Монтойя - Пламенная проповедь
Пытаясь повысить свою эффективность, мы, современные проповедники, подвергаемся искушению избежать этого поручения или отдельных его аспектов. Соблазн быть популярным среди людей может стать для нас искушением, ведущим к компромиссу с нашим призванием проповедовать Слово. Поступая так, мы превращаем божественное послание в товар, чтобы дёшево продать его непостоянной толпе. В целом Церковь не испытывает недостатка в слушателях-зеваках, ищущих торговцев Словом, которые просто ублажали бы их слух вместо того, чтобы изменять сердца. Мы проповедуем в поистине трудное время, и все мы, проповедники, знаем об этом.
Непостоянная толпа нуждается в верном проповеднике, который исполнял бы поручение, данное Павлом Тимофею. Но толпа не только непостоянна, она также равнодушна, безразлична, скучна и пропитана материалистическими идеями, процветающими сегодня. Такие люди нуждаются в проповеди, которая коснулась бы их и пробудила от духовной спячки. Такие люди нуждаются в пламенной проповеди. Большинство из нас являются, так сказать, поставщиками товара. Мы верно проповедуем Слово Божье. Мы говорим разъяснительные проповеди, придерживаясь текста Священного Писания. Однако слушатели остаются безразличными и невосприимчивыми. Мы становимся свидетелями того, что с каждым годом прирост в наших церквах уменьшается.
Мартин Ллойд-Джонс говорил, что проповедь - это зажигательная логика. Он имел в виду, что хорошая проповедь должна быть убедительной как по своему библейскому содержанию, так и по эмоциональной силе. К сожалению, многие проповедники опускают ту или иную часть этого уравнения. Сегодня нет недостатка в проповедниках, которые являют собой воплощение эмоций без содержания. Я указывал на это несоответствие в нескольких своих книгах.
Однако в данной книге Алекс Монтойя обращает внимание на другое несоответствие. Он говорит о содержательных проповедниках, которые излагают свои проповеди скучно и сухо, и их проповеди, скорее, напоминают карикатуру на школьную лекцию, чем пророческое послание всемогущего Бога. Как правило, такие проповедники даже не осознают, какой урон они наносят истине. Возможно, они искренно любят Слово Божье и здравое учение, но их сухая манера изложения, фактически, показывает безразличие и равнодушие. В итоге, они подрывают то дело, к которому, по их мнению, они призваны. Ни мир, ни Церковь не нуждаются в такой проповеди.
Алекс Монтойя - Пламенная проповедь
Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2006
ISBN 1-56773-043-4
Алекс Монтойя - Пламенная проповедь - Содержание
- Проповедуйте с духовной силой
- Проповедуйте с убеждением
- Проповедуйте с состраданием
- Проповедуйте с властью
- Проповедуйте с чувством безотлагательности
- Проповедуйте с сокрушением
- Проповедуйте всем своим существом
- Проповедуйте с воображением
Поступая так, мы превращаем божественное послание в товар, чтобы дёшево продать его непостоянной толпе. В целом Церковь не испытывает недостатка в слушателях-зеваках, ищущих торговцев Словом, которые просто ублажали бы их слух вместо того, чтобы изменять сердца. Мы проповедуем в поистине трудное время, и все мы, проповедники, знаем об этом.
Непостоянная толпа нуждается в верном проповеднике, который исполнял бы поручение, данное Павлом Тимофею. Но толпа не только непостоянна, она также равнодушна, безразлична, скучна и пропитана материалистическими идеями, процветающими сегодня.
Такие люди нуждаются в проповеди, которая коснулась бы их и пробудила от духовной спячки. Такие люди нуждаются в пламенной проповеди.
Большинство из нас являются, так сказать, поставщиками товара. Мы верно проповедуем Слово Божье. Мы говорим разъяснительные проповеди, придерживаясь текста Священного Писания.
Однако слушатели остаются безразличными и невосприимчивыми. Мы становимся свидетелями того, что с каждым годом прирост в наших церквах уменьшается.
Большое спасибо!
Большое спасибо. Давно хотел ее прочесть.