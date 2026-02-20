Морозов - Основы психологии

Учебник Александра Владимировича Морозова представляет собой фундаментальный курс, в котором классические психологические теории гармонично сочетаются с современными достижениями науки. Автор ставит задачу сформировать у студента целостное представление о психике как сложной многоуровневой системе. Книга охватывает все базовые разделы: от психофизиологии и психологии познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление) до психологии личности, межличностных отношений и управления конфликтами.

Особенностью данного учебника является его выраженная практическая направленность. Морозов уделяет значительное внимание не только теоретическим концепциям, но и методам психологической диагностики, саморегуляции и эффективной коммуникации. Материал структурирован так, чтобы помочь читателю не только сдать экзамен, но и научиться применять психологические знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни, понимая скрытые мотивы поведения — как своего, так и окружающих.

Книга написана ясным, доступным языком и снабжена богатым методическим аппаратом, включая схемы и контрольные вопросы. Это делает её отличным инструментом для первого глубокого знакомства с психологией, позволяя быстро освоить сложный понятийный аппарат и увидеть логические связи между различными школами и направлениями — от бихевиоризма до гуманистической психологии.

Морозов А.В. - Основы психологии - Учебник для вузов

2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. —352 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-2781-7

Морозов А.В. - Основы психологии – Содержание

Предисловие

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХОЛОГИИ

Глава 1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Основные направления и отрасли психологии

Глава 2. Методы психологии

Глава 3. Современная психология: ее задачи и место в системе наук

Раздел II. ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Глава 4. Психика и ее развитие

Глава 5. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи

Глава 6. Психические познавательные процессы

Глава 7. Деятельность и сознание личности

Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Глава 8. Личность и ее понимание

Глава 9. Мотивационная сфера личности

Глава 10. Эмоциональная и волевая сферы личности

Глава 11. Биологический фундамент личности

Глава 12. Индивидуальные особенности личности

Глава 13. Способности и роли личности

Глава 14. Опорный «скелет» личности

Интерпретация тестов и опросников

Список литературы, рекомендуемой для изучения

Краткий словарь психологических терминов