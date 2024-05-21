Примерно за год до моего диагноза — рак груди — я с удивительной частотой замечала, стоя в пробках, надпись на номерных знаках — «Спроси». Эта надпись попадалась мне на глаза снова и снова, и я начала задаваться вопросом: «О чем я должна спросить?»

У меня было намечено на будущее множество целей, и я о многом мечтала, так что у меня не было проблемы относительно запросов. Я слышала выражение: «Попроси и получишь». Однако столкновение с раком познакомило меня с более глубоким значением слова «спроси» и научило меня принимать такими способами, которых я не могла и вообразить.

Еще до первых признаков рака мне снилось, что мне делают операцию в больницах внутреннего мира, выглядящих как небесные. Бестелесные существа в белых одеждах парили над моим телом, лежащим на операционном столе. Казалось, они сконцентрировали свое внимание на моей левой груди. Затем я погружалась в непроглядную тьму. После этого сна я просьшалась, охваченная печалью и страхом. Что-то грядет. Я не знала, когда и где это случится или как это проявится на физическом уровне. Но я понимала, что эти сны готовят меня к худшему.

В январе 2002 года, незадолго до моего дня рождения, я записалась на маммографию. На маммографии выявили подозрительное уплотнение в моей левой груди. Биопсия показала, что это уплотнение сформировалось вокруг раковых клеток. Я незамедлительно записалась к хирургу и онкологу. Они сообщили мне, что мой рак высокозлокачественный, агрессивного типа и находится в протоке молочной железы. Его можно удалить, но хирург предупредил, что лампэктомия не всегда успешна, потому что опухоль имеет форму трех ответвлений и похожа на мох, проросший через молочные протоки, а не на ограниченный комок.

В итоге за три месяца я перенесла четыре операции и в конце концов — мастэктомию. Каждый шаг на этом пути был связан с принятием трудных решений и с приводящей в замешательство и противоречивой информацией. Однако, несмотря на все эти oneрации (нужна еще и пятая — реконструкция груди), я была счастливицей. Мой рак был неинвазивного типа и не требовал последующей химиотерапии или облучения.

Этот водоворот, перевернувший мою жизнь и угрожающий моей жизни, буквально поставил меня на колени. Мой муж Аллен сделал все, что вообще в человеческих силах, чтобы помочь мне. У меня было много друзей, и мне было нужно больше любви и поддержки, чем он мог дать мне. Кроме того, работа Аллена была связана с разъездами, поэтому мне было нужно, чтобы кто-то помогал мне с питанием, с домашними животными, возил меня по врачам и ухаживал за мной и моими швами.

Дарлин Монтгомери - Осознанная женщина — осознанная жизнь - Истории об исцелении тела, души и разума

М.: «Касталия», 2024. — 216 с.

ISBN 978-5-521-24086-9

Дарлин Монтгомери - Осознанная женщина – Содержание

Вступление

Исцеляющие путешествия Научиться принимать

Рак держал меня за руку

Мой любимый год

Очищение огнем

Как я нашла собственное лекарство

В кругу моих подруг

Любой подарок ценен

Жить мечтой

Мужчина из моих снов

Сотворение чуда

Как я обрела крылья

Голосок

Считаясь со своими мечтами

Руки Бога

О потере любимых

Любовь никогда не умрет

Последний подарок моей мамы

Снова увидеть мою Скай

Он посылает солнце

Дух ребенка

Папина шутка

Подарки умирающей сестры

Не стойте, рыдая, над моей могилой

Надежда Райана

Если сердцу — хоть одному

Сказать «прощай»

Мать и дочь

Вечное прощание

Моя мать — загадка

Акт доброты

Легкотня

Вечная жизнь

Завет Матери Терезы

Проблеск маминой души

Песня Табиты

Об исцелении от прошлого

Если бы я только могла

Исцеляющее лезвие

Однажды в день рождения

Стать осознанной

Новые начала

Еще один шанс

Прыжок веры

Ветра перемен

Что значит имя?

Найти смелость

Мой самостоятельный полет

Драгоценность Бога

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