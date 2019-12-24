Пантелят - Путеводитель по кашруту
Ешива Швут Ами создана выходцами из России около десяти лет назад. За эти годы в ее стенах побывали в качестве учеников многие сотни русских евреев. К преподаванию в Швут Ами привлечены израильские раввины, здесь читают лекции и гости из других стран. Занятия в ешиве идут с утра до позднего вечера. Не забыты и те, кто может заниматься только во второй половине дня — после ульпана или работы. Кроме всего прочего, Швут Ами регулярно проводит выездные сессии в самых разных уголках Израиля. Такие сессии — это несколько дней напряженной интеллектуальной работы: уроки, лекции, дискуссии.
Ученики ешивы и ее раввины регулярно посещают СССР для организации занятий в стране нашего исхода. В Швут Ами разработана программа подготовки учителей по иудаизму, шойхетов, моэлов и сойферов. Издательство Швут Ами выпускает книги на русском языке по различным вопросам иудаизма. Швут Ами — это помощь репатриантам в их первых шагах по Земле Израиля.
Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту
Издательство: Швут Ами 1993г 88ст
Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту - Содержание
Вступление
Часть первая. Выяснение кашерности продуктов
Часть вторая. Кашерная кухня
- Кашерование посуды
- Погружение посуды в микву
- Благословение
Часть третья. Запрет на кровь
Часть четвертая. Разделение мясной и молочной пищи
- Запрет Торы
- Мясо птицы с молоком
- Приготовление вымени
- Как разделить посуду
Часть пятая. ”Аварии” на кухне (1)
- В мясной кастрюле вскипячено молоко
- Кастрюля накрыта ”не той” крышкой
- Суп помешан ”не той” ложкой
- Мясо разрезано молочным ножом
- Мясо упало в молоко
- Холодное молоко в мясной кастрюле
Часть шестая. ”Аварии” на кухне (2)
- Передача вкуса от сосуда через пищу
Часть седьмая. Острая пища
Часть восьмая. Постановления мудрецов, спасающие нас от ошибок
Часть девятая. Перерыв между мясной и молочной трапезами
Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту - Вступление
Книга, предлагаемая вашему вниманию, — не просто книга для чтения, хотя для начала ее, безусловно, стоит прочесть. Вы держите в руках учебник. Учебник для тех, кто уже решили перейти в своем доме на кашрут. Но не только. Даже если человек еще не решился на такой отважный шаг, но сделал главный выбор, то и он — тот, к кому мы обращаемся. О каком главном выборе идет речь? Мы имеем в виду выбор быть евреем.
Быть евреем, а не просто считаться им по рождению. Другими словами, мы обращаемся также и к читателю, нашедшему в себе силы сказать: ”Поскольку я еврей, то возвращаюсь к своему еврейству, о котором знаю не понаслышке. Теперь только осталось выяснить, как это сделать”... ”Как это сделать”. Конечно, прежде всего надо познакомиться с иудаизмом, причем не только в теоретическом плане, но и практически, ибо иудаизм, как известно — это религиозная доктрина в действии. Говорят, что еврейский образ жизни стоит ”на трех столпах”: суббота, кашрут и законы супружеской жизни. Как установить эти столпы? С чего начать? Сразу начинать или постепенно?
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