Москаленко - У меня свой сценарий
Если человек всерьез стремится к духовной жизни, он встает на путь самопознания. Без самопознания нет покаяния, без самопознания нет духовной жизни, без самопознания не может быть аскетики.
Аскетики как практики воспитания и совершенствования себя. Без самопознания нет того, что мы называем духовным ростом, духовным развитием. Они напрямую связаны с категорией личности и понятием личностного развития. Однако самопознание часто заходит в тупик, когда человек обнаруживает в себе неосознаваемые реакции или мотивы поведения. Действительно, мы нередко сталкиваемся с непреодолимыми трудностями в собственном характере, с внутренними ограничениями, странными мотивациями, болезненными, но привычными эмоциональными реакциями в отношениях с миром и близкими.
Москаленко Валентина - У меня свой сценарий. Как сделать свою семью счастливой
М.: Никея, 2019. — 432 с.
БВИ 978-5-91761-955-2
Москаленко Валентина - У меня свой сценарий. Как сделать свою семью счастливой - Содержание
- В чем поможет эта книга
- Зачем христианину психология
- Часть 1 Травмирующее детство и наша жизнь
- Часть 2 Дети из семей,где были проблемы. Какие они?
- Часть З «Мама у нас в сегда ругачая!» Из травмирующего детства во взрослую жизнь
- Часть 4 Взрослая жизнь и ядовитые послания из страны детства
- Часть 5 Преодолеваем детство без любви. Глава для молодых родителей
- Часть 6 Семья — это система, или Почему семейная атмосфера может поменяться, если изменитесь вы
- Часть 7 Признаки созависимости
- Часть 8 «Семейное наследство»,или Психологические особенности взрослых детей из проблемных семей
- Часть 9 Алкогольная семья: не будем бояться правды
- Часть 10 Преодоление: как помочь себе
Москаленко Валентина - У меня свой сценарий. Как сделать свою семью счастливой - В чем поможет эта книга
Если человек всерьез стремится к духовной жизни, он встает на путь самопознания. Без самопознания нет покаяния, без самопознания нет духовной жизни, без самопознания не может быть аскетики. Аскетики как практики воспитания и совершенствования себя. Без самопознания нет того, что мы называем духовным ростом, духовным развитием. Они напрямую связаны с категорией личности и понятием личностного развития.
Однако самопознание часто заходит в тупик, когда человек обнаруживает в себе неосознаваемые реакции или мотивы поведения. Действительно,мы нередко сталкиваемся с непреодолимыми трудностями в собственном характере, с внутренними ограничениями, странными мотивациями, болезненными, но привычными эмоциональными реакциями в отношениях с миром и близкими. Попытка осознать эти препятствия, попытка понять, откуда они, почему возникли, приводит к убеждению,что они являются глубокими комплексами (страстями) личности и прямыми волевыми усилиями их не победить. Нередко возникает чувство, что они настолько сильны и глубоки, что мы не можем их игнорировать, но и не в состоянии преодолеть.
Нередко на исповеди спрашивают: «Батюшка, я часто повторяю один и тот же грех. Неужели я не могу преодолеть его, неужели так слаба вера, неужели благодать Таинств ничего не дает?» Конечно, и вера крепка, и Таинства сильны, но важно понимать, что человеческая личность, человеческий характер — это не магазинный чек, на котором сегодня что-то записано и можно выводить сумму. Увы, в душе может многое произойти, прежде чем человек почувствует, что он становится другим. Душа человека — сложный итог давнего процесса. Символически — это каменная дощечка, на которой в пору юности, когда она была мягкой глиной, было что-то начертано волею прожитого детства, затем со временем окаменело и теперь не может быть аннулировано, если только не разбито. Разбить дощечку проще всего, и человек, конечно, может решить: «Если я такой неисправимый, тогда нужно все, что мне не нравится в себе, уничтожить». Но нельзя истребить часть себя, ее можно только трансформировать, преобразить.
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