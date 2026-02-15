У цій книзі Сергій Мороховський проводить глибокий історико-богословський аналіз життєвого шляху правителів Південного царства, видобуваючи актуальні духовні принципи з їхніх перемог і поразок. Автор розглядає кожного царя не просто як історичну постать, а як наочний приклад певних взаємин із Богом: від ревного служіння Єзекії до трагічних помилок Манасії. Основна ідея праці полягає в тому, що доля народу безпосередньо залежала від особистої вірності правителя Божому Заповіту, що проводить пряму паралель із відповідальністю сучасних лідерів та кожної людини за свої духовні рішення.

Друга частина книги зосереджена на практичному застосуванні давніх уроків у контексті сучасного християнського життя. Мороховський виділяє ключові чинники, які сприяли духовному піднесенню або занепаду Юдеї, такі як ставлення до ідолопоклонства, важливість покаяння та роль молитви в часи державних криз. Книга спонукає читача до серйозного самоаналізу, допомагаючи розпізнати «сучасних ідолів» та зміцнити фундамент особистої віри. Автор закликає вчитися на помилках минулого, щоб будувати майбутнє, засноване на біблійних цінностях та щирому шуканні Божого лиця.

Рівне : Дятлик М., 2016 р.- 192 с.

ISBN 978-617-515-213-3

Сергій Мороховський - Уроки життя Юдейських царів – Зміст