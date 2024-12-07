Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Монастырский Константин – Функциональное питание – Нарушение углеводного обмена

Монастырский Константин – Функциональное питание – Основы абсолютного здоровья и долголетия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Health
Доктрина о «правильном» питании Национального института здоровья США (под эгидой United States Department of Agriculture) базируется на так называемой The Food Guide Pyramid. Результаты многолетней пропаганды этой преимущественно фруктово-злаковой пирамиды привели к эпидемиологической катастрофе в самой богатой и развитой стране мира - только сердечно-сосудистые заболевания уносят в год полтора миллиона жизней, не говоря уже о бесчисленных жертвах сахарного диабета, болезней желудка и кишечника, артрита, остеопороза, раковых и других дегенеративных заболеваний.
Дневной набор продуктов, рекомендуемых для «здоровья», содержит от 300 до 600 граммов простых (сахароза, фруктоза, лактоза) и сложных (крахмал, пектин, клетчатка) углеводов, от 60% до 90% которых становятся сахаром (глюкозой) в вашей крови в течение нескольких часов. На протяжение всей эволюции в диете человека не было ни хлеба, ни каш, ни лапши, ни белого риса, ни фруктов и соков круглый год, ни культивированных корнеплодов - картошки, моркови, свеклы и других.
Результат? Из-за желания не болеть и не поправляться более половины нации ожирело, более 200 тысяч человек в год преждевременно умирают от сахарного диабета, а перевозбужденные сахаром дети «расслабляются» на наркотиках, алкоголе или отстреливая сверстников. И это - только начало проблем... Нация, здоровье которой зиждется на такой пирамиде, - колосс на глиняных ногах: фундамент из хлеба, каш, риса, лапши, фруктов и соков гниет так же быстро, как его исходные компоненты. . .

Монастырский Константин – Функциональное питание – Основы абсолютного здоровья и долголетия

Lyndhurst: Ageless Press, 2004. – 336 с.
ISBN 0-9706796-0-2

Монастырский Константин – Функциональное питание – Содержание

  • Ключевые характеристики функционального питания
  • Функциональные зубы - первый шаг к здоровью
  • Организм предпочитает пищу без остатка
  • Белки и углеводы в желудке несовместимы
  • Чем жирней, тем лучше
  • Коровье молоко - для теленка, грудное - для ребенка
  • Жевательная резинка, курение, алкоголь и духовые инструменты
  • Белок, желток и oral sex
  • Полноценное питание невозможно без пищевых добавок
  • Однажды убитые - мертвые навсегда
  • Пейте воду ТОЛЬКО если хочется
  • Нирвана для гурмана и мечта для кулинара
  • Категорически не есть!
  • лучше не есть, но менее категорически
  • Режим питания и однообразие пищи
  • Константин, а что едите вы и ваша семья?
  • От тактики - к Стратегии
  • Разнообразие функционального стола
  • РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
  • Блажен, кто верует
  • Реабилитация органов пищеварения
  • Не ждите у моря погоды!
  • Показания для реабилитации
  • Почему функциональное питание требует подготовки
  • Методологии и цели реабилитации
  • Функции пищеварительных добавок
  • Болезни органов пищеварения
  • Пищеварение начинается с жевания
  • Изжога
  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
  • Дисбактериоз: Не описано - не лечим!
  • Хроническое расстройство тонкого кишечника
  • Запоры
  • Геморрой
  • Поносы, неспецифический колит
  • ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
  • Пищевые добавки - «смазка» функционального питания
  • Нет времени учиться - повторяй за экспертами!
  • Обратная сторона прогресса
  • Молоко матери - эталон для добавок
  • Рекомендации Академии Наук США
  • Внешние факторы и образ жизни
  • Витамины - катализаторы метаболизма, и не только
  • Нужны мне ваши витамины
  • Роль витаминов в организме
  • Функции минеральных добавок
  • Может ли навредить избыток минералов
  • Диета и минеральный баланс
  • Роль минералов в метаболизме костных тканей
  • Причины деминерализации костных тканей
  • Нужны мне ваши минералы
  • Роль минералов в организме
  • Незаменимые жировые кислоты
  • Omega-З и Omega-б жировые кислоты
  • Аминокислоты - основа всех белков
  • Метаболизм аминокислот
  • Аминокислотные препараты
  • Пищеварительные ферменты
  • Как принимать добавки
  • Что посеешь, то пожнешь: усвоение пищевых добавок
  • Одно лечим - другое калечим: лекарства и витамины
  • Первые ласточки дефицита
  • Что, где, когда, как: правила приема добавок
  • Почему мой врач не говорит о важности добавок?
  • Образование
  • Экономические причины
  • Профессиональные причины
  • Почему вы должны полагаться на себя, а не на лечение
  • Критерии качества пищевых добавок
  • Синтетические или натуральные
  • Коллоидные минералы и витамины
  • Таблетки или капсулы
  • Категории качества пищевых добавок
  • Качество потребительских добавок
  • Качество фирменных добавок
  • Качество натуральных добавок
  • Качество профессиональных добавок
  • Скупой платит дважды
  • Добавки для детей
  • О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
  • Скисло? На здоровье!
  • Здоровье маслом не испортишь
  • Чем больше трески - тем меньше треска
  • «Физиологический» бульон
  • Бульон из органической курицы или индюшки
  • Бульон из говяжьих или бараньих мозговых костей
  • Бульон из рыбьих голов и хвостов (уха)
  • Гарниры функционального стола
  • Где приобрести органические продукты
  • Рецепты на каждый день
  • Питательная ценность основных продуктов
  • Где узнать о составе пищевых продуктов
  • Пищевые добавки - смазка функционального питания
  • Какова смазка, таков результат!
  • Цели диктуют средства
  • Критерии качества
  • Курс реабилитации желудочно-кишечного тракта
  • Ageless GI Recovery™
  • Ageless Recovery VitaPack™
  • Состав препаратов Ageless Recovery VitaPack™
  • С чем едят базовый курс добавок
  • Почему Утро вечера мудрёнее?
  • Состав препаратов Ageless Nutrition MomingPack™
  • Состав препаратов Ageless Nutrition EveningPack™
  • Добавки для пищеварения
  • Состав препаратов GastroPack™
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ
  • Абсолютное здоровье - функция оптимизма
  • Детальный план - Rx успеха
  • Разница между хочу и буду

Константин Монастырский - Нарушение углеводного обменаКонстантин Монастырский - Нарушение углеводного обмена

Б.в.д. - 230 с.

Константин Монастырский - Нарушение углеводного обмена – Содержание

Предисловие к электронному изданию
  • 1. Зри в корень
  • 2. Гипогликемия
  • 3. Сахарный диабет: Всего один шаг к исцелению!
  • 4. Как похудеть на сытый желудок
  • 5. Осторожно – дети!
  • 6. Особенности переходного периода
  • 7. Пищевые добавки – смазка функционального питания
  • 8. Эпилог

Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!

16 с.

Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!

Задумайтесь, почему на границе ХIX и XX веков Нобелевские лауреаты академик микробиолог И.И. Мечников (1845 1916) и академик физиолог И.П. Павлов (1849 1936), тот самый, собачки которого по звонку выделяли желудочный сок, настоятельно рекомендовали для здоровья и долголетия стакан другой жирного кефира или простокваши в день, а не как ныне в США – фрукты, овощи и соки по принципу an apple a day will keep a doctor away (яблоко в день держит доктора за порогом). Действительно, почему?
Начнем с того, что всего несколько поколений назад съедать an apple a day (яблоко в день) было просто невозможно, так как фрукты были доступны только в короткий летне осенний сезон. Кроме того, во времена Мечникова и Павлова фрукты служили преимущественно кормом для травоядной скотины, а в голодные неурожайные годы – ещё и для холопов. А если, паче чаяния, яблоки и попадали на господский стол, так прямо с ветки, выращенные в девственной, без химических удобрений, почве и в чистой, без кислотного дождя (acid rain) и выхлопных газов, атмосфере.
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля», «ХОЛОП, м. – [это] крепкий земле и господину, дворовый, крепостной человек, либо купленный, раб». Крепостничество – будь то дворянское, будь то социалистическое – дело прошлого. Напомню только, что холоп ценился дешевле скотины, особенно племенной. Породистых быка или скакуна не задумываясь меняли на дюжину крепостных, поэтому здоровью и питанию бесценной скотины уделялось больше внимания, чем холопскому: ведь жизнь холопа – копейка…
Так что, если уж рассуждать о культуре питания, то an apple a day – традиционный элемент холопской диеты уже по той простой причине, что для человека (в отличие от скотины), а тем более для любящих себя господ, в яблоках практически нулевая питательная ценность…
Сомневаетесь? Давайте сравним питательный состав одного большого яблока (212 г) и стакана кефира, простокваши или йогурта из цельного молока (240 г) с минимальной дневной нормой (RDA, Recommended Daily Allowance, 10th edition; мужчина, 25 50 лет).
Views 775
Rating 5.0 / 5
Added 07.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 year ago

Книги Монастырского и Никиты Харлова достойны внимания по проблемам питания, остальное все можно выбросить...

Related Books

All Books