Морозова - Семейные тупики и перекрестки
Зададим этот, по сути дела, риторический вопрос. Как поется в известной песне барда Александра Дольского, «Я хочу любить и быть любимой и хочу, чтоб не болела мать. Да, конечно, мы все в этом так нуждаемся. Но, наверно, не только в этом, правда? С точки зрения духовной, в браке происходит восполнение друг друга соответственно трем уровням личности: телесном, душевном, духовном. На уровне тела удовлетворяется естественная потребность в близости, данной нам Богом для продолжения рода; на уровне душевном - супруги помогают преодолеть друг другу экзистенцию одиночества, изолированности, даря тепло и поддержку, сочувствуя и сопереживая; на уровне духовном - происходит восстановление целостности, первообраза личности супругов по образу и подобию Божию через безусловную любовь и принятие другого как самого себя. При этом супруги восполняют друг друга в бытии: жена нужна мужу как его второе "я" . alter ego.
С точки зрения психологической, к наиболее значимой потребности супругов относится потребность в доверительном семейном общении. Отсутствие возможности быть услышанным и понятым негативно влияет на супружеские отношения и порождает устойчивые, хронические конфликты, переходящие подчас в отчуждение. Другими важнейшими потребностями являются потребности в любви, уважении и чувстве безопасности рядом с супругом (ой). Если этого нет, то частым спутником в таких браках становится тревожность, чувство недоверия, которые могут значительно расшатать отношения супругов. Значимой потребно стью является и потребность, направленная на по"ержание положительного образа "Я"и мужа и жены (заключающhся в признании личностной ценности и значимости). Отсутствие со стороны супруга (и) должного внимания, заботы и принятия зачастую приводят к искаженному самовосприятию, снижению самооценки, что также не способствует укреплению отношений в супружеской паре.
В числе других немаловажных потребностей стоят ролевые потребности супругов (в семейном главенстве и лидерстве, реализации ролей отца-матери, хозяина-хозяйки и т. д. ). Конфликты возникают тогда, когда у мужа и жены нет единого видения реализации этих и других ролей; особенно болезненной точкой является неразрешенная проблема главенства и лидерства, которая может порождать массу негативных эмоций у супругов. Следует отметить и потребности, связанные с бытом и семейным уютом; материальные и познавательные потребности - все они также могут опускать ложку дегтя в бочку меда.
На страницах этой книги мы постараемся проследить, каким образом и почему те или иные потребности не могут получить своего удовлетворения в супружеской паре. Нам предстоит понять, можно ли чтото сделать в том или ином случае.
Елена Анатольевна Морозова - Семейные тупики и перекрестки - Психологический и духовный анализ типичных семейных проблем
М.: Сибирская Благозвонница, 2016. - 269с.
ISBN 978-5-90693-66-9
Елена Анатольевна Морозова - Семейные тупики и перекрестки - Психологический и духовный анализ типичных семейных проблем - Содержание
Предисловие автора
Архимандрит Георгий (Шестун)
Вступительное слово
Чего все хотят в браке
Ситуация первая. Форс-мажор, или Семейная западня
Ситуация вторая. Одиночество в браке, или Брак как бегство от одиночества
Ситуация третья. лебедь, рак и щука : когда в семье разные ценности
Ситуация четвертая. Мы говорим на разных языках
Ситуация пятая. Мы - дружная семья, или Истоки психосоматических проблем
Ситуация шестая. Бои без правил, или Когда сильнейший не побеждает
Ситуация седьмая. Серая мышка, или Семейная золушка
Ситуация восьмая. Миф о спасателе: зависимость и созависимость
Ситуация девятая. Москва слезам не верит, или Сильная женщина
Ситуация десятая. Птица в золотой клетке
Ситуация одиннадцатая. Симбиоз, или Когда в семье слишком тесно
Послесловие автора. Три истории о любви и верности в браке
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