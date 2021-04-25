He такъ давно составители книгъ для упражненій по Греч. Этимологіи держались двухъ совершенно противоноложныхъ пріемовъ: одни предлагали въ качествѣ матеріала для переводовъ только отдѣльныя фразы и яишь въ самомъ концѣ книги, въ видѣ прибавленія, давали нѣсколько связныхъ статей; другіе же авторы, какъ за границею, такъ и у насъ, предлагали для переводовъ однѣ только связныя статьи. Но въ дослѣднее время стали появляться, въ особенности за границею, и такія "книги Упражненій по Греческой Этимологіи", въ которыхъ на каждый отдѣлъ грамматики сперва дается болѣе или менѣе достаточное количество отдѣлъныхъ фразъ и затѣмъ, непосредственно за ними, для каждаго отдѣла особо, приводится также одна или нѣскодько связныхъ статей .

Прёимущество этихъ послѣднихъ учебниковъ предъ тѣми,въ которыхъ матеріалъ для переводовъ состоитъ только изъ отдѣльныхъ фразъ, настолько очевидно, что едва ли требуетъ доказательства, Въ самомъ дѣлѣ, было бы по меныпей мѣрѣ странно держать учениковъ среднихъ классовъ, въ теченіѳ нѣсколькихъ лѣтъ, все только на перѳводахъ отдѣдьныхъ фразъ въ то время, какъ эти же ученики на урокахъ латинскаго языка уже читаютъ автора. Затѣмъ, надо принимать въ соображеніе и то, что если учитель, не только весь годъ въ III классѣ, но и въ первое полугодіе въ IV классѣ, будехъ вынужденъ, по винѣ учебника, давать своимъ ученикамъ для переводовъ только отдѣльныя фразы, то онъ едва-ли будетъ имѣть возможность достаточно приготовить учениковъ къ чтенію Ксенофонта во второе полугодіе въ IV классѣ.—Но, съ другой стороны, и предлагать учащимся для упражненій такую книгу, въ которой упражненія состоягъ исключительно изъ связныхъ статѳй, мы также считаемъ не совсѣмъ удобным, такъ какъ, по нашему мнѣнію, успѣшное усвоеніе учениками изучаемыхъ формъ греч. этимологіи вѣрнѣе достигается при домощи переводовъ отдѣльныхъ фразъ, спеціально для этой цѣли подысканныхъ, чѣмъ посредствомъ переводовъ связныхъ статей. Эти послѣднія могутъ принести большую пользу въ томъ случаѣ, если онѣ будутъ служить для повторенія уже пройденнаго. Но если ученики пока только заняты самымъ изученіемъ и усвоеніемъ этимологическихъ формъ, то въ этомъ случаѣ всего лучше и проще брать для упражненій не цѣлыя статьи, гдѣ изучаемыя формы легко могутъ теряться въ массѣ другихъ словъ и формъ и гдѣ вниманіе учащнхся можетъ быть отвлечено въ сторону интересомъ самаго содержанія читаемой статьи, а отдѣльныя фразы. Это мнѣніе вполнѣ раздѣляюхъ съ нами почти всѣ составители новѣйшихъ греч. учебниковъ за границею.

Наконецъ, тотъ же самый методъ преподаванія грамматики, очевндно, имѣлся въ вяду и составителями учебной программы по греч. языку и объяснительной къ ней записки, такъ какъ въ той и другой рекомендуется ссначала разработка отдѣльныхъ, но, по возможностя, содержательныхъ греческихъ фразъ, а затѣмъ и связныхъ греческихъ текстовъ». Α этому методу учитель будетъ имѣть возможность слѣдовать только въ томъ случаѣ, если книга упражненій, находящаяся въ рукахъ ученшеовъ, содержитъ въ себѣ матеріалъ, сосхоящій какъ изъ отдѣльныхъ фразъ, такъ и изъ связныхъ статей.