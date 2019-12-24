Ешива Швут Ами создана выходцами из России около десяти лет назад. За эти годы в ее стенах побывали в качестве учеников многие сотни русских евреев. К преподаванию в Швут Ами привлечены израильские раввины, здесь читают лекции и гости из других стран. Занятия в ешиве идут с утра до позднего вечера. Не забыты и те, кто может заниматься только во второй половине дня — после ульпана или работы. Кроме всего прочего, Швут Ами регулярно проводит выездные сессии в самых разных уголках Израиля. Такие сессии — это несколько дней напряженной интеллектуальной работы: уроки, лекции, дискуссии.

Ученики ешивы и ее раввины регулярно посещают СССР для организации занятий в стране нашего исхода. В Швут Ами разработана программа подготовки учителей по иудаизму, шойхетов, моэлов и сойферов. Издательство Швут Ами выпускает книги на русском языке по различным вопросам иудаизма. Швут Ами — это помощь репатриантам в их первых шагах по Земле Израиля.

Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту

Издательство: Швут Ами 1993г 88ст

Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту - Содержание

Вступление

Часть первая. Выяснение кашерности продуктов

Часть вторая. Кашерная кухня

Кашерование посуды

Погружение посуды в микву

Благословение

Часть третья. Запрет на кровь

Часть четвертая. Разделение мясной и молочной пищи

Запрет Торы

Мясо птицы с молоком

Приготовление вымени

Как разделить посуду

Часть пятая. ”Аварии” на кухне (1)

В мясной кастрюле вскипячено молоко

Кастрюля накрыта ”не той” крышкой

Суп помешан ”не той” ложкой

Мясо разрезано молочным ножом

Мясо упало в молоко

Холодное молоко в мясной кастрюле

Часть шестая. ”Аварии” на кухне (2)

Передача вкуса от сосуда через пищу

Часть седьмая. Острая пища

Часть восьмая. Постановления мудрецов, спасающие нас от ошибок

Часть девятая. Перерыв между мясной и молочной трапезами

Моше Пантелят - Путеводитель по кашруту - Вступление

Книга, предлагаемая вашему вниманию, — не просто книга для чтения, хотя для начала ее, безусловно, стоит прочесть. Вы держите в руках учебник. Учебник для тех, кто уже решили перейти в своем доме на кашрут. Но не только. Даже если человек еще не решился на такой отважный шаг, но сделал главный выбор, то и он — тот, к кому мы обращаемся. О каком главном выборе идет речь? Мы имеем в виду выбор быть евреем.

Быть евреем, а не просто считаться им по рождению. Другими словами, мы обращаемся также и к читателю, нашедшему в себе силы сказать: ”Поскольку я еврей, то возвращаюсь к своему еврейству, о котором знаю не понаслышке. Теперь только осталось выяснить, как это сделать”... ”Как это сделать”. Конечно, прежде всего надо познакомиться с иудаизмом, причем не только в теоретическом плане, но и практически, ибо иудаизм, как известно — это религиозная доктрина в действии. Говорят, что еврейский образ жизни стоит ”на трех столпах”: суббота, кашрут и законы супружеской жизни. Как установить эти столпы? С чего начать? Сразу начинать или постепенно?