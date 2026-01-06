Пытаясь повысить свою эффективность, мы, совре­менные проповедники, подвергаемся искушению из­бежать этого поручения или отдельных его аспектов. Соблазн быть популярным среди людей может стать для нас искушением, ведущим к компромиссу с на­шим призванием проповедовать Слово. Поступая так, мы превращаем божественное послание в товар, что­бы дёшево продать его непостоянной толпе. В целом Церковь не испытывает недостатка в слушателях-зеваках, ищущих торговцев Словом, которые просто убла­жали бы их слух вместо того, чтобы изменять сердца. Мы проповедуем в поистине трудное время, и все мы, проповедники, знаем об этом.

Непостоянная толпа нуждается в верном проповед­нике, который исполнял бы поручение, данное Пав­лом Тимофею. Но толпа не только непостоянна, она также равнодушна, безразлична, скучна и пропитана материалистическими идеями, процветающими сего­дня. Такие люди нуждаются в проповеди, которая кос­нулась бы их и пробудила от духовной спячки. Такие люди нуждаются в пламенной проповеди. Большинство из нас являются, так сказать, постав­щиками товара. Мы верно проповедуем Слово Божье. Мы говорим разъяснительные проповеди, придержи­ваясь текста Священного Писания. Однако слушатели остаются безразличными и невосприимчивыми. Мы становимся свидетелями того, что с каждым годом прирост в наших церквах уменьшается.

Мартин Ллойд-Джонс говорил, что проповедь - это зажигательная логика. Он имел в виду, что хорошая проповедь должна быть убедительной как по своему библейскому содержанию, так и по эмоциональной силе. К сожалению, многие проповедники опускают ту или иную часть этого уравнения. Сегодня нет недо­статка в проповедниках, которые являют собой вопло­щение эмоций без содержания. Я указывал на это несоответствие в нескольких своих книгах.

Однако в данной книге Алекс Монтойя обращает внимание на другое несоответствие. Он говорит о со­держательных проповедниках, которые излагают свои проповеди скучно и сухо, и их проповеди, скорее, напоминают карикатуру на школьную лекцию, чем про­роческое послание всемогущего Бога. Как правило, такие проповедники даже не осозна­ют, какой урон они наносят истине. Возможно, они искренно любят Слово Божье и здравое учение, но их сухая манера изложения, фактически, показывает безразличие и равнодушие. В итоге, они подрывают то дело, к которому, по их мнению, они призваны. Ни мир, ни Церковь не нуждаются в такой проповеди.