Монтелл Аманда - Сила культа - Что делает человека фанатиком и как этого избежать

На дворе июнь 2020 года, один из самых напряженных месяцев в современной американской истории, и мой алгоритм в соцсети сбоит. Ориентируясь на публикации о глобальной пандемии COVID-19 и движении «Жизни черных важны», о свами «Нью-эйдж», рекрутерах МЛМ и теоретиках различных заговоров, за которыми я следила в течение всего прошлого года, судя по моей поисковой странице, невозможно сказать, являюсь ли я борцом за социальную справедливость, пландемиком-правдоискателем, антиваксером, ведьмой, дистрибьютором «Амвея» или же просто помешалась на эфирных маслах. Есть чувство самодовольства, которое приходит тогда, когда я недолго тешу себя мыслью, что запутала Глаз Соцсети, который настолько всеведущ и загадочен (и необходим мне), что иногда кажется: это единственный Бог, которого я когда-либо знала.

Я полагаю, что добилась своего, когда в разгар двухчасового соцсетевого запоя натыкаюсь на страницу очередного духовного гуру по имени Бентиньо Массаро. В его биографии сказано: «Объединяющий Пути», «Истинный ученый», «Философ» и «Зеркало». Массаро – белый парень лет 30, который утверждает, что вибрирует на более высокой частоте, чем люди, его вибрация выше, чем у Иисуса Христа. У него в аккаунте 40 000 подписчиков. У него льдисто-голубые глаза, функциональный гардероб из обтягивающих черных футболок и уверенный голос с неопределенным европейским акцентом. Он воспринимается как нечто среднее между Тил Суон и Тони Роббинсом. Хемсворт определенно сыграл бы его в одном из фильмов. В моей лобной коре головного мозга вспыхивают около дюжины пресловутых красных флажков. Я жму «Подписаться».

Как вскоре выясняется, Бентиньо Массаро родился в Амстердаме, но переехал в Боулдер, штат Колорадо, а затем в Мекку оккультизма – Седону (штат Аризона), где собирался проводить дорогостоящие духовные ретриты. Все это время он прилагает огромные усилия для расширения географии своего присутствия в Интернете. Используя в социальных сетях и портфолио для веб-сайтов стратегию Кремниевой долины, он хочет продать вам… например, вашу душу.

Монтелл Аманда - Сила культа - Что делает человека фанатиком и как этого избежать

перевод с английского М. Табенкина

Москва : Эксмо, 2023, 352 с.

ISBN 978-5-04-174744-2

Монтелл Аманда - Сила культа - Что делает человека фанатиком и как этого избежать - Оглавление

Примечание от автора

Часть 1 Повторяй за мной

Часть 2 Поздравляем, тебе разрешено перейти на сверхчеловеческий уровень!

Часть 3 Даже ТЫ сможешь освоить язык культов

Часть 4 Хочешь стать #GirlBoss?

Часть 5 Эта минута перевернет твою жизнь… и ты будешь ВЫГЛЯДЕТЬ ПОТРЯСАЮЩЕ!

Часть 6 Подписчики превращаются в адептов

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