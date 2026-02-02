Больше всего я говорю и пишу о страданиях и любви. Я хотел бы говорить только о любви, но в нашей жизни любовь и боль всегда рядом. В этом — логика жизни, в этом — логика Божьего допущения, в этом — логика Божьей любви. Повторяю: не наша логика, а Бога. Один поэт писал: «Кому я должен больше верить — себе или Богу?! Как я могу ненавидеть человека, если Бог говорит мне — люби его!»

Слово Божие, Библия, учит: «Бог есть Любовь». А если это так, то тогда я должен любить. Должен! Ибо если я не люблю, я не верю Богу. А если я не верю Богу, то кто я?

Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю: мои грехи увеличиваются, как только уменьшается моя любовь. Я выхожу из кокона духовного детства и понимаю: пусть меня, даже близкие, ненавидят и распинают, я должен любить их. Иначе все было бы враньем, а не христианством. Иначе с самого начала был бы не Христос, а антихрист.

В любви Христа нет компромиссов. Даже если бы* Моисей не остановил руку с кнутом египетского надсмотрщика и удар бы пришелся по мне, я должен любить этого человека.

В любви — логика христианства. В этом смысл слов Христа: любовь побеждает мир.

Логика Христа также и в парадоксах. Мы — юродивые для мира. Мы — шуты и паяцы на ярмарке мира, потому что для забывшей Бога толпы нет никакой логики в том, что мы просто так отдаем жизнь, подставляем щеки для ударов, и после всего этого нас продолжает переполнять любовь ко Христу. Я знаю, их раздражает этот странный и, казалось бы, бессмысленный парадокс. Даже самые жуткие существа ближе и понятней им, чем мы. А мы — непонятны, потому что любим, когда другие ненавидят. Но этого они нам никогда не скажут. Они не скажут этого себе. Даже те из них, кто только допускает существование Творца изо всех сил будут скрывать это от Него, от себя, от всех.

Михаил Моргулис – Любовь и крест – Духовные беседы

Москва – Вашингтон: Фонд Христианской Литературы, 1998. – 196 с.

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