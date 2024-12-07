Монастырский Константин – Функциональное питание – Нарушение углеводного обмена

Доктрина о «правильном» питании Национального института здоровья США (под эгидой United States Department of Agriculture) базируется на так называемой The Food Guide Pyramid. Результаты многолетней пропаганды этой преимущественно фруктово-злаковой пирамиды привели к эпидемиологической катастрофе в самой богатой и развитой стране мира - только сердечно-сосудистые заболевания уносят в год полтора миллиона жизней, не говоря уже о бесчисленных жертвах сахарного диабета, болезней желудка и кишечника, артрита, остеопороза, раковых и других дегенеративных заболеваний.

Дневной набор продуктов, рекомендуемых для «здоровья», содержит от 300 до 600 граммов простых (сахароза, фруктоза, лактоза) и сложных (крахмал, пектин, клетчатка) углеводов, от 60% до 90% которых становятся сахаром (глюкозой) в вашей крови в течение нескольких часов. На протяжение всей эволюции в диете человека не было ни хлеба, ни каш, ни лапши, ни белого риса, ни фруктов и соков круглый год, ни культивированных корнеплодов - картошки, моркови, свеклы и других.

Результат? Из-за желания не болеть и не поправляться более половины нации ожирело, более 200 тысяч человек в год преждевременно умирают от сахарного диабета, а перевозбужденные сахаром дети «расслабляются» на наркотиках, алкоголе или отстреливая сверстников. И это - только начало проблем... Нация, здоровье которой зиждется на такой пирамиде, - колосс на глиняных ногах: фундамент из хлеба, каш, риса, лапши, фруктов и соков гниет так же быстро, как его исходные компоненты. . .

Монастырский Константин – Функциональное питание – Основы абсолютного здоровья и долголетия

Lyndhurst: Ageless Press, 2004. – 336 с.

ISBN 0-9706796-0-2

Монастырский Константин – Функциональное питание – Содержание

Ключевые характеристики функционального питания

Функциональные зубы - первый шаг к здоровью

Организм предпочитает пищу без остатка

Белки и углеводы в желудке несовместимы

Чем жирней, тем лучше

Коровье молоко - для теленка, грудное - для ребенка

Жевательная резинка, курение, алкоголь и духовые инструменты

Белок, желток и oral sex

Полноценное питание невозможно без пищевых добавок

Однажды убитые - мертвые навсегда

Пейте воду ТОЛЬКО если хочется

Нирвана для гурмана и мечта для кулинара

Категорически не есть!

лучше не есть, но менее категорически

Режим питания и однообразие пищи

Константин, а что едите вы и ваша семья?

От тактики - к Стратегии

Разнообразие функционального стола

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Блажен, кто верует

Реабилитация органов пищеварения

Не ждите у моря погоды!

Показания для реабилитации

Почему функциональное питание требует подготовки

Методологии и цели реабилитации

Функции пищеварительных добавок

Болезни органов пищеварения

Пищеварение начинается с жевания

Изжога

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Дисбактериоз: Не описано - не лечим!

Хроническое расстройство тонкого кишечника

Запоры

Геморрой

Поносы, неспецифический колит

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Пищевые добавки - «смазка» функционального питания

Нет времени учиться - повторяй за экспертами!

Обратная сторона прогресса

Молоко матери - эталон для добавок

Рекомендации Академии Наук США

Внешние факторы и образ жизни

Витамины - катализаторы метаболизма, и не только

Нужны мне ваши витамины

Роль витаминов в организме

Функции минеральных добавок

Может ли навредить избыток минералов

Диета и минеральный баланс

Роль минералов в метаболизме костных тканей

Причины деминерализации костных тканей

Нужны мне ваши минералы

Роль минералов в организме

Незаменимые жировые кислоты

Omega-З и Omega-б жировые кислоты

Аминокислоты - основа всех белков

Метаболизм аминокислот

Аминокислотные препараты

Пищеварительные ферменты

Как принимать добавки

Что посеешь, то пожнешь: усвоение пищевых добавок

Одно лечим - другое калечим: лекарства и витамины

Первые ласточки дефицита

Что, где, когда, как: правила приема добавок

Почему мой врач не говорит о важности добавок?

Образование

Экономические причины

Профессиональные причины

Почему вы должны полагаться на себя, а не на лечение

Критерии качества пищевых добавок

Синтетические или натуральные

Коллоидные минералы и витамины

Таблетки или капсулы

Категории качества пищевых добавок

Качество потребительских добавок

Качество фирменных добавок

Качество натуральных добавок

Качество профессиональных добавок

Скупой платит дважды

Добавки для детей

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ

Скисло? На здоровье!

Здоровье маслом не испортишь

Чем больше трески - тем меньше треска

«Физиологический» бульон

Бульон из органической курицы или индюшки

Бульон из говяжьих или бараньих мозговых костей

Бульон из рыбьих голов и хвостов (уха)

Гарниры функционального стола

Где приобрести органические продукты

Рецепты на каждый день

Питательная ценность основных продуктов

Где узнать о составе пищевых продуктов

Пищевые добавки - смазка функционального питания

Какова смазка, таков результат!

Цели диктуют средства

Критерии качества

Курс реабилитации желудочно-кишечного тракта

Ageless GI Recovery™

Ageless Recovery VitaPack™

Состав препаратов Ageless Recovery VitaPack™

С чем едят базовый курс добавок

Почему Утро вечера мудрёнее?

Состав препаратов Ageless Nutrition MomingPack™

Состав препаратов Ageless Nutrition EveningPack™

Добавки для пищеварения

Состав препаратов GastroPack™

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Абсолютное здоровье - функция оптимизма

Детальный план - Rx успеха

Разница между хочу и буду

Константин Монастырский - Нарушение углеводного обмена

Б.в.д. - 230 с.

Константин Монастырский - Нарушение углеводного обмена – Содержание

Предисловие к электронному изданию

1. Зри в корень

2. Гипогликемия

3. Сахарный диабет: Всего один шаг к исцелению!

4. Как похудеть на сытый желудок

5. Осторожно – дети!

6. Особенности переходного периода

7. Пищевые добавки – смазка функционального питания

8. Эпилог

Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!

16 с.

Константин Монастырский – Скисло? На здоровье!

Задумайтесь, почему на границе ХIX и XX веков Нобелевские лауреаты академик микробиолог И.И. Мечников (1845 1916) и академик физиолог И.П. Павлов (1849 1936), тот самый, собачки которого по звонку выделяли желудочный сок, настоятельно рекомендовали для здоровья и долголетия стакан другой жирного кефира или простокваши в день, а не как ныне в США – фрукты, овощи и соки по принципу an apple a day will keep a doctor away (яблоко в день держит доктора за порогом). Действительно, почему?

Начнем с того, что всего несколько поколений назад съедать an apple a day (яблоко в день) было просто невозможно, так как фрукты были доступны только в короткий летне осенний сезон. Кроме того, во времена Мечникова и Павлова фрукты служили преимущественно кормом для травоядной скотины, а в голодные неурожайные годы – ещё и для холопов. А если, паче чаяния, яблоки и попадали на господский стол, так прямо с ветки, выращенные в девственной, без химических удобрений, почве и в чистой, без кислотного дождя (acid rain) и выхлопных газов, атмосфере.

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля», «ХОЛОП, м. – [это] крепкий земле и господину, дворовый, крепостной человек, либо купленный, раб». Крепостничество – будь то дворянское, будь то социалистическое – дело прошлого. Напомню только, что холоп ценился дешевле скотины, особенно племенной. Породистых быка или скакуна не задумываясь меняли на дюжину крепостных, поэтому здоровью и питанию бесценной скотины уделялось больше внимания, чем холопскому: ведь жизнь холопа – копейка…

Так что, если уж рассуждать о культуре питания, то an apple a day – традиционный элемент холопской диеты уже по той простой причине, что для человека (в отличие от скотины), а тем более для любящих себя господ, в яблоках практически нулевая питательная ценность…

Сомневаетесь? Давайте сравним питательный состав одного большого яблока (212 г) и стакана кефира, простокваши или йогурта из цельного молока (240 г) с минимальной дневной нормой (RDA, Recommended Daily Allowance, 10th edition; мужчина, 25 50 лет).