Монтгомери - Осознанная женщина - осознанная жизнь
Примерно за год до моего диагноза — рак груди — я с удивительной частотой замечала, стоя в пробках, надпись на номерных знаках — «Спроси». Эта надпись попадалась мне на глаза снова и снова, и я начала задаваться вопросом: «О чем я должна спросить?»
У меня было намечено на будущее множество целей, и я о многом мечтала, так что у меня не было проблемы относительно запросов. Я слышала выражение: «Попроси и получишь». Однако столкновение с раком познакомило меня с более глубоким значением слова «спроси» и научило меня принимать такими способами, которых я не могла и вообразить.
Еще до первых признаков рака мне снилось, что мне делают операцию в больницах внутреннего мира, выглядящих как небесные. Бестелесные существа в белых одеждах парили над моим телом, лежащим на операционном столе. Казалось, они сконцентрировали свое внимание на моей левой груди. Затем я погружалась в непроглядную тьму. После этого сна я просьшалась, охваченная печалью и страхом. Что-то грядет. Я не знала, когда и где это случится или как это проявится на физическом уровне. Но я понимала, что эти сны готовят меня к худшему.
В январе 2002 года, незадолго до моего дня рождения, я записалась на маммографию. На маммографии выявили подозрительное уплотнение в моей левой груди. Биопсия показала, что это уплотнение сформировалось вокруг раковых клеток. Я незамедлительно записалась к хирургу и онкологу. Они сообщили мне, что мой рак высокозлокачественный, агрессивного типа и находится в протоке молочной железы. Его можно удалить, но хирург предупредил, что лампэктомия не всегда успешна, потому что опухоль имеет форму трех ответвлений и похожа на мох, проросший через молочные протоки, а не на ограниченный комок.
В итоге за три месяца я перенесла четыре операции и в конце концов — мастэктомию. Каждый шаг на этом пути был связан с принятием трудных решений и с приводящей в замешательство и противоречивой информацией. Однако, несмотря на все эти oneрации (нужна еще и пятая — реконструкция груди), я была счастливицей. Мой рак был неинвазивного типа и не требовал последующей химиотерапии или облучения.
Этот водоворот, перевернувший мою жизнь и угрожающий моей жизни, буквально поставил меня на колени. Мой муж Аллен сделал все, что вообще в человеческих силах, чтобы помочь мне. У меня было много друзей, и мне было нужно больше любви и поддержки, чем он мог дать мне. Кроме того, работа Аллена была связана с разъездами, поэтому мне было нужно, чтобы кто-то помогал мне с питанием, с домашними животными, возил меня по врачам и ухаживал за мной и моими швами.
Дарлин Монтгомери - Осознанная женщина — осознанная жизнь - Истории об исцелении тела, души и разума
М.: «Касталия», 2024. — 216 с.
ISBN 978-5-521-24086-9
Дарлин Монтгомери - Осознанная женщина – Содержание
Вступление
Исцеляющие путешествия Научиться принимать
- Рак держал меня за руку
- Мой любимый год
- Очищение огнем
- Как я нашла собственное лекарство
- В кругу моих подруг
- Любой подарок ценен
Жить мечтой
- Мужчина из моих снов
- Сотворение чуда
- Как я обрела крылья
- Голосок
- Считаясь со своими мечтами
- Руки Бога
О потере любимых
- Любовь никогда не умрет
- Последний подарок моей мамы
- Снова увидеть мою Скай
- Он посылает солнце
- Дух ребенка
- Папина шутка
- Подарки умирающей сестры
- Не стойте, рыдая, над моей могилой
- Надежда Райана
- Если сердцу — хоть одному
- Сказать «прощай»
Мать и дочь
- Вечное прощание
- Моя мать — загадка
- Акт доброты
- Легкотня
- Вечная жизнь
- Завет Матери Терезы
- Проблеск маминой души
- Песня Табиты
Об исцелении от прошлого
- Если бы я только могла
- Исцеляющее лезвие
- Однажды в день рождения
- Стать осознанной
Новые начала
- Еще один шанс
- Прыжок веры
- Ветра перемен
- Что значит имя?
Найти смелость
- Мой самостоятельный полет
- Драгоценность Бога
Об авторах
No comments yet. Be the first!