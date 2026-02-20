Морозов - Основы психологии
Учебник Александра Владимировича Морозова представляет собой фундаментальный курс, в котором классические психологические теории гармонично сочетаются с современными достижениями науки. Автор ставит задачу сформировать у студента целостное представление о психике как сложной многоуровневой системе. Книга охватывает все базовые разделы: от психофизиологии и психологии познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление) до психологии личности, межличностных отношений и управления конфликтами.
Особенностью данного учебника является его выраженная практическая направленность. Морозов уделяет значительное внимание не только теоретическим концепциям, но и методам психологической диагностики, саморегуляции и эффективной коммуникации. Материал структурирован так, чтобы помочь читателю не только сдать экзамен, но и научиться применять психологические знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни, понимая скрытые мотивы поведения — как своего, так и окружающих.
Книга написана ясным, доступным языком и снабжена богатым методическим аппаратом, включая схемы и контрольные вопросы. Это делает её отличным инструментом для первого глубокого знакомства с психологией, позволяя быстро освоить сложный понятийный аппарат и увидеть логические связи между различными школами и направлениями — от бихевиоризма до гуманистической психологии.
Морозов А.В. - Основы психологии - Учебник для вузов
2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. —352 с. — («Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-2781-7
Морозов А.В. - Основы психологии – Содержание
Предисловие
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХОЛОГИИ
Глава 1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Основные направления и отрасли психологии
Глава 2. Методы психологии
Глава 3. Современная психология: ее задачи и место в системе наук
Раздел II. ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Глава 4. Психика и ее развитие
Глава 5. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи
Глава 6. Психические познавательные процессы
Глава 7. Деятельность и сознание личности
Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Глава 8. Личность и ее понимание
Глава 9. Мотивационная сфера личности
Глава 10. Эмоциональная и волевая сферы личности
Глава 11. Биологический фундамент личности
Глава 12. Индивидуальные особенности личности
Глава 13. Способности и роли личности
Глава 14. Опорный «скелет» личности
Интерпретация тестов и опросников
Список литературы, рекомендуемой для изучения
Краткий словарь психологических терминов
