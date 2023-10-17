Зададим этот, по сути дела, рито­рический вопрос. Как поется в из­вестной песне барда Александра Дольского, «Я хочу любить и быть любимой и хочу, чтоб не болела мать. Да, конечно, мы все в этом так нуждаемся. Но, наверно, не только в этом, правда? С точки зрения духовной, в браке про­исходит восполнение друг друга соответ­ственно трем уровням личности: телесном, душевном, духовном. На уровне тела удов­летворяется естественная потребность в близости, данной нам Богом для продол­жения рода; на уровне душевном - супруги помогают преодолеть друг другу экзистен­цию одиночества, изолированности, даря тепло и поддержку, сочувствуя и сопере­живая; на уровне духовном - происходит восстановление целостности, первообраза личности супругов по образу и подобию Божию через безусловную любовь и при­нятие другого как самого себя. При этом су­пруги восполняют друг друга в бытии: жена нужна мужу как его второе "я" . alter ego.

С точки зрения психологической, к наи­более значимой потребности супругов от­носится потребность в доверительном се­мейном общении. Отсутствие возможности быть услышанным и понятым негативно влияет на супружеские отношения и порож­дает устойчивые, хронические конфликты, переходящие подчас в отчуждение. Другими важнейшими потребностями являются по­требности в любви, уважении и чувстве без­опасности рядом с супругом (ой). Если это­го нет, то частым спутником в таких браках становится тревожность, чувство недове­рия, которые могут значительно расшатать отношения супругов. Значимой потребно стью является и потребность, направленная на по"ержание положительного образа "Я"и мужа и жены (заключающhся в призна­нии личностной ценности и значимости). Отсутствие со стороны супруга (и) должно­го внимания, заботы и принятия зачастую приводят к искаженному самовосприятию, снижению самооценки, что также не спо­собствует укреплению отношений в супру­жеской паре.

В числе других немаловажных потреб­ностей стоят ролевые потребности супру­гов (в семейном главенстве и лидерстве, реализации ролей отца-матери, хозяина-хо­зяйки и т. д. ). Конфликты возникают тогда, когда у мужа и жены нет единого видения реализации этих и других ролей; особенно болезненной точкой является неразрешен­ная проблема главенства и лидерства, ко­торая может порождать массу негативных эмоций у супругов. Следует отметить и по­требности, связанные с бытом и семейным уютом; материальные и познавательные потребности - все они также могут опу­скать ложку дегтя в бочку меда.

На страницах этой книги мы постара­емся проследить, каким образом и почему те или иные потребности не могут полу­чить своего удовлетворения в супружеской паре. Нам предстоит понять, можно ли что­то сделать в том или ином случае.

Елена Анатольевна Морозова - Семейные тупики и перекрестки - Психологический и духовный анализ типичных семейных проблем

М.: Сибирская Благозвонни­ца, 2016. - 269с.

ISBN 978-5-90693-66-9

Елена Анатольевна Морозова - Семейные тупики и перекрестки - Психологический и духовный анализ типичных семейных проблем - Содержание

Предисловие автора

Архимандрит Георгий (Шестун)

Вступительное слово

Чего все хотят в браке