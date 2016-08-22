Симеон Афонский - Птицы небесные - в 2-х книгах
Братство «Новая Фиваида» на Святой Горе Афон издает рукописи иеромонаха Симона Безкровного (монаха Симеона Афонского) под названием «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога», являющиеся дневниковыми записями прошлых лет. В первой части книги повествуется об удивительной истории жизни самого автора, о трудных путях поиска Бога в различные периоды жизни нашей страны и о становлении в монашеской жизни под руководством выдающегося старца и духовника архимандрита Кирилла (Павлова). Это повествование служит духовным стержнем нелегкого процесса преображения души — начала молитвенной жизни и обретения благодати.
Во второй части книги реально показано формирование души в Православии и стяжание непрестанной молитвы, а также, с искренним доверием к читателю, рассказывается о встрече с новой благодатной жизнью во Христе, с ее трудностями, ошибками, неудачами и обретениями. Рукописи во всей возможной полноте раскрывают нам сокровенное общение со старцем и с большой теплотой являют нам его мудрый и святой облик. Кроме этого, вместе с автором мы встречаемся с другими духовными отцами и подвижниками, чьи советы и поддержка помогли ему в трудные моменты его нелегкой жизни.
Третья и четвертая части книги «Птицы Небесные» знакомят читателя с глубоко сокровенной и таинственной жизнью Афонского монашества, называемой исихазмом или священным безмолвием. О постижении Божественного достоинства всякого человека, о практике священного созерцания, открывающего возможность человеческому духу поверить в свое обожение и стяжать его во всей полноте богоподобия, — повествуют главы этой книги.
Православному читателю будет полезно узнать о малоизвестных сторонах суровой школы уединения и отшельничества, описанных с подлинным реализмом, так, как они пережиты в действительности. В книге «Птицы Небесные или странствия души в объятиях Бога» интересно описано, как поэтическое творчество растет в целеустремленной душе и откликается на призыв вечной жизни — духовной свободы во Христе.
Жизнь, как молитва и поэзия, а вернее молитва, как жизнь и поэзия, — эти три составляющих принципа оживающей в благодати души суть проявления сердца, ума и слова, помогающие ей взлететь в Небеса духовного разумения и созерцания евангельских истин. Причем следует заметить, что поэзия необязательно должна проявлять себя в стихах. Это, скорее всего, — некоторая особая чуткость истинно православной души. Братство «Новая Фиваида», издавая настоящие рукописи, надеется, что они послужат практическим пособием к утверждению всех нас в основах Православия, в стяжании благодатной молитвы и духовного спасения.
Монах Симеон Афонский - Птицы небесные – части 1- 4, в 2-х книгах
Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г.
Монах Симеон Афонский - Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога- Части 1-2
Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015 г. — 768 с.
ISBN 978- 5-7877-0091-6
Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
ЧАСТЬ 1 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К МОЛИТВЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЕ ГОДЫ
НЕВЕДОМАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРВЫЕ ВОСТОРГИ
ОТКРЫТИЕ МИРА
ДУРНЫЕ НАКЛОННОСТИ
ТРУДНАЯ ПОРА ВЗРОСЛЕНИЯ
ПОИСКИ ИДЕАЛА
БИТВА В ОДИНОЧКУ
АРМИЯ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
ПЕРВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МИР ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ
НАЧАЛО ВЕРЫ
ПРОЗРЕНИЕ
МАЛАЯ РИЦА
ВСТРЕЧИ
ПОБЕГ В НИКУДА
КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
СТРАННИК
ГАРМ
ЖИЗНЕННЫЙ УРОК
БРОСОК В ГОРЫ
САРИ-ХОСОР
ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЛИТВЫ
ПОИСКИ И ПОПЫТКИ
ИСПЫТАНИЯ
ПЕШТОВА
ОТКРЫТИЕ БОГА
МОЛИТВА И ПОХОДЫ
ПАМИР
УСИЛИЯ И СТРАДАНИЯ
МОНАСТЫРЬ В МИРУ
БОГООСТАВЛЕННОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЦЕРКВИ
СТАРЕЦ
ИСПОВЕДЬ
ИСКУШЕНИЯ
ПОСЛУШНИК ПЕРВОКЛАССНИК
ОТЕЦ КИРИЛЛ И ЛАВРСКИЕ ОТЦЫ
МОНАШЕСТВО
ИЕРОДИАКОН И ПОСЛУШАНИЯ
ИЕРОМОНАХ И МОЛИТВА
ПОИСКИ МЕСТА ДЛЯ СКИТА
ПРОЩАНИЕ С АЗИЕЙ
ЛЮБИМЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА
ЧАСТЬ 2 СТАРЕЦ И ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ
СМЕРТЬ МАМЫ
АБХАЗИЯ
ЗДРАВСТВУЙ, ПСХУ!
ЛЮБУШКА
ОТЪЕЗД ИЗ ЛАВРЫ
СУХУМИ
РЕШЕВЕЙ
ГРИБЗА
НАЧАЛО СКИТА
КОРНИ ПОСЛУШАНИЯ
ГОЛОДНАЯ СТРОЙКА
ГОРНАЯ ЦЕРКОВЬ И НЕПРОХОДИМЫЙ КАНЬОН
МЦРА, МАЛАЯ АННА И ЧЕДЫМ
ВОСХОЖДЕНИЕ
ПЕРЕПРАВА
ТРУДНАЯ ОСЕНЬ
РОЖДЕСТВО
ПАСХА
ДУХОВНИК ОТЕЦ ВИТАЛИЙ
ПАСТУХИ И БАНДИТЫ
РАССТАВАНИЕ
ПШИЦА
ПЕРВЫЕ ПОХОРОНЫ
ВОЙНА
ВОЕННЫЕ ТРЕВОГИ
ЗИМА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
ВЕСНА И ЕЕ БЕДЫ
ПРАВЕДНИКИ
ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
КОНЕЦ ВОЙНЕ, НО НЕ БЕДАМ
ДУХОВНИК ОТЕЦ ТИХОН
ВДВОЕМ В СКИТУ
«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!»
ПЕРВАЯ ЗИМОВКА
БРАНИ В УЕДИНЕНИИ
«РУКИ ВВЕРХ!»
СТРАШНАЯ ЗИМА
УБИЙСТВО
СЕРЕБРЯНЫЙ РУДНИК
«ВОРОВСКАЯ» ТРОПА
ОБРЕТЕНИЕ МОЛИТВЫ
ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕСТАННОЙ МОЛИТВЫ
ДРУГАЯ РОССИЯ
АРЕСТ
СВИДАНИЕ СО СТАРЦЕМ
ВТОРОЙ АРЕСТ
НАЧАЛО ПОКАЯНИЯ, У КОТОРОГО НЕТ КОНЦА
НАСТАВЛЕНИЯ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА, ЗАПИСАННЫЕ ПО ПАМЯТИ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога – Части 1-2 - Введение
Поскольку невозможно изложить полностью историю жизни даже одного человека, не удлиняя безконечно повествование, пришлось ограничиться теми фрагментами из драматических эпизодов близких нам людей, которые запомнились остротой и жаждой поиска Бога или посильным приближением к Нему, так как вся жизнь человеческая при пристальном рассмотрении, возможно, ценна именно этими возвышенными переживаниями.
Принимаю все укоризны и упреки за повествование этой долгой истории от первого лица, ибо не нахожу возможным изложить все события как-либо иначе, а также прошу простить несовершенство данного непосильного для меня повествования. Вследствие того, что многие лица чрезвычайно близки мне и дороги, были изменены их имена, за исключением отшедших в мир иной — вечная им память.
При описании случившихся событий я стремился показать, что жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к Божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь перед немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым Промыслом.
Попытки понять умом этот дивный Промысл Творца, вечного Свидетеля и Сотаинника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи не отделим от ума, тем не менее, не постижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем Божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к Небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе.
Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука Божественной благодати — десница Небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична.
В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле, в нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в Том, Кто самодостаточен в Своей Божественности, то есть — во Христе. Тем, кто желает устремиться всем сердцем к евангельскому совершенству, посвящается каждое слово этого повествования и покаяния души, прошедшей долгие и нелегкие странствования в объятиях вечносущего и человеколюбивого Бога. Пусть же через эти слова и искренние молитвы исполнится покоя и благодати жизнь дорогих моему сердцу людей, помогавших мне словом, делом и расположением души.
С благоговением и верою совершаю земной поклон Небесной Церкви — Пресвятой Троице и всем святым. С благоговением и смирением совершаю земной поклон Господу Иисусу Христу, Первосвященнику Небесной и земной Церкви. С благоговением и преданностью совершаю земной поклон земной Церкви — духовному отцу моему и старцу, архимандриту Кириллу, всем его верным чадам, монашеству и мирянам, и испрашиваю благословения и святых молитв.
Святая Гора Афон. Великий пост, 2012
Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4
Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Кишинев, 2015. — 560 с.
ISBN 978-5-7877-0099-2
Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или через молитву к священному безмолвию – Части 3-4 - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 3 ПОИСКИ БЕЗСТРАСТИЯ
ПЕРЕМЕНЫ
ТАМ, ГДЕ ПОЮТ ПТИЦЫ
НЕОБЫЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНЫЙ ХУТОР
ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
В МИРЕ СКОРБНИ БУДЕТЕ (Ин. 16:33)
«АГЕНТ КГБ»
ЖЕНСКИЙ СКИТ
ПРИТЧИ
В ТЮРЬМЕ
СОМНЕНИЯ
КРЕСТНЫЙ ХОД
ОТШЕЛЬНИКИ С БЕТАГИ
МИНЫ
«ЛЯГУШКИ И ЛУНА»
«АФОН»
БЗЫБСКИЕ ПЕЩЕРЫ
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В МИРУ
СКИТ В ЕРМОЛОВКЕ
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
ДРАМА
ОЧАРОВАННАЯ ДУША
СВЯТАЯ ГОРА
СТАРЕЦ ХАРАЛАМПИЙ
СТАРЕЦ ЕФРЕМ
СТАРЕЦ ИСИДОР
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
«ХВАТИТ БАНДИТОВ И РАЗБОЙНИКОВ!»
ПРОЩАЙ, АБХАЗИЯ!
ИЗРЕЧЕНИЯ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ
ЧАСТЬ 4 СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ
«СТРАШНАЯ» КАРУЛЯ
ПОИСКИ ДУХОВНИКА
«ОСТРИЕ ИГЛЫ»
НЕВИДИМЫЕ СТАРЦЫ
АФОНСКИЕ БРАНИ
ПОЖАРЫ
МОНАХ ГРИГОРИЙ
ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
ИЕРУСАЛИМ И СИНАЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЕЛИКИЕ СКОРБИ
МЫТАРСТВА
УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ
ПЕЩЕРА СТАРЦА ПАХОМИЯ
НОВАЯ ФИВАИДА
САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
К ПОЛНОТЕ БЛАГОДАТИ
СРЕТЕНИЕ
ШТОРМ
МОНАХ СИМЕОН
«И К ЖИЗНИ НЕСТАРЕЕМЕЙ ПРЕСТАВЛЬШЕСЯ…»
БЕСЕДЫ В ОБИТЕЛИ
ВИДЕХОМ СВЕТ ИСТИННЫЙ…
ПРОЩАНИЕ
СВЯЩЕННОЕ БЕЗМОЛВИЕ ИЛИ ИСИХИЯ (выдержки из рукописей схимонаха Григория)
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