия, а вернее молитва, как жизнь и поэзия, — эти три составляющих принципа оживающей в благодати души суть проявления сердца, ума и слова, помогающие ей взлететь в Небеса духовного разумения и созерцания евангельских истин. Причем следует заметить, что поэзия необязательно должна проявлять себя в стихах. Это, скорее всего, — некоторая особая чуткость истинно православной души. Братство «Новая Фиваида», издавая настоящие рукописи, надеется, что они послужат практическим пособием к утверждению всех нас в основах Православия, в стяжании благодатной молитвы и духовного спасения.

Монах Симеон Афонский - Птицы небесные – части 1- 4, в 2-х книгах

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г.

Монах Симеон Афонский - Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога- Части 1-2

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г. — 768 с.

ISBN 978- 5-7877-0091-6

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

ЧАСТЬ 1 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К МОЛИТВЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

НЕВЕДОМАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЕ ВОСТОРГИ

ОТКРЫТИЕ МИРА

ДУРНЫЕ НАКЛОННОСТИ

ТРУДНАЯ ПОРА ВЗРОСЛЕНИЯ

ПОИСКИ ИДЕАЛА

БИТВА В ОДИНОЧКУ

АРМИЯ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

ПЕРВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

МИР ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ

НАЧАЛО ВЕРЫ

ПРОЗРЕНИЕ

МАЛАЯ РИЦА

ВСТРЕЧИ

ПОБЕГ В НИКУДА

КРУШЕНИЕ НАДЕЖД

СТРАННИК

ГАРМ

ЖИЗНЕННЫЙ УРОК

БРОСОК В ГОРЫ

САРИ-ХОСОР

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЛИТВЫ

ПОИСКИ И ПОПЫТКИ

ИСПЫТАНИЯ

ПЕШТОВА

ОТКРЫТИЕ БОГА

МОЛИТВА И ПОХОДЫ

ПАМИР

УСИЛИЯ И СТРАДАНИЯ

МОНАСТЫРЬ В МИРУ

БОГООСТАВЛЕННОСТЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЦЕРКВИ

СТАРЕЦ

ИСПОВЕДЬ

ИСКУШЕНИЯ

ПОСЛУШНИК ПЕРВОКЛАССНИК

ОТЕЦ КИРИЛЛ И ЛАВРСКИЕ ОТЦЫ

МОНАШЕСТВО

ИЕРОДИАКОН И ПОСЛУШАНИЯ

ИЕРОМОНАХ И МОЛИТВА

ПОИСКИ МЕСТА ДЛЯ СКИТА

ПРОЩАНИЕ С АЗИЕЙ

ЛЮБИМЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА

ЧАСТЬ 2 СТАРЕЦ И ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ

СМЕРТЬ МАМЫ

АБХАЗИЯ

ЗДРАВСТВУЙ, ПСХУ!

ЛЮБУШКА

ОТЪЕЗД ИЗ ЛАВРЫ

СУХУМИ

РЕШЕВЕЙ

ГРИБЗА

НАЧАЛО СКИТА

КОРНИ ПОСЛУШАНИЯ

ГОЛОДНАЯ СТРОЙКА

ГОРНАЯ ЦЕРКОВЬ И НЕПРОХОДИМЫЙ КАНЬОН

МЦРА, МАЛАЯ АННА И ЧЕДЫМ

ВОСХОЖДЕНИЕ

ПЕРЕПРАВА

ТРУДНАЯ ОСЕНЬ

РОЖДЕСТВО

ПАСХА

ДУХОВНИК ОТЕЦ ВИТАЛИЙ

ПАСТУХИ И БАНДИТЫ

РАССТАВАНИЕ

ПШИЦА

ПЕРВЫЕ ПОХОРОНЫ

ВОЙНА

ВОЕННЫЕ ТРЕВОГИ

ЗИМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ

ВЕСНА И ЕЕ БЕДЫ

ПРАВЕДНИКИ

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ

КОНЕЦ ВОЙНЕ, НО НЕ БЕДАМ

ДУХОВНИК ОТЕЦ ТИХОН

ВДВОЕМ В СКИТУ

«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!»

ПЕРВАЯ ЗИМОВКА

БРАНИ В УЕДИНЕНИИ

«РУКИ ВВЕРХ!»

СТРАШНАЯ ЗИМА

УБИЙСТВО

СЕРЕБРЯНЫЙ РУДНИК

«ВОРОВСКАЯ» ТРОПА

ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ

ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕСТАННОЙ МОЛИТВЫ

ДРУГАЯ РОССИЯ

АРЕСТ

СВИДАНИЕ СО СТАРЦЕМ

ВТОРОЙ АРЕСТ

НАЧАЛО ПОКАЯНИЯ, У КОТОРОГО НЕТ КОНЦА

НАСТАВЛЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА, ЗАПИСАННЫЕ ПО ПАМЯТИ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Введение Поскольку невозможно изложить полностью историю жизни даже одного человека, не удлиняя безконечно повествование, пришлось ограничиться теми фрагментами из драматических эпизодов близких нам людей, которые запомнились остротой и жаждой поиска Бога или посильным приближением к Нему, так как вся жизнь человеческая при пристальном рассмотрении, возможно, ценна именно этими возвышенными переживаниями. Принимаю все укоризны и упреки за повествование этой долгой истории от первого лица, ибо не нахожу возможным изложить все события как-либо иначе, а также прошу простить несовершенство данного непосильного для меня повествования. Вследствие того, что многие лица чрезвычайно близки мне и дороги, были изменены их имена, за исключением отшедших в мир иной — вечная им память. При описании случившихся событий я стремился показать, что жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к Божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь перед немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым Промыслом. Попытки понять умом этот дивный Промысл Творца, вечного Свидетеля и Сотаинника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи не отделим от ума, тем не менее, не постижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем Божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к Небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука Божественной благодати — десница Небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле, в нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в Том, Кто самодостаточен в Своей Божественности, то есть — во Христе. Тем, кто желает устремиться всем сердцем к евангельскому совершенству, посвящается каждое слово этого повествования и покаяния души, прошедшей долгие и нелегкие странствования в объятиях вечносущего и человеколюбивого Бога. Пусть же через эти слова и искренние молитвы исполнится покоя и благодати жизнь дорогих моему сердцу людей, помогавших мне словом, делом и расположением души. С благоговением и верою совершаю земной поклон Небесной Церкви — Пресвятой Троице и всем святым. С благоговением и смирением совершаю земной поклон Господу Иисусу Христу, Первосвященнику Небесной и земной Церкви. С благоговением и преданностью совершаю земной поклон земной Церкви — духовному отцу моему и старцу, архимандриту Кириллу, всем его верным чадам, монашеству и мирянам, и испрашиваю благословения и святых молитв. Святая Гора Афон. Великий пост, 2012

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4

Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015. — 560 с.

ISBN 978-5-7877-0099-2

Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4 - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 3 ПОИСКИ БЕЗСТРАСТИЯ

ПЕРЕМЕНЫ

ТАМ, ГДЕ ПОЮТ ПТИЦЫ

НЕОБЫЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

СЕРЕБРЯНЫЙ ХУТОР

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

В МИРЕ СКОРБНИ БУДЕТЕ (Ин. 16:33)

«АГЕНТ КГБ»

ЖЕНСКИЙ СКИТ

ПРИТЧИ

В ТЮРЬМЕ

СОМНЕНИЯ

КРЕСТНЫЙ ХОД

ОТШЕЛЬНИКИ С БЕТАГИ

МИНЫ

«ЛЯГУШКИ И ЛУНА»

«АФОН»

БЗЫБСКИЕ ПЕЩЕРЫ

ПОТЕРЯВШИЙСЯ В МИРУ

СКИТ В ЕРМОЛОВКЕ

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

ДРАМА

ОЧАРОВАННАЯ ДУША

СВЯТАЯ ГОРА

СТАРЕЦ ХАРАЛАМПИЙ

СТАРЕЦ ЕФРЕМ

СТАРЕЦ ИСИДОР

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

«ХВАТИТ БАНДИТОВ И РАЗБОЙНИКОВ!»

ПРОЩАЙ, АБХАЗИЯ!

ИЗРЕЧЕНИЯ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ

ЧАСТЬ 4 СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ

«СТРАШНАЯ» КАРУЛЯ

ПОИСКИ ДУХОВНИКА

«ОСТРИЕ ИГЛЫ»

НЕВИДИМЫЕ СТАРЦЫ

АФОНСКИЕ БРАНИ

ПОЖАРЫ

МОНАХ ГРИГОРИЙ

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

ИЕРУСАЛИМ И СИНАЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЕЛИКИЕ СКОРБИ

МЫТАРСТВА

УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

ПЕЩЕРА СТАРЦА ПАХОМИЯ

НОВАЯ ФИВАИДА

САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

К ПОЛНОТЕ БЛАГОДАТИ

СРЕТЕНИЕ

ШТОРМ

МОНАХ СИМЕОН

«И К ЖИЗНИ НЕСТАРЕЕМЕЙ ПРЕСТАВЛЬШЕСЯ…»

БЕСЕДЫ В ОБИТЕЛИ

ВИДЕХОМ СВЕТ ИСТИННЫЙ…

ПРОЩАНИЕ

СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ ИЛИ ИСИХИЯ (выдержки из рукописей схимонаха Григория)

ИЛЛЮСТРАЦИИ