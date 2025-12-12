Монде - Первая буква - Ученик - Подмастерье - Мастер

Масонство- это метод, который учит своих последователей думать, заставляя их задавать себе не только повседневные вопросы, но и фундаментальные вопросы о смысле жизни.

Поэтому многие Братья и Сестры, научившись думать, размышлять, управлять своими идеями, выражать их, желают дать ответы на вечные вопросы. Это смогли бы сделать еще больше людей, но они воздержались от этого из-за недостатка времени, вкуса или просто из скромности. Жизнь в Ложе - это также школа смирения. Сколь много тех, кто пришли на Собрание, убежденные в том, что они если и не полностью раскроют обсуждаемый вопрос, то хотя бы подробно обсудят его, и, выходя с Собрания, ощущали, что их доводы были весьма поверхностными или даже пошли не в ту сторону. Это бесконечное противостояние идей, лежащее в основе масонского метода, приводит к невероятному обогащению тех, кто его применяет.

Жан-Клод Монде - Первая буква - Ученик в Древнем и Принятом Шотландском Уставе

Μ.: Эдитус, 2020. - 340 с.

ISBN 978-5-00149-488-1

Жан-Клод Монде - Первая буква - Ученик в Древнем и Принятом Шотландском Уставе - Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МЕТОД: ИНИЦИАЦИЯ

Глава I - КАБИНЕТ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Глава II -В ХРАМЕ

Глава III - НО ЧТО ТАКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СРЕДСТВО: СИМВОЛЫ

Глава I - ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛ?

Глава II - АТРИБУТЫ УЧЕНИКА

Глава III - ХРАМ

Глава IV - ДВОЙСТВЕННЫЕ И ТРОЙСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

Глава V - ПРОЧИЕ СИМВОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ

Глава VI - РАЗЛИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Глава VII - РИТУАЛ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СТРУКТУРЫ: ЛОЖА, ПОСЛУШАНИЕ, УСТАВ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Глава I - ЛОЖА

Глава II - ПОСЛУШАНИЯ

Глава III - УСТАВЫ

Глава IV - ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Очень часто, даже слишком часто, и независимо от устава, градус Подмастерья вольного каменщика - это градус, который не очень любят и понимают, и, как результат, это градус, которым пренебрегают. Если Ложам иногда и удается поработать в третьей степени, то очень редко удается поработать во второй.

В подавляющем большинстве случаев в этом градусе проходит только одно собрание в год, посвященное церемонии принятия новых Подмастерьев, а зачастую единственной работой по символизму градуса является работа для «повышения заработной платы», необходимая для возвышения в степень Мастера. Однако мне кажется, что понимание начинает пробуждаться, и все больше и больше Лож стремятся отдать должное этому градусу, и это хорошо. Причины подобной неудовлетворенности вполне объяснимы. В начале спекулятивного масонства в Ложах практиковались только две степени, Ученика и Подмастерья, а Maстер тогда был всего один - Мастер Ложи. Затем, около 1730 года, был создан градус Мастера, что было сделано по большей

части за счет разделения на две части градуса Подмастерья.

В последнем урезали значительную часть инициатического содержания, и ему осталось быть лишь дополнением к градусу Ученика.

Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Подмастерье

Μ.: Эдитус, 2020. -252 с.

ISBN 978-5-00149-490-4

Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Подмастерье - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИНИЦИАЦИЯ

Глава I - В ПАЛАТЕ УЧЕНИКОВ

Глава II - НИ НАГ, НИ ОДЕТ .

Глава III - ПЕРВОЕ СТРАНСТВИЕ

Глава IV - ВТОРОЕ СТРАНСТВИЕ

Глава V - ТРЕТЬЕ СТРАНСТВИЕ.

Глава VI - ЧЕТВЕРТОЕ СТРАНСТВИЕ

Глава VII - ПЯТОЕ СТРАНСТВИЕ

Глава VIII - ПОСВЯЩЕНИЕ.

Глава IX - ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СИМВОЛИКА ГРАДУСА ПОДМАСТЕРЬЯ

Глава X- АТРИБУТЫ ПОДМАСТЕРЬЯ.

Глава XI - ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ ГРАДУСА

Глава XII - РИТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Глава ХIII - ОТ ПИРАМИД ДО ДУХОВНОГО ХРАМА

Глава XIV - ДУХ СТРОИТЕЛЕЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Большинству Франкмасонов всех Уставов и Послушаний знакомо прекрасное звание «Мастер». В самом деле, каждый из масонов, за редкими исключениями, если он покидает Орден, рано или поздно, достигает этого звания, проведя более или менее длительное время в градусах сначала Ученика, а затем Подмастерья. Мастера в Ложе постоянно находятся в центре внимания более молодых Братьев. Как предполагает их градус, они призваны занимать офицерские должности и управлять Мастерской. Они должны обеспечивать ее устойчивость, качество Работ и соблюдение Устава. Таково значение этого градуса, венчающего так называемое символическое или голубое масонство.

Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Мастер Вольный Каменщик

Μ.:Эдитус, 2020. - 196 с.

ISBN 978-5-00149-489-8

Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Мастер Вольный Каменщик

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСВЯЩЕНИЕ

Глава I - В ПАЛАТЕ ПОДМАСТЕРЬЕВ

Глава II - ВХОД В СРЕДИННУЮ ПАЛАТУ

Глава III - В СРЕДИННОЙ ПАЛАТЕ

Глава IV - ОКОНЧАНИЕ ЦЕРЕМОНИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СИМВОЛИЗМ ГРАДУСА МАСТЕРА

Глава V - АТРИБУТЫ МАСТЕРА

Глава VI - ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ ГРАДУСА

Глава VII РИТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИФАХ И О МИФЕ О ХИРАМЕ

Глава ѴІII - МИФЫ

Глава IX - БИБЛЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ МИФА О ХИРАМЕ

Глава X - МАСОНСКИЙ ХИРАМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

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