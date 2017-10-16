Рушатся самые грандиозные дворцы и замки, время стирает с лица земли города, исчезают страны - и только язык, в котором закодирована и проиллюстрирована материальная и духовная культура народа, бережно хранит все это для будущих поколений, пронося через века и тысячелетия. Язык - это прочная пуповина, которая связывает нас с нашей страной. В своих книгах об иврите - а это уже третья - я пытаюсь показать, насколько это интересный, живой, образный и богатый язык.

Настоятельный совет - говорите, читайте, слушайте как можно больше иврит. Можно отмести все остальные доводы, почему это нужно и полезно, но вот ученые привели на днях еще один, самый убедительный: Тот, кто говорит на более чем одном языке, отодвигает наступление болезни Альцгеймера на пять лет.

Мне звонят и пишут почти каждый день читатели моих книг и моих посвященных ивриту рубрик в газетах, на Интернет-сайтах, люди приходят на мои встречи в клубах-матнасах, и я вижу в их глазах неподдельную заинтересованность.

Когда меня попросили выступить на радио «Решет-бет» в рубрике «Рега шель иврит» («Минута иврита»), то первый вопрос ведущей был: Правда ли, что «русская» алия замкнулась в своем языковом гетто, не хочет изучать иврит? Разумеется, я категорически опроверг эти инсинуации. Весь мой опыт общения с читателями свидетельствует об огромной тяге русскоязычной публики в Израиле к языку своих предков.

Юрий Moop-Мурадов - Прогулки с ивритом или Занимательный иврит 3

Иерусалим 2011

Yuri Moor-Muradov

Walking With The Hebrew or Fascinating Hebrew -3 2011 by Yuri Moor-Muradov

Printed in Israel

Юрий Moop-Мурадов - Прогулки с ивритом или Занимательный иврит 3 - Кража на Ассамблее ООН или Русский язык министра Фуада

Израильские СМИ сообщили, что на Генеральной ассамблее ООН в первый день выступили Барак Обама, Махмуд Ахмадинаджад и другие лидеры, а ливиец поэт и полковник Муаммар Каддафи даже что-то там стибрил: Танав эт На-Нацага". Буквально - "украл представление". Но полицию вызывать не стали, поскольку никакого криминала не было. Выражение это означает: стал гвоздем программы, всех затмил. На сленге российских актеров - "перетянул одеяло на себя". Как известно - Каддафи очень колоритная личность ("дмут цивъонит"). Киноведы писали в свое время, что в сериале "Место встречи изменить нельзя" Владимир Высоцкий "перетянул одеяло на себя" (на иврите бы сказали - "ганав эт Иа-Иацага") - его Жеглов стал главным героем, хотя подразумевалось, что им будет молодой Шарапов.

Кстати, "исполнил роль" на иврите - "гилЕм". "Эт Иа-хокер Жеглов гилем ба-серет Иа-сахкан Высоцкий". Роль Жеглова в фильме исполнил актер Высоцкий. Однажды на встрече с читателями я пошутил: "С израильтянами трудно вести беседу, говоришь им: "Высоцкий", они тебе: "А, те Висоцки" - то есть, чай Высоцкого. Честно говоря, я ради шутки немного приврал. Образованные израильтяне Высоцкого-поэта и певца знают. Аркадий Духин перевел на иврит и с успехом исполняет несколько его песен.

Фразу "Роль молодого следователя Шарапова исполнил актер Конкин" переведите на иврит сами.

Мы не удивляемся, когда узнаем, что выходец из Восточной Европы знает русский или хотя бы несколько слов на нем. Я однажды видел, как наш министр обороны Эхуд Барак читал (правда, по складам) заголовки в русской газете. Министр промышленности Биньямин Бен-Элиэзер - выходец из Ирака (о чем свидетельствует его второе имя "Фуад", тем не менее и он кое-что по-русски умеет.

В интервью радиостанции Решет Бет он сказал на днях: Обама попросил лидеров арабских стран сделать жесты доброй воли в адрес Израиля, но "ha-олам ha-арави ана ло "ньет" рабати". Это "ньет" в ивритской фразе Фуада - русское "нет". На иврите есть выражение "ло бе-алеф рабати" ("ло" ("нет"), как вы знаете, пишется с алефом). "Нет с огромным алефом", то есть, нет, нет и нет. Фуад свою мысль изложил, вставив русское слово в ивритское выражение. Слово "рабати" часто употребляется в выражениях "Тель-Авив рабати", "Иерушалайим рабати" - большой Тель-Авив, большой Иерусалим (с пригородами, с городами-спутниками). Учтите, что слово "рабати" - женского рода.

Другой депутат Даниэль Бен-Симон на днях тоже прибег к неивриту. На вопрос журналиста, верны ли слухи, что фракция его партии Авода вот-вот расколется, ответил: "калАм фАди". Это уже арабизм, означает: полная чепуха, ничего подобного. Чаще в подобных случаях израильтяне используют арамейское выражение "Урва парАх" - "ворона пролетела". Но и "калам фади" все израильтяне понимают.

Вот как лингвисты объясняют, почему выражение "ворона пролетела" стало синонимом "ничего подобного". Один человек хочет отвлечь внимание другого человека и говорит: "А вон ворона пролетела!" А на самом деле ничего не пролетело.

Здесь уместно заметить, что много русских слов в иврит внесли еще в 30-х отцы-основатели государства, которые в основном были русскоязычными людьми. Но и сейчас представители последней большой алии вносят свой вклад в возрожденный язык своих предков. Вчера смотрел отрывок из успешного комического сериала "Рамзор" ("Светофор"), один герой говорит другому: "Как дила, капара?" Фильм сопровождался титрами на иврите же, так и написали ивритскими буквами: "как дила". Перевод не требуется, все понимают.

А о слове "капара" я подробно писал в книге "Нюансы иврита, или Занимательный иврит-2".

Следует учесть, что из русского в иврит перешли не только слова, но и суффиксы, например - "ник". "Ликудник" - член партии Ликуд. "Клумник" - ничтожество. "Серувник" -отказник. Вчера по телевизору услышал забавное слово. Солдата-срочника (репатрианта из Огайо, США) спрашивают, в каких частях он служит. Беседа ведется на английском, и только одно слово он говорит, как ему кажется, на иврите: "джобник". Так называют тех, кто служит на непыльной службе. "Джоб" в этом "ивритском" слове - из английского, там означает просто "работа", в Израиле - "работа - не бей лежачего". "Ник", как мы уже знаем - русский суффикс.

Недавно премьер-министр Биньямин Нетаниягу произнес речь, которую ивритская пресса назвала "неум ha-фрайерим", а кто-то перевел это на русский как "Фрайерская речь". Переводя на русский смихуты-сопряжения (а в данном случае мы имеем дело именно с этим) следует быть очень осторожным. В Израиле нередко речь называют по яркому слову, в нем употребленному. Так, многие помнят "неум ha-ливьятаним" Хаима Рамона; в ней он сравнил однопартийцев с китами, которые, потеряв ориентацию, мчат на берег, где им суждено погибнуть. Нетаниягу в этой своей речи сказал: "Мы не фрайеры (не лопухи), не будем делать уступки без уступок с другой стороны". "Фрайерская речь" можно понять как "речь фрайера", тогда как смысл: "Речь о фрайерах". Наш премьер просит себя к таковым не относить. Может, точнее перевести "неум ha-фрайерим" как "Нефрайерская речь".

Кнессет принял закон, предложенный главой Минздрава Яаковом Лицманом. Журналисты окрестили его (закон): "Хок им шинайим" ("Зубастый закон"), и добавили:

"тартЕй машмА". "Зубастый" он потому, что предусматривает бесплатное лечение зубов детям до 8 лет. А почему - "тартей машма"? Это выражение я объяснял в одной из прежних книг, оно означает: "в обоих смыслах слова", или -"буквально". Тогда же я привел шутку: "Исраэль - републи-кат бананот - тартей машма" - Израиль - банановая республика в обоих смыслах слова, здесь растут бананы, и здесь, по мнению автора шутки, процветает протекционизм и прочие прелести, свойственные странам с недоразвитой демократией. Теперь про наш случай. Израильский парламент, как и в любой другой стране, принимает немало "беззубых" законов, которые в конечном счете остаются на бумаге, не действуют. В данном случае это закон, который будет действовать, поскольку сразу же выделены под его реализацию сотни миллионов шекелей. Он фигурально зубастый, и - буквально: в нем говорится о зубах.

Бытует мнение, что иврит можно быстро схватить, если завести друга-подругу-сожителя, для которого иврит - родной язык. Есть еще один надежный способ изучить язык - это отмотать срок в израильской тюрьме. Рассказывают, что репатрианты, вступившие в конфликт с законом, на свободу выходят не только с чистой совестью, но и "с языком". И арабские террористы в израильских тюрьмах неплохо осваивают иврит (еще бы - живут на всем готовом, ни за еду, ни за жилье платить не нужно - учи язык, совершенствуйся). Пример - бывшие заключенные, а ныне крупные политические деятели Палестинской автономии Джибриль Раджуб и Мухаммад Дахлан. Раджуб на днях давал интервью на очень хорошем иврите. Правда, сделал одну распространенную ошибку, сказал: "ha-дерех ha-яхид леИагиа ла-шалом..." ("единственный путь достичь мира...") Слово "дерех" (путь, дорога) - женского рода, и правильно-"ha-дерех ha-ехида". Я это знаю не потому, что вызубрил, а просто много раз слышал выражения: "дерех кцара, дерех арука, дерех йешара" - короткая дорога, длинная дорога, прямая дорога.

Узнав о женитьбе знакомого, нетактичные мужчины с иронией спрашивают: "маца о моце?" "Нашел или находит?". Дело тут вот в чем. В древних еврейских источниках есть две фразы, ставшие пословицами. Одна фраза встречается в ТеИилим: "Маца иша - маца тов", примерный перевод: нашел себе жену - приобрел счастье. А в Экклезиасте (7,26) есть другая фраза: "у-моце ани мар ми-мавет эт ha-иша ашер Ии" - "и нашел я, что горче смерти женщина". И тот мужчина интересуется, какая его знакомому попалась жена.

Выражение "ашер Ии" означает: "любая, какая бы ни была".

На учебном телеканале по пятницам есть передача, которую на русском назвали "Начнем с начала".

На самом деле передача называется "Ми-берешит". "Берешит" - первое слово Торы, стало как бы названием этой великой книги. ("Берешит бара элоИим"... "Вначале Бог создал...") И передача на самом деле называется "Из Торы", посвящена она комментариям к очередной недельной главе из ТАНАХа. Английский переводчик был точен. На свой язык он перевел название передачи "Genesis", так англичане называют Бытие.

В этой книге я буду время от времени приводить распространенные разговорные формулы. Вот одна из них. Спрашиваю на улице у прохожего, где находится некое необходимое мне учреждение. Прохожий не уверен, но советует: "Тенасе ба-рехов ha-макбиль" - поищи на параллельной улице. Я звоню нужному мне позарез человеку, он не отвечает ни на один телефон. Где он может быть? У меня спрашивают: "Нисита эцель Моти?" - пытался обнаружить его у Моти? (То есть, звони к нему).

Переведем на иврит анекдот. Неплохая практика. К тому же сможете рассказать его своим знакомым израильтянам.

Мышка спряталась от кошки в нору, сидит, затаившись. Вдруг слышит снаружи лай собаки. Думает: "Раз там собака, то кошка, конечно, уже сбежала". Высовывается из норы - а кошка ее хвать, съела и говорит: "Как полезно знать иностранные языки".