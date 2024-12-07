Монастырский Константин – Функциональное питание – Нарушение углеводного обмена
Доктрина о «правильном» питании Национального института здоровья США (под эгидой United States Department of Agriculture) базируется на так называемой The Food Guide Pyramid. Результаты многолетней пропаганды этой преимущественно фруктово-злаковой пирамиды привели к эпидемиологической катастрофе в самой богатой и развитой стране мира - только сердечно-сосудистые заболевания уносят в год полтора миллиона жизней, не говоря уже о бесчисленных жертвах сахарного диабета, болезней желудка и кишечника, артрита, остеопороза, раковых и других дегенеративных заболеваний.
Дневной набор продуктов, рекомендуемых для «здоровья», содержит от 300 до 600 граммов простых (сахароза, фруктоза, лактоза) и сложных (крахмал, пектин, клетчатка) углеводов, от 60% до 90% которых становятся сахаром (глюкозой) в вашей крови в течение нескольких часов. На протяжение всей эволюции в диете человека не было ни хлеба, ни каш, ни лапши, ни белого риса, ни фруктов и соков круглый год, ни культивированных корнеплодов - картошки, моркови, свеклы и других.
Результат? Из-за желания не болеть и не поправляться более половины нации ожирело, более 200 тысяч человек в год преждевременно умирают от сахарного диабета, а перевозбужденные сахаром дети «расслабляются» на наркотиках, алкоголе или отстреливая сверстников. И это - только начало проблем... Нация, здоровье которой зиждется на такой пирамиде, - колосс на глиняных ногах: фундамент из хлеба, каш, риса, лапши, фруктов и соков гниет так же быстро, как его исходные компоненты. . .
Монастырский Константин – Функциональное питание – Основы абсолютного здоровья и долголетия
Lyndhurst: Ageless Press, 2004. – 336 с.
ISBN 0-9706796-0-2
Монастырский Константин – Функциональное питание – Содержание
- Ключевые характеристики функционального питания
- Функциональные зубы - первый шаг к здоровью
- Организм предпочитает пищу без остатка
- Белки и углеводы в желудке несовместимы
- Чем жирней, тем лучше
- Коровье молоко - для теленка, грудное - для ребенка
- Жевательная резинка, курение, алкоголь и духовые инструменты
- Белок, желток и oral sex
- Полноценное питание невозможно без пищевых добавок
- Однажды убитые - мертвые навсегда
- Пейте воду ТОЛЬКО если хочется
- Нирвана для гурмана и мечта для кулинара
- Категорически не есть!
- лучше не есть, но менее категорически
- Режим питания и однообразие пищи
- Константин, а что едите вы и ваша семья?
- От тактики - к Стратегии
- Разнообразие функционального стола
- РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
- Блажен, кто верует
- Реабилитация органов пищеварения
- Не ждите у моря погоды!
- Показания для реабилитации
- Почему функциональное питание требует подготовки
- Методологии и цели реабилитации
- Функции пищеварительных добавок
- Болезни органов пищеварения
- Пищеварение начинается с жевания
- Изжога
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- Дисбактериоз: Не описано - не лечим!
- Хроническое расстройство тонкого кишечника
- Запоры
- Геморрой
- Поносы, неспецифический колит
- ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
- Пищевые добавки - «смазка» функционального питания
- Нет времени учиться - повторяй за экспертами!
- Обратная сторона прогресса
- Молоко матери - эталон для добавок
- Рекомендации Академии Наук США
- Внешние факторы и образ жизни
- Витамины - катализаторы метаболизма, и не только
- Нужны мне ваши витамины
- Роль витаминов в организме
- Функции минеральных добавок
- Может ли навредить избыток минералов
- Диета и минеральный баланс
- Роль минералов в метаболизме костных тканей
- Причины деминерализации костных тканей
- Нужны мне ваши минералы
- Роль минералов в организме
- Незаменимые жировые кислоты
- Omega-З и Omega-б жировые кислоты
- Аминокислоты - основа всех белков
- Метаболизм аминокислот
- Аминокислотные препараты
- Пищеварительные ферменты
- Как принимать добавки
- Что посеешь, то пожнешь: усвоение пищевых добавок
- Одно лечим - другое калечим: лекарства и витамины
- Первые ласточки дефицита
- Что, где, когда, как: правила приема добавок
- Почему мой врач не говорит о важности добавок?
- Образование
- Экономические причины
- Профессиональные причины
- Почему вы должны полагаться на себя, а не на лечение
- Критерии качества пищевых добавок
- Синтетические или натуральные
- Коллоидные минералы и витамины
- Таблетки или капсулы
- Категории качества пищевых добавок
- Качество потребительских добавок
- Качество фирменных добавок
- Качество натуральных добавок
- Качество профессиональных добавок
- Скупой платит дважды
- Добавки для детей
- О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
- Скисло? На здоровье!
- Здоровье маслом не испортишь
- Чем больше трески - тем меньше треска
- «Физиологический» бульон
- Бульон из органической курицы или индюшки
- Бульон из говяжьих или бараньих мозговых костей
- Бульон из рыбьих голов и хвостов (уха)
- Гарниры функционального стола
- Где приобрести органические продукты
- Рецепты на каждый день
- Питательная ценность основных продуктов
- Где узнать о составе пищевых продуктов
- Пищевые добавки - смазка функционального питания
- Какова смазка, таков результат!
- Цели диктуют средства
- Критерии качества
- Курс реабилитации желудочно-кишечного тракта
- Ageless GI Recovery™
- Ageless Recovery VitaPack™
- Состав препаратов Ageless Recovery VitaPack™
- С чем едят базовый курс добавок
- Почему Утро вечера мудрёнее?
- Состав препаратов Ageless Nutrition MomingPack™
- Состав препаратов Ageless Nutrition EveningPack™
- Добавки для пищеварения
- Состав препаратов GastroPack™
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Абсолютное здоровье - функция оптимизма
- Детальный план - Rx успеха
- Разница между хочу и буду
Константин Монастырский - Нарушение углеводного обмена
Б.в.д. - 230 с.
Константин Монастырский - Нарушение углеводного обмена – Содержание
Предисловие к электронному изданию
- 1. Зри в корень
- 2. Гипогликемия
- 3. Сахарный диабет: Всего один шаг к исцелению!
- 4. Как похудеть на сытый желудок
- 5. Осторожно – дети!
- 6. Особенности переходного периода
- 7. Пищевые добавки – смазка функционального питания
- 8. Эпилог
Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!
16 с.
Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!
Задумайтесь, почему на границе ХIX и XX веков Нобелевские лауреаты академик микробиолог И.И. Мечников (1845 1916) и академик физиолог И.П. Павлов (1849 1936), тот самый, собачки которого по звонку выделяли желудочный сок, настоятельно рекомендовали для здоровья и долголетия стакан другой жирного кефира или простокваши в день, а не как ныне в США – фрукты, овощи и соки по принципу an apple a day will keep a doctor away (яблоко в день держит доктора за порогом). Действительно, почему?
Начнем с того, что всего несколько поколений назад съедать an apple a day (яблоко в день) было просто невозможно, так как фрукты были доступны только в короткий летне осенний сезон. Кроме того, во времена Мечникова и Павлова фрукты служили преимущественно кормом для травоядной скотины, а в голодные неурожайные годы – ещё и для холопов. А если, паче чаяния, яблоки и попадали на господский стол, так прямо с ветки, выращенные в девственной, без химических удобрений, почве и в чистой, без кислотного дождя (acid rain) и выхлопных газов, атмосфере.
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля», «ХОЛОП, м. – [это] крепкий земле и господину, дворовый, крепостной человек, либо купленный, раб». Крепостничество – будь то дворянское, будь то социалистическое – дело прошлого. Напомню только, что холоп ценился дешевле скотины, особенно племенной. Породистых быка или скакуна не задумываясь меняли на дюжину крепостных, поэтому здоровью и питанию бесценной скотины уделялось больше внимания, чем холопскому: ведь жизнь холопа – копейка…
Так что, если уж рассуждать о культуре питания, то an apple a day – традиционный элемент холопской диеты уже по той простой причине, что для человека (в отличие от скотины), а тем более для любящих себя господ, в яблоках практически нулевая питательная ценность…
Сомневаетесь? Давайте сравним питательный состав одного большого яблока (212 г) и стакана кефира, простокваши или йогурта из цельного молока (240 г) с минимальной дневной нормой (RDA, Recommended Daily Allowance, 10th edition; мужчина, 25 50 лет).
Книги Монастырского и Никиты Харлова достойны внимания по проблемам питания, остальное все можно выбросить...