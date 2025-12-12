Монде - Первая буква - Ученик - Подмастерье - Мастер
Масонство- это метод, который учит своих последователей думать, заставляя их задавать себе не только повседневные вопросы, но и фундаментальные вопросы о смысле жизни.
Поэтому многие Братья и Сестры, научившись думать, размышлять, управлять своими идеями, выражать их, желают дать ответы на вечные вопросы. Это смогли бы сделать еще больше людей, но они воздержались от этого из-за недостатка времени, вкуса или просто из скромности. Жизнь в Ложе - это также школа смирения. Сколь много тех, кто пришли на Собрание, убежденные в том, что они если и не полностью раскроют обсуждаемый вопрос, то хотя бы подробно обсудят его, и, выходя с Собрания, ощущали, что их доводы были весьма поверхностными или даже пошли не в ту сторону. Это бесконечное противостояние идей, лежащее в основе масонского метода, приводит к невероятному обогащению тех, кто его применяет.
Жан-Клод Монде - Первая буква - Ученик в Древнем и Принятом Шотландском Уставе
Μ.: Эдитус, 2020. - 340 с.
ISBN 978-5-00149-488-1
Жан-Клод Монде - Первая буква - Ученик в Древнем и Принятом Шотландском Уставе - Содержание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МЕТОД: ИНИЦИАЦИЯ
Глава I - КАБИНЕТ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Глава II -В ХРАМЕ
Глава III - НО ЧТО ТАКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СРЕДСТВО: СИМВОЛЫ
Глава I - ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛ?
Глава II - АТРИБУТЫ УЧЕНИКА
Глава III - ХРАМ
Глава IV - ДВОЙСТВЕННЫЕ И ТРОЙСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
Глава V - ПРОЧИЕ СИМВОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ
Глава VI - РАЗЛИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Глава VII - РИТУАЛ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СТРУКТУРЫ: ЛОЖА, ПОСЛУШАНИЕ, УСТАВ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Глава I - ЛОЖА
Глава II - ПОСЛУШАНИЯ
Глава III - УСТАВЫ
Глава IV - ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Очень часто, даже слишком часто, и независимо от устава, градус Подмастерья вольного каменщика - это градус, который не очень любят и понимают, и, как результат, это градус, которым пренебрегают. Если Ложам иногда и удается поработать в третьей степени, то очень редко удается поработать во второй.
В подавляющем большинстве случаев в этом градусе проходит только одно собрание в год, посвященное церемонии принятия новых Подмастерьев, а зачастую единственной работой по символизму градуса является работа для «повышения заработной платы», необходимая для возвышения в степень Мастера. Однако мне кажется, что понимание начинает пробуждаться, и все больше и больше Лож стремятся отдать должное этому градусу, и это хорошо. Причины подобной неудовлетворенности вполне объяснимы. В начале спекулятивного масонства в Ложах практиковались только две степени, Ученика и Подмастерья, а Maстер тогда был всего один - Мастер Ложи. Затем, около 1730 года, был создан градус Мастера, что было сделано по большей
части за счет разделения на две части градуса Подмастерья.
В последнем урезали значительную часть инициатического содержания, и ему осталось быть лишь дополнением к градусу Ученика.
Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Подмастерье
Μ.: Эдитус, 2020. -252 с.
ISBN 978-5-00149-490-4
Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Подмастерье - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИНИЦИАЦИЯ
Глава I - В ПАЛАТЕ УЧЕНИКОВ
Глава II - НИ НАГ, НИ ОДЕТ .
Глава III - ПЕРВОЕ СТРАНСТВИЕ
Глава IV - ВТОРОЕ СТРАНСТВИЕ
Глава V - ТРЕТЬЕ СТРАНСТВИЕ.
Глава VI - ЧЕТВЕРТОЕ СТРАНСТВИЕ
Глава VII - ПЯТОЕ СТРАНСТВИЕ
Глава VIII - ПОСВЯЩЕНИЕ.
Глава IX - ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТОВ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СИМВОЛИКА ГРАДУСА ПОДМАСТЕРЬЯ
Глава X- АТРИБУТЫ ПОДМАСТЕРЬЯ.
Глава XI - ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ ГРАДУСА
Глава XII - РИТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Глава ХIII - ОТ ПИРАМИД ДО ДУХОВНОГО ХРАМА
Глава XIV - ДУХ СТРОИТЕЛЕЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Большинству Франкмасонов всех Уставов и Послушаний знакомо прекрасное звание «Мастер». В самом деле, каждый из масонов, за редкими исключениями, если он покидает Орден, рано или поздно, достигает этого звания, проведя более или менее длительное время в градусах сначала Ученика, а затем Подмастерья. Мастера в Ложе постоянно находятся в центре внимания более молодых Братьев. Как предполагает их градус, они призваны занимать офицерские должности и управлять Мастерской. Они должны обеспечивать ее устойчивость, качество Работ и соблюдение Устава. Таково значение этого градуса, венчающего так называемое символическое или голубое масонство.
Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Мастер Вольный Каменщик
Μ.:Эдитус, 2020. - 196 с.
ISBN 978-5-00149-489-8
Жан-Клод Монде - Первая буква - Шотландский Мастер Вольный Каменщик
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСВЯЩЕНИЕ
Глава I - В ПАЛАТЕ ПОДМАСТЕРЬЕВ
Глава II - ВХОД В СРЕДИННУЮ ПАЛАТУ
Глава III - В СРЕДИННОЙ ПАЛАТЕ
Глава IV - ОКОНЧАНИЕ ЦЕРЕМОНИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СИМВОЛИЗМ ГРАДУСА МАСТЕРА
Глава V - АТРИБУТЫ МАСТЕРА
Глава VI - ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ ГРАДУСА
Глава VII РИТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИФАХ И О МИФЕ О ХИРАМЕ
Глава ѴІII - МИФЫ
Глава IX - БИБЛЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ МИФА О ХИРАМЕ
Глава X - МАСОНСКИЙ ХИРАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
Примечание: Здесь размещена информация о книгах с целью предоставления библиографических данных в научных работах. Файлами книг редакция сайта не располагает, легальные экземпляры книг можно приобрести у правообладателя/издателя, написав на [email protected].
No comments yet. Be the first!