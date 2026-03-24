Моррис - Библейские основания современной науки

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology

Генри Моррис - Библейские основания современной науки

«Библия для всех» (Санкт-Петербург), 1995 г. - 482 c.

ISBN 5-7454-0047-1

Генри Моррис - Библейские основания современной науки - Содержание

Предисловие

От автора

Введение

I НАУКА И ИСТИННОЕ ХРИСТИАНСТВО

  • 1 Царица наук Библейская теология 19

  • 2 Христос и космос Библейская космология 43

  • 3 Чудеса и законы природы Сверхъестественное в Библии 67

  • 4 Так называемая наука Библейский эволюционизм 93

II ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

  • 5 Сотворение мира Библейская космогония 125

  • 6 Небесное воинство Библейская астрономия 145

  • 7 Энергия тепла Библейская термодинамика 175

  • 8 Прах земной Библейская химия и физика 206

III НАУКИ О ЗЕМЛЕ

  • 9 Основы мироздания Библейская геофизика 231

  • 10 Вода и Слово Библейская гидрология и метеорология 260

  • 11 Потопленный водой... Библейская геология 292

  • 12 Окаменелости и потоп Библейская палеонтология 332

IV НАУКИ О ФОРМАХ ЖИЗНИ

  • 13 Жизнь плоти Библейская биология 363

  • 14 По образу Божию. Библейская антропология 387

  • 15 Вавилон и население мира. Библейская демография и языкознание

  • 16 Бог и народы Библейская этнология

Приложения:

  • 1 Верующие ученые прошлого

  • 2 Библейские чудеса творения

  • 3 Библейские чудеса провидения

  • 4 Чудеса сатаны и бесов

  • 5 Зодиакальные созвездия и первое откровение

  • 6 Мировые процессы, указывающие на недавнее сотворение

Индекс имен

  • Царица наук

  • Библейская теология

  • Важность теологии

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

