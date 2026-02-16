Мороз - Цыганков - Исцели меня, Господи

«Исцели меня, Господи» — это совместный труд священника Алексия Мороза и психолога Владимира Цыганкова, который предлагает синтез православной аскетики и современной психотерапии для борьбы с алкоголизмом, наркоманией и игроманией. Авторы рассматривают зависимость как страсть, которая порабощает волю человека, и утверждают, что эффективное лечение невозможно без глубокого духовного преображения. Книга построена на опыте работы Александро-Невского общества трезвости и предлагает четкий алгоритм выхода из кризиса, сочетающий медицинские знания, психологическую поддержку и активную церковную жизнь.

В пособии подробно анализируются причины возникновения зависимого поведения, среди которых авторы выделяют духовную пустоту, семейные сценарии и психологические травмы. Особое внимание уделяется практическим шагам: от признания проблемы и принесения искреннего покаяния до формирования новых жизненных целей и обретения трезвенного образа мыслей. Книга содержит рекомендации не только для самих зависимых, но и для их близких, помогая им преодолеть созависимость и создать в семье атмосферу, способствующую исцелению, а не поддержанию болезни.

Священник Алексий Мороз, Психолог Владимир Цыганков - Исцели меня, Господи - Преодоление патологических зависимостей

М.: Издательство «СМИРЕНИЕ», 2015. - 352 с.

ISBN 978-5-903212-26-2

Священник Алексий Мороз, Психолог Владимир Цыганков - Исцели меня, Господи – Содержание

Издательство представляет авторов

Наш святой предшественник и покровитель

Предисловие

Часть 1. Наркозависимость

Наркоситуация в России - Причины развития наркомании в нашем обществе - Наркомания. Определение понятия - Опийная наркомания - Родители наркозависимого человека - Младшие братья и сестры наркомана - Формирование личности ребенка в неполной семье - Реабилитация наркозависимых - Профилактика наркомании и других патологических зависимостей - Литература

Часть 2. Алкогольная зависимость

Введение - Алкоголь и его воздействие на организм человека - Наша духовно-ориентированная программа выздоровления - Оздоравливающий звук - Предотвратите срыв! - Литература

Часть 3. Зависимость от азартных игр

Введение - Признаки игромании - Критерии диагностики и клинические проявления - Течение заболевания - Особенности игровой зависимости у мужчин и женщин - Потеря способности распоряжаться деньгами - Лживость - закономерное следствие азартной игры - Духовное опустошение - Духовно-нравственные аспекты исцеления - О подлинных жизненных ценностях - О радости и труде покаяния - Обновление жизни. Трезвение - Литература

Часть 4. Компьютерная зависимость

Введение - Киберпространство Интернета - Симптомы интернет-зависимости - Тесты на зависимость от Интернета - Черты личности интернет-зависимого человека - Виртуальный мир компьютерных игр - Компьютерные игры - ролевые и неролевые - Стадии формирования психологической зависимости от ролевых компьютерных игр - Почему возникает компьютерная зависимость - Только не лебедь, рак и щука! - Психология родительской любви - Стили родительского воспитания - Наша программа коррекции - Литература

Часть 5. Табачная зависимость

Введение

Раздел 1. Табакокурение и табачная зависимость Откуда появилось табакокурение 237 Состав основного табачного дыма - Окружающий табачный дым - Как табачный дым воздействует на мозг - Влияние табачного дыма на нервную систему - Заболевания у курильщиков - Табак и алкоголь - Курение и наркотики - Курение и беременность - Пассивное курение и дети - Табачная зависимость

Раздел 2. Психологические аспекты преодоления табачной зависимости Что вам дает курение? - Что может дать отказ от сигарет? - С чего начинать, если вы решили бросить курить - Главный вопрос - Табакокурение как страсть - Отцы Церкви и подвижники благочестия о курении - Правила избавления от табачной зависимости - Метод глубинной коррекции патологических программ - Литература



Часть 6. Созависимость

Введение - Тест на созависимость - О гармоничных и дисфункциональных семьях - Дети в созависимых семьях - Созависимые игры. Треугольник «спасательства» - Отказ от деструктивных игр - Кодекс выздоровления от созависимости - Некоторые шаги, которые вы можете предпринять сегодня - Индивидуальное консультирование у психолога - О дезадаптивных установках - Нормализация отношений супругов - Найти Бога и самого себя - Литература

Приложение

Православная школа психологии и медицины: фотосессия рабочего дня